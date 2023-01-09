XLH兒童骨變軟 或須多次手術

性聯遺傳型低磷酸鹽佝僂症(XLH)是罕見病的一種，由於體內磷酸鹽過度流失，形成佝僂症雙腿變形，影響兒童成長。過往只可一直為身體補充磷酸鹽，惟療效一般，情況嚴重須接受骨科手術矯正；近年則有新藥可以減低磷酸鹽流失，有效阻止病情惡化。 兒科專科醫生黃梓慧表示，骨骼除了鈣之外還需要磷以維持正常結構和發育，如缺乏其中之一都會引致佝僂症，最常見是因維他命D吸收或功能不足而形成鈣缺乏佝僂症，而磷缺乏佝僂症則以XLH為主。



基因致低血磷 XLH是遺傳病，因為X染色體上的PHEX基因發生突變，引致身體增加纖維母細胞生長因子23(FGF23)的分泌，FGF23過高導致過分抑制磷酸鹽吸收、並經尿液排出體外，同時降低骨化三醇的合成，減少腸道磷質吸收，最終形成低血磷。黃梓慧續指，「症狀表現因人而異，輕重亦有別，也有患者不會對生活構成影響。」 大多兒童患者會在2歲前出現病徵，學行後雙腳負重，骨骼開始變形並影響骨骼生長，如下肢彎曲、膝外彎或內彎，胸廓肋骨或出現佝僂症串珠。繼而有骨痛、關節痛、步態異常，也容易跌倒及骨折，長遠可致行動障礙。 確診時間較長 身體乏磷酸鹽，除骨骼問題影響行動和身形，XLH也會導致牙齒屏障減少，易發生牙膿腫。其他問題包括骨關節炎、消化道症狀、腎功能異常及聽力受損。黃梓慧認為，「由於XLH並不常見，加上正常幼兒亦有一段時間腳較為彎曲，確診一般需要較長時間。但如發現血磷低但血鈣正常，就應懷疑是否XLH而做進一步檢查，包括基因檢查等。」