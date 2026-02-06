「獅子會愛心慈善跑2026暨傷健共融嘉年華」 傷健同行 手牽手跑出共融新篇章 創歷年紀錄

每年一度慈善跑步盛事「獅子會愛心慈善跑2026暨傷健共融嘉年華」，今年吸引來自2000多名跑手齊聚大埔香港科學園參與，突破歷年參加人數，籌款數字亦衝破180萬元佳績，將會全數撥入獅子會「健康護航365」計劃，為港澳地區持續提供健康及慈善服務。 同時今年以「傷健共融」為主題，除了10公里、3公里及1公里體驗賽外，更設有傷健跑及55個遊戲及資訊攤位、特殊人士才藝表演，以及小動物療癒體驗等環節，吸引了傷健人士一同參與，場面溫暖而具感染力，獲得圓滿成功。

由國際獅子會中國港澳303區主辦、包玉星基金冠名贊助，於1月25日的「獅子會愛心慈善跑2026暨傷健共融嘉年華」，自2017年開辦，今屆邀請到勞工及福利局副局長何啟明JP親臨閉幕禮主禮，並與國際獅子會中國港澳303區總監梁鳳華獅姐、大會主席冼偉鴻獅兄、包玉星基金董事許淑貞女士、大會聯合副主席王玲玲、關國華、黃偉廉等多位嘉賓一同參觀攤位，體驗活動的多元共融氛圍。

勞工及福利局副局長何啟明：政府與民間攜手，軟硬件並進 勞工及福利局副局長何啟明 JP 在活動上讚揚香港近年在推動傷健共融方面的蓬勃發展。他表示：「政府非常支持傷健共融此類活動，因為大部分殘疾人士都在社區生活。我們希望協助他們自立、融入，從而令整個社會變得更包容。」

談到活動亮點，何副局長盛讚「獅子會愛心慈善跑2026暨傷健共融嘉年華」這類活動對推動香港的共融氛圍具有示範作用，最吸引市民的是傷健人士能一同參賽。「這釋出了一個非常重要的訊息：即使是馬拉松，也可以與殘疾朋友一起完成。看到蘇樺偉及何宛淇等殘奧運動員參與，更加提升了社會對殘疾人士能力的認識。」 梁鳳華總監：創辦以來規模最大一屆 國際獅子會中國港澳 303 區總監梁鳳華獅姐與大會主席冼偉鴻獅兄一致表示，今屆「獅子會愛心慈善跑2026暨傷健共融嘉年華」是自 2017 年創辦以來規模最大的一屆。

梁鳳華總監興奮表示：「作為總監，我真的感到非常開心、非常自豪，今年的報名人數遠超預期，共吸引 2,500 人參與，其中跑手多達 2,000 人，籌款金額亦再創新高。」 她強調，活動的意義不止於跑步，更是向社會展現獅子會的核心價值：「我們是全球最大的服務團體，擁有 108 年歷史，在香港也已服務市民 70 載。透過今次活動，我們希望讓大眾看到，獅子會的愛心無分界限，不論國籍、年齡、種族或宗教，我們都會伸出援手。」

大會主席冼偉鴻： 實踐獅子會服務無界限

大會主席冼偉鴻獅兄特別提到，今年「傷健共融」是活動的最大亮點。「市面上不少跑步比賽主要著重推廣運動或籌款，而獅子會今次把傷健共融元素融入活動，正好體現了獅子會『服務無分界限』的精神。其實傷健人士亦擁有許多獨特才能，透過參與活動，不但能展示所長，也能與大家一同看見社會真正的需要。」

聯合副主席王玲玲 、關國華、黃偉廉達到 「傷健共融」目標 大會三位聯合副主席包括：王玲玲、關國華、黃偉廉在活動上費盡心力安排及籌募，談到今年將「傷健共融」理念全面融入慈善跑，副主席王玲玲形容活動的誕生，就像經歷「十月懷胎」後迎來生命的喜悅。她說：「對我而言，這感覺就像親眼看見自己的嬰兒出生。我們花了接近十多個月籌備，今日看到如此熱鬧又有意義的場面，真的非常感動，就像父母迎接新生命那一瞬間的激動。」

關國華副主席補充，今年特別加入身心障礙人士的攤位及個人傷健賽，希望透過更多元的參與方式，促進障礙人士與健全人士在同一社會中平等共融。 副主席黃偉廉指出：「在設計視障組、聽障組等賽事時，我們參考了多間機構的理念，並諮詢大量專業人士的意見。前期投入了非常多心力，才能確保每一項賽事都安全而順利運作。」

每一步，都是溫暖的力量 「獅子會愛心慈善跑2026暨傷健共融嘉年華」雖然已經圓滿落幕，但由此激發的共融力量，將繼續在香港社區中延伸擴散。未來，期盼有更多人加入這股溫暖的行列——讓每一步奔跑，都化作推動健康、共融與關愛的力量。

冠名贊助商包玉星基金 望帶動更多企業行善