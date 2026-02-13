心間絮語（二）｜ 青年心聲：參與青年諮詢委員會的蛻變

賽馬會平行心間致力透過「社區 · 學校 · 網絡」的綜合服務模式，為青少年提供一站式、青年為本的全天候身心靈支援，亦透過創造多元的平台和機會，確保青年的聲音、想法和創意能真正影響計劃的發展方向。本系列之十二篇網誌，由計劃持份者分享他們在賽馬會平行心間的參與經驗、工作體會與成長故事。 撰文：第一屆賽馬會平行心間（校園版）青年諮詢委員會委員譚詠詩（Venus） 首屆賽馬會平行心間（校園版）青年諮詢委員會 (下稱「青年諮詢委員會」) 由約10位本地高中生組成，從青年的第一身視角出發，持續就精神健康議題提供意見、共同倡議與策劃活動，讓青年真實的需要與聲音被看見、被聽見。

從陌生到共同學習 成為青年諮詢委員的這一年，我充滿高興和感恩，能與跟一班青年委員從合作、學習、開會，匯聚想法，共同推廣精神健康。每一次與青年委員和計劃團隊相處與開會，氣氛都充滿溫暖，彼此互動都很自然舒適，每次聚集都能學到新東西。 還記得剛開始加入時的忐忑不安，總擔心自己能否勝任這個角色，能否為青年精神健康議題帶來實質貢獻。令我安心的是，大家都是一同起步的新成員，沒有所謂的資深與新人之分，每個人的意見都同樣珍貴。在這個平等、互相支持的環境中，我們很快建立起共同學習的氛圍，讓每位青年委員都能自在表達和分享。

超越知識的學習 透過一系列涵蓋基礎精神健康知識、朋輩支援技巧、活動策劃方法及精神健康敘事等多元課程和活動，我更深入了解青年精神健康議題的細節，以及與人相處的細膩之處。這一年來，我學會辨識情緒的細微變化，也明白精神健康與生活各層面緊密相連。更重要的是，這些認識不再只是理論，而是真正融入日常：我變得更懂得關心朋友的情緒，也能更坦然地面對和處理自己的內心波動。 突破舒適圈 賽馬會平行心間節

讓我印象最深刻的是在2025年8月的賽馬會平行心間節上，有幸跟精神健康諮詢委員會主席林正財醫生、賽馬會「樂天心澄」靜觀校園文化行動副總監及教育心理學家關匡宏博士，以及賽馬會平行心間學會幹事對話，一起深入探討青年人的身心靈健康議題。除了分享自己作為年青人的親身經歷，我也從不同背景的與會者口中聽到多角度見解，這個特別的機會讓我獲益良多，讓我體會到自己不只是活動的參與者，也能成為精神健康議題的倡導者，更成功突破舒適圈，勇敢挑戰自我。

站在台上分享自己對精神健康的看法，面對眾多觀眾，我一度感到無比緊張。但當我看到台下專注的眼神，感受到大家對這個議題的關注，那份緊張逐漸轉化為一種使命感——作為青年的聲音，我們有責任傳遞青少年在面對精神健康挑戰時的真實感受和需要，讓更多人理解與支持。 青年聲音的力量：從參與到影響 成為青年諮詢委員會的一份子，讓我深刻體會到青年聲音的重要性。當我們勇敢地表達自己的想法和經歷，不僅能幫助同齡人找到共鳴，更能為精神健康支援服務提供寶貴的第一手意見，促使這些服務更貼近青年的實際需要。