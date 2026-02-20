心間絮語（三）｜ 青年心聲：不再被社交媒體綑綁

賽馬會平行心間致力透過「社區 · 學校 · 網絡」的綜合服務模式，為青少年提供一站式、青年為本的全天候身心靈支援，亦透過創造多元的平台和機會，確保青年的聲音、想法和創意能真正影響計劃的發展方向。本系列之十二篇網誌，由計劃持份者分享他們在賽馬會平行心間的參與經驗、工作體會與成長故事。 撰文：第一屆賽馬會平行心間（校園版）青年諮詢委員會委員梁心悠（Sophie）。 首屆賽馬會平行心間（校園版）青年諮詢委員會 (下稱「青年諮詢委員會」) 由約10位本地高中生組成，從青年的第一身視角出發，持續就精神健康議題提供意見、共同倡議與策劃活動，讓青年真實的需要與聲音被看見、被聽見。

探索數碼世界與身心靈健康的平衡 作為高中生，我們都經歷過為了逃避學業壓力而在深夜無意識滑手機，也見證過朋友因社交媒體帶來的比較心理而感到焦慮。 在這個數碼時代，手機使用習慣與青少年身心靈健康息息相關，值得我們深入探討。 當「放鬆」變成「逃避」 午夜時分，書桌堆滿了未完成的筆記和作業。許多青少年心想著拿起手機小休一會，怎料兩小時後仍躺在床上，手指機械式地滑動螢幕，一邊瀏覽網紅的「完美人生」，一邊被罪惡感淹沒。

這其實是一個心理陷阱：大腦正欺騙你相信「滑手機 = 解壓」。的確，使用社交平台亦有其優點，例如作為學習新知識或閱覽新聞的平台。只要適度使用，它就是一個能讓我們了解世界的工具。但當我們把滑手機當成疲憊後的「補償」與「休息」，就容易陷入無限滑動的惡性循環。 掉進數碼陷阱：設計來讓你上癮的世界 平台的演算法是讓你上癮而生，用按讚、留言和無盡資訊給予多巴胺快感，讓人誤以為這是逃避壓力，實則掉進了「doomscrolling」陷阱。2024年8月發表於《Computers in Human Behavior Reports》的一項研究顯示，接觸負面新聞和壓力內容會加劇焦慮感。

網絡創作者透過精心剪輯所營造的「高效生活」景象，或可能會令人不自覺感到自身不足。輕鬆滑動手機的片刻雖帶來愉悅，卻也可能在無聲中消磨時間感知、助長拖延，乃至侵蝕應有的休息。 尋找平衡：建立健康數碼習慣 我們都知道過度滑手機的壞處，但對很多青少年來說，它就是戒不掉的「壓力止痛藥」。難道沒救了嗎？當然不是! 關鍵在於把「被動」轉為「主動」，從心態開始改變。以下幾個策略或許能幫到你： 覺察使用動機： 每次解鎖手機或打開社交媒體前，先問自己「我今日用過多少次了？我真的需要嗎？我為什麼想分享或看這些資訊？」這種自我覺察能大幅減少無意識滑動。壓力大時想逃避很正常，但用社交媒體減壓，往往會讓壓力更大。你可考慮在溫習前，設定15至20分鐘的專注時間，結束再給自己短暫的「有意識休息」（伸展、喝水、走動）。

將被動消費變為主動創作： 以短時間創作取代被動瀏覽，例如寫三句日記、錄一段歌、拍一張街景；從輸入轉為輸出，能帶來意想不到的滿足感。同時，我們可嘗試在社交媒體上分享更真實的自己，包括不完美的時刻和真實的情感，例如展示學習失敗和情緒低落的時刻，或許能收集更多真誠的連結和支持。 培養線下興趣： 發掘更多解壓或建立自我價值的活動。我遠離手機的方法就是與朋友聊天、寫日記、玩樂器或做運動等，更私心推薦整理房間，對我而言，完成後的成就感及療癒感簡直是「世一」！