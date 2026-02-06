心間絮語（一）｜ 賽馬會平行心間 建構全天候線上線下青少年身心靈支援網

在賽馬會平行心間 — 香港青少年服務處賽馬會粉嶺綜合青少年服務中心，青年可以在輕鬆舒適的環境中，透過參與星球燈製作等藝術工作坊及各類充電活動，找到屬於自己的放鬆方式。

賽馬會平行心間致力透過「社區 · 學校 · 網絡」的綜合服務模式，為青少年提供一站式、青年為本的全天候身心靈支援，亦透過創造多元的平台和機會，確保青年的聲音、想法和創意能真正影響計劃的發展方向。本系列之十二篇網誌，由計劃持份者分享他們在賽馬會平行心間的參與經驗、工作體會與成長故事。

現今青少年在生活中面對着不同的挑戰。他們的生理和心理正急速發展，容易因轉變而感到壓力。

由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助，賽馬會平行心間自2019年起，致力為12至24歲、面對不同程度壓力的青少年建立一套身心靈健康服務模式。計劃透過在社區設立8間青年友善的專屬空間，在第一階段的五年間為超過20,000名青少年提供服務。研究顯示，曾使用服務的青少年表示焦慮症狀和壓力水平分別下降43%和32%。計劃亦培育新一代的青年服務工作者，包括培訓了超過140名註冊社工應用身心靈健康服務模式。