「保信堂」舉辦 中醫健康推廣日暨感謝禮 提供免費中醫義診服務、痛症處理、長者及兒童才藝表演

慈善中醫機構「保信堂」由註冊中醫師及專業團隊主理，提供中醫問診、針灸、拔罐等痛症治療服務，致力推廣養生知識及關懷長者健康，經常在不同社區舉辦免費講座及義診。

為回饋街坊一路以來的信賴與支持，「保信堂」將於1月25日在藍田麗港城主辦「中醫健康推廣日暨感謝禮」，屆時現場提供免費中醫義診服務、中醫痛症處理及按摩體驗，由專業醫師一對一把脈診症，精準舒緩肩頸腰腿不適，讓街坊感受中醫養生魅力。

除此之外，多間長者中心的老友記將展示才藝，帶來健康體操、樂器、舞蹈等精彩表演，鼓勵大家伸展筋骨，輕鬆踢走痛症，更有兒童歌舞表演洋溢童真活力，老少同樂充滿歡樂氣氛！