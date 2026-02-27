心間絮語（四）｜ 青年心聲：走上倡議路的緊張與期待

賽馬會平行心間致力透過「社區 · 學校 · 網絡」的綜合服務模式，為青少年提供一站式、青年為本的全天候身心靈支援，亦透過創造多元的平台和機會，確保青年的聲音、想法和創意能真正影響計劃的發展方向。本系列之十二篇網誌，由計劃持份者分享他們在賽馬會平行心間的參與經驗、工作體會與成長故事。 撰文：第二屆賽馬會平行心間（校園版）青年諮詢委員會委員李家俊（Jerry）。 本屆賽馬會平行心間（校園版）青年諮詢委員會 (下稱「青年諮詢委員會」)由12位本地高中生組成，從青年的第一身視角出發，持續就精神健康議題提供意見、共同倡議與策劃活動，讓青年真實的需要與聲音被看見、被聽見。

從校園到社區 在加入2025/26年度青年諮詢委員會之前，我曾在 2024/25 年度賽馬會平行心間學會擔任幹事。從校園內的學會走到青年諮詢委員會，我的初衷始終如一 —— 讓更多青年聲音被聽見。在擔任學會幹事的日子裡，我發現很多同學心裡其實有很多話想說，卻總在等待一個真正懂他們的人。當他們在活動中逐漸敞開心扉、分享自己的故事時，我更確定青少年需要一個更大的平台來表達真實的自己。 賽馬會平行心間節：與偶像對話的難忘經歷

回想去年參與賽馬會平行心間節時，我有幸與星級歌手張敬軒先生進行對談，分享青年人面對的壓力和挑戰。在準備過程中，我一度擔心自己表達不清、無法代表青年聲音。但當我站在台上，看著台下觀眾認真的眼神，以及身旁專注聆聽我說話的張敬軒先生，我才強烈地意識到：即使只是我的個人經歷和感受，只要願意說出來，都是有價值的，既能讓其他同齡人感到被理解，也能讓成年人更了解我們的世界。



這次經歷大大推動我今年加入青年諮詢委員會。在這裡，我們的意見不只是「說說而已」，而是真的能變成行動。這種能把影響力從校園延伸到社區的感覺，讓我更有勇氣迎接新角色。雖然剛收到入選通知時仍有點緊張，但一想到能和一群志同道合的夥伴，一起為大家的身心靈健康出點力，心裡就充滿期待。

青成共創的協作力量 很多時候，成年人出於關心，習慣分享過往經驗來引導我們，但這些經驗未必能完全對應現在年輕人的處境；而年輕人則可能因為預設「大人不會懂」，而選擇獨自面對。我認為，青年與成人的協作不應是單向的指導，而是雙向的真誠聆聽。青年諮詢委員會正是一個橋樑，讓我們能在與計劃團隊的定期會議、活動籌備小組，甚至焦點小組訪談中，真誠地分享需求與意見。透過這些對話，團隊能更準確地了解我們的想法，從而制訂更貼近青少年需要、更受歡迎的服務或活動。

多元背景的碰撞與交流 青年諮詢委員會的多元組成也讓我非常興奮。大家來自不同的學校與背景，聚在一起時，總能碰撞出意想不到的新想法。在第一次會議中，我發現每位委員雖然都面對學業壓力、家庭期望與人際關係的挑戰，卻有各自獨特的應對方法。這讓我意識到：這裡不僅是一個服務平台，更是一個可以互相啟發、共同成長的空間。我非常珍惜這份連結，也期盼能與這群志同道合的夥伴建立深厚的情誼，因為我們不只是在共事，更是為了共同的使命感在並肩前行。