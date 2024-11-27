SMILE/SMILE®Pro微笑激光矯視FAQ-Party篇

隨著2024年接近尾聲，大家都在忙著為聖誕派對和新年倒數做準備。然而對於那些想要把握時間，趕上2024年的矯視尾班車的朋友們來說，他們可能還在擔心矯視後是否能夠盡情投入這些歡樂時刻。為此我們特別整理了一些與派對活動相關的矯視常見問題，幫助大家解答疑問。

問題一: 矯視後可以飲酒嗎? 什麼時候可以飲酒呢?

回答: SMILE/SMILE®Pro微笑激光矯視的恢復期較短，一般情況下可於術後1週後小酌。不過建議大家在術後避免過量飲酒，因為酒精或會使眼睛更容易感到乾澀和不適。待眼睛完全康復後便可以放心地參加派對，與好友們暢飲美酒一同歡慶。

問題二: 矯視後想戴彩色隱形眼鏡，何時可以開始配戴?

回答: 由於在術後首個月內傷口仍在癒合期，並不建議在這段時間內戴任何隱形眼鏡，包括彩色隱形眼鏡。建議大家在術後4-5個星期的第3次常規覆診時，再與醫生商討是否已合適配戴彩色隱形眼鏡。

提醒一下矯視後想配戴隱形眼鏡的人: 完成SMILE/SMILE®Pro微笑激光矯視後，由於角膜弧度和屈光度數都會改變，因此建議先預約合資格視光師進行重新驗配，以確保隱形眼鏡是合適自己的。

問題三: 矯視後眼睛是否會感到乾澀?

回答: 矯視後短期內眼睛或會感到乾澀不適，不過大多數人在術後1-3個月內就能完全恢復。術後期間一般只需根據術後用藥指示滴眼藥水、定期覆診及配合醫生的指示，眼睛的乾澀不適感就會逐漸消退。待眼睛完全康復後就可以盡情享受派對活動，不再受限制。



要盡情享受慶祝活動是需要提前好好安排，所以趁2024年最後機會來多了解矯視服務，為自己作最合適的安排。如果對矯視方面有其他疑問，歡迎於線上查詢或預約參加矯視前講座親身查詢。最後，祝各位能輕鬆享受假期歡聚時光，讓無拘束的視力成為您今年最佳的禮物！