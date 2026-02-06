心間絮語（一）｜ 賽馬會平行心間 建構全天候線上線下青少年身心靈支援網

賽馬會平行心間致力透過「社區 · 學校 · 網絡」的綜合服務模式，為青少年提供一站式、青年為本的全天候身心靈支援，亦透過創造多元的平台和機會，確保青年的聲音、想法和創意能真正影響計劃的發展方向。本系列之十二篇網誌，由計劃持份者分享他們在賽馬會平行心間的參與經驗、工作體會與成長故事。
現今青少年在生活中面對着不同的挑戰。他們的生理和心理正急速發展，容易因轉變而感到壓力。
由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助，賽馬會平行心間自2019年起，致力為12至24歲、面對不同程度壓力的青少年建立一套身心靈健康服務模式。計劃透過在社區設立8間青年友善的專屬空間，在第一階段的五年間為超過20,000名青少年提供服務。研究顯示，曾使用服務的青少年表示焦慮症狀和壓力水平分別下降43%和32%。計劃亦培育新一代的青年服務工作者，包括培訓了超過140名註冊社工應用身心靈健康服務模式。
承接第一階段令人鼓舞的成效，計劃第二階段自2024年起進一步擴大服務規模，在全港18區設立45間青年友善的專屬空間，並於 130 所中學設立由學生共創及帶動的賽馬會平行心間站和平行心間學會，同時為青年及老師提供「身心健康自我管理課程」。計劃亦聯同賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」及「賽馬會平行心間心理e療站」，打造全天候線上線下無縫銜接的青少年精神健康服務，讓青少年得到貼心及適時的協助。
「以青年為本」為核心
賽馬會平行心間其中一個主要理念是「青年為本」。賽馬會平行心間諮詢委員會召集人周恩惠女士強調：「除了從青年角度及需求設計服務，更重要是將他們視為夥伴，一齊參與策劃同設計，令服務更切合他們的期望。」這亦響應了精神健康諮詢委員會主席林正財醫生所提倡的「健康場所」策略，讓年青人在熟悉且舒適的環境，以適合自己的方式與時間，隨時隨地接受身心靈健康的支援。
為實踐這個「青年為本」的理念，賽馬會平行心間讓青年深入參與及主導決策及執行過程，支持他們創造更具意義且貼近青年需求的身心靈健康支援。以下是青年積極投入平行心間工作的重點範例：
●遍佈全港18區的青年專屬空間：包括45間「賽馬會平行心間」及130間中學內的「賽馬會平行心間站」，均由青少年共同設計，提供舒適且自主的環境，支援青年照顧自身及朋輩的身心靈健康。
●一系列由青年主導的活動：在校園內，培育學生自主設計及推動校本精神健康推廣活動；在社區層面，歡迎青年參與各類放空及充電活動，從而結識志同道合的同伴。
●賽馬會青年諮詢委員會：青年委員從青年視角出發，為計劃提供寶貴建議及創新思維，並積極參與策劃計劃年度盛事「賽馬會平行心間節」，藉此帶動社會大眾對青少年精神健康議題的關注。
未來會有一系列不同的計劃持份者分享他們的心聲和經歷，敬請期待！想知更多計劃的「心間細作」？