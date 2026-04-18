華為 Pura 90 及 Pura X Max 售價曝光 頂級旗艦手機填補 Mate X7 市場空白

華為下一代旗艦 Pura 90 系列手機近期再有最新動向，據博主「超維界」的最新分析，華為正計劃透過全新的機型佈局來填補市場價格真空帶，當中討論度最高是傳聞中的頂規型號 Pura X Max。這款新機的定位相當明確，主要目標是接軌傳統旗艦與摺疊螢幕手機 Mate X7 之間的價格區間。

Pura X Max價錢或由1.2萬起

據目前的產品線分析，HUAWEI Mate X7 的起售價格定在12,999人民幣，如果 Pura X Max 在影像規格與整體運算效能上能與摺疊旗艦看齊，其售價極有可能直接站穩萬元大關。博主預測 Pura X Max 的入門版本 12GB+256GB 將由10,888人民幣（約12,496港元）起跳，而最頂級的 16GB+1TB 典藏版售價預計高達12,888人民幣（約14,792港元），與 Mate X7 的門檻銜接。