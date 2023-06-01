WHO調查：每6人有1人不孕！先檢查少行冤枉路

世界衛生組織(WHO)日前公布最新調查，全球約有17.5%的成年人有不孕症的困擾或經驗，呼籲各國應積極重視。醫師表示，不孕症的困擾遠比想像中嚴重，加上時代變遷，晚婚晚生的社會趨勢，男女雙方都得重新調整心態應對。

預先檢視自我身體狀況 為求子之路準備

雙和醫院婦產科暨生殖醫學中心負責人許越涵建議，不論當下是否有結婚或生子壓力，男性或女性朋友都可前往生殖醫學門診進行備孕諮詢與相關檢查，女性朋友可從陰道超聲波(未有性行為者可進行腹部超音波)、血液荷爾蒙及卵巢庫存量、輸卵管或子宮鏡等檢查著手；男性朋友則可進行精液分析，了解精蟲數量、形態、活動力及液化時間等，或是檢查是否有勃起障礙、逆行性射精、輸精管阻塞及精索靜脈曲張等問題。從檢視自我身體狀況的角度出發，才能替未來懷孕做準備，求子之路也會更順遂。