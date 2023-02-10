TikTok掀「鎮定劑挑戰」 15位墨西哥小學生全部送院急救

社交平台TikTok近年深受全球歡迎，更有不少人發起各類玩命挑戰而引起爭議。近日，TikTok更掀起了一個「鎮定劑挑戰」，墨西哥一所小學有15名小學生集體服食鎮定劑，並挑戰誰能保持清醒時間最長。結果，15位學生全部需要送院急救，雖然事件未有造成致命意外，但已引起當地政府及民眾高度關注。
15位墨西哥小學生跟TikTok鎮定劑挑戰終全部送院急救
綜合外媒報道，TikTok近期掀起了一個「鎮定劑挑戰」，參加者需要服用鎮定劑，並看看誰可以保持清醒最長則為贏家。在今年1月30日，墨西哥中北部城市Guanajuato的一所小學，有15位學生在觀看了TikTok的「鎮定劑挑戰」影片後，決定共同挑戰。結果，15位學生在服食鎮定劑後集體昏迷，全部被緊急送院治療。
事件引起當地政府及民眾高度關注
雖然事件未有造成致命意外，但已引起當地政府及民眾高度關注。Guanajuato市長表示，目前仍未清楚為何涉事小學生可以取得有關藥品，但他呼籲各位家長，應該監督小孩使用社群媒體的狀況，又認為小童不應該擁有社群媒體帳號。
墨西哥近期已有4宗鎮靜劑挑戰意外
據報導，墨西哥近期已出現4宗鎮靜劑挑戰意外，當中兩星期前亦曾有8名學生因濫用鎮靜劑而不適。當地衛生部門早前亦曾發出警告，表示「鎮靜劑挑戰」等遊戲相當危險，但當地仍然有民眾嘗試，甚至未經處方購買鎮定劑。不當服食鎮靜劑有可能導致心律不正、呼吸困難及癲癇等副作用，若服用劑量過高，更有機會導致昏迷死亡。
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