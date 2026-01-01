熱門搜尋:
adblk3
adblk3
adblk3
商社熱話
出版：2026-Jan-23 13:15
更新：2026-Jan-23 13:15

「保信堂」舉辦 中醫健康推廣日暨感謝禮 提供免費中醫義診服務、痛症處理、長者及兒童才藝表演

慈善中醫機構「保信堂」由註冊中醫師及專業團隊主理，提供中醫問診、針灸、拔罐等痛症治療服務，致力推廣養生知識及關懷長者健康，經常在不同社區舉辦免費講座及義診。

為回饋街坊一路以來的信賴與支持，「保信堂」將於125日在藍田麗港城主辦「中醫健康推廣日暨感謝禮」，屆時現場提供免費中醫義診服務、中醫痛症處理及按摩體驗，由專業醫師一對一把脈診症，精準舒緩肩頸腰腿不適，讓街坊感受中醫養生魅力。

除此之外，多間長者中心的老友記將展示才藝，帶來健康體操、樂器、舞蹈等精彩表演，鼓勵大家伸展筋骨，輕鬆踢走痛症，更有兒童歌舞表演洋溢童真活力，老少同樂充滿歡樂氣氛！

【中醫健康推廣日暨感謝禮】活動詳情：
日期：2026年1月25日 (星期日)
時間：中午12時至下午5時
地點：藍田麗港城商場中庭
歡迎公眾免費參與，到場參與者可獲小禮品乙份
*數量有限，送完即止

活動攤位：
1. 免費中醫義診服務（保信堂）
2. 免費中醫痛症處理
3. 免費按摩體驗
4. 防跌運動教育

表演環節及講座：
1. 長者表演：軍鼓/爵士鼓、快樂椅子舞/集體 舞、讚美操/集團舞表演
2. 兒童表演：舞蹈表演、小歌手歌唱表演
3. 健康講座（保信堂）

Instagram: @poshuntong
Facebook: @保信堂
Website: https://www.poshuntong.org/

ad

