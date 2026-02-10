仁濟醫院攜手人氣卡通「MOCHI MOCHI PANDA」 推動「利是傳心意」新春籌款 呼籲市民捐出電子利是傳遞關愛

農曆新年將至，仁濟醫院聯同深受歡迎的卡通品牌「MOCHI MOCHI PANDA」推出「利是傳心意」籌款活動，宣揚愛與關懷的節日訊息，鼓勵市民慷慨捐出賀年利是，支持仁濟各項慈善服務，為有需要人士送上溫暖與祝福。

巿民除可透過信用卡、轉數快及 PPS 繳費靈等途徑捐款外，活動亦支援以 AlipayHK、八達通、PayMe及WeChat Pay HK等多種電子支付工具，一按即捐，簡單快捷，讓大家輕鬆行善，傳遞心意。

所有善款將全數撥入「仁濟各項慈善服務基金」，用以支持多元化社會服務，幫助不同社群，實踐「施比受更有福」的精神。