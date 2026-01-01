電影《尋秦記》特別版BE@RRBRICK限量發行 博愛醫院獨家發售 收藏經典 延續善行

延續經典電視劇《尋秦記》的電影在大銀幕上演，引 起全城熱話！電影以「穿越時空」為核心命題，將現代與古代、個人命運與歷史軌跡緊密交織。是次推出的電影《尋秦記》特別版BE@RBRICK限量發行，由博愛醫院獨家發售，不僅是滿載港人的集體回憶，更將這份經典傳承。所得款項為博愛醫院籌款，讓大家一同收藏經典，延續慈善力量！

電影《尋秦記》特別版BE@RBRICK由國際時裝設計師Karen Chan操刀，設計靈感源於秦代將軍形象，既象徵沙場上的壯闊波瀾，亦隱含江河大地的沉靜力量。正如《尋秦記》中項少龍與秦王趙盤之間亦師亦敵的複雜關係，BE@RBRICK作為當代潮流文化的代表載體，正好成為連結古今的「時空介面」，讓電影世界觀在銀幕以外繼續延伸。