仁濟醫院攜手人氣卡通「MOCHI MOCHI PANDA」 推動「利是傳心意」新春籌款 呼籲市民捐出電子利是傳遞關愛

農曆新年將至，仁濟醫院聯同深受歡迎的卡通品牌「MOCHI MOCHI PANDA」推出「利是傳心意」籌款活動，宣揚愛與關懷的節日訊息，鼓勵市民慷慨捐出賀年利是，支持仁濟各項慈善服務，為有需要人士送上溫暖與祝福。
巿民除可透過信用卡、轉數快及 PPS 繳費靈等途徑捐款外，活動亦支援以 AlipayHK、八達通、PayMe及WeChat Pay HK等多種電子支付工具，一按即捐，簡單快捷，讓大家輕鬆行善，傳遞心意。
所有善款將全數撥入「仁濟各項慈善服務基金」，用以支持多元化社會服務，幫助不同社群，實踐「施比受更有福」的精神。
仁濟醫院誠邀各界善長發揮新年利是的力量，將祝福化為行動，共建更共融、更有愛的社會。
捐款方法：
1. 電子支付平台 (掃描海報上二維碼或透過以下連結捐款)：
Alipay：https://cod.run/zfss002bwu6ufrja
八達通：https://app.octopus.com.hk/mer/79/0
PayMe：https://qr.payme.hsbc.com.hk/2/YDATd1RH9Gxr1XjjKKDtvB
WeChatPay：https://wcp.hk/VCTHNE
2. 信用卡/轉數快/其他途徑：
登入： https://www.yanchai.org.hk/form_option/once
於選項選擇「其他仁濟慈善基金/ 籌募計劃」，再選擇「 仁濟醫院《利是傳心意》籌款活動」，然後揀選捐款途徑