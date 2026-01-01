電影《尋秦記》特別版BE@RRBRICK限量發行 博愛醫院獨家發售 收藏經典 延續善行

延續經典電視劇《尋秦記》的電影在大銀幕上演，引 起全城熱話！電影以「穿越時空」為核心命題，將現代與古代、個人命運與歷史軌跡緊密交織。是次推出的電影《尋秦記》特別版BE@RBRICK限量發行，由博愛醫院獨家發售，不僅是滿載港人的集體回憶，更將這份經典傳承。所得款項為博愛醫院籌款，讓大家一同收藏經典，延續慈善力量！
電影《尋秦記》特別版BE@RBRICK由國際時裝設計師Karen Chan操刀，設計靈感源於秦代將軍形象，既象徵沙場上的壯闊波瀾，亦隱含江河大地的沉靜力量。正如《尋秦記》中項少龍與秦王趙盤之間亦師亦敵的複雜關係，BE@RBRICK作為當代潮流文化的代表載體，正好成為連結古今的「時空介面」，讓電影世界觀在銀幕以外繼續延伸。
將軍盔甲紋理成為整體設計關鍵，結合機械結構細節，實現從銀幕到潮玩的驚豔蛻變，轉化為獨一無二的特別版BE@RBRICK。作品刻意捨棄出土文物常見的斑斕修復色彩，改以啞光塗層處理，回歸歷史最本質的「灰燼感」。主色調選用深沉的陶灰與土褐，彷如歷史長河中被時間磨蝕的盔甲——不再耀眼，卻更具重量。這種內斂而克制的處理方式，亦呼應《尋秦記》電影版中，角色歷經二十年後再度重逢的成熟與滄桑。
從銀幕上橫跨千年的宿命對決，到潮流文化中的當代演繹，這款電影《尋秦記》特別版BE@RBRICK不僅是一件聯乘作品，更是一場貫穿文化、收藏與公益的善念循環。它將秦代元素、現代設計、電影記憶與慈善使命，凝聚於同一時空之中，讓每位收藏者成為推動社會向善的重要一員，為社會注入一份溫暖力量。
此特別版BE@RBRICK全球限量，其中僅有300隻作公開發售，並由博愛醫院獨家推出，當中100隻透過《博愛健康產品網購平台》優先發售，即日起接受預訂，極具珍藏價值，所得款項為博愛醫院籌款，助力建設更共融、更有愛的香港。請把握此次難得的預售機會，又可做善事，確是一份別具意義的禮物!
此限定套裝包括電影《尋秦記》特別版BE@RBRICK (28cm - 400%) 1隻及電影慈善謝票場門票2張，讓收藏者同時擁有珍品與難忘體驗。而《尋秦記》慈善謝票場將於2026年2月7日(星期六)下午於九龍站圓方Premiere戲院舉行，屆時更會有主要演員親臨現場。
限定套裝慈善價：港幣$3,888限定套裝亦可於潮玩品牌店Toca Loca及支付寶香港平台購買。
購買連結：https://onlineshop.pokoi.org.hk/zh-hant/products/pok-oi-back-to-the past-box-set
註：電影《尋秦記》特別版BE@RBRICK屬預訂貨品，博愛醫院會盡快安排寄出。實際寄送時間將視乎供應商的出貨日期及速遞公司的派送情況。如有任何延誤，博愛醫院會另行通知。