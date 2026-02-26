香港復康會陪伴長期病患者重啟人生 「『相』講你知：『病』•太美」相片展覽 策展人分享從每天「倒數」到懂得「享受」 呼籲社會各界捐款支持長期病患者復康服務

成立於1959年的香港復康會，一直致力為殘疾人士、長期病患者及長者提供全面及個人化的復康及健康管理服務，於2024年4月至2025年3月期間，為超過210,000人次提供不同種類的社區復康服務，包括為病人自助組織提供支援及培訓。去年6月，香港復康會舉行「『相』講你知：『病』•太美」相片展覽，由四位長期病患者擔任策展人，希望讓公眾了解長期病患者及殘疾人士的生活日常和心路歷程。香港復康會邀請了其中兩位策展人分享自己如何透過涵蓋身心靈層面的復康服務，猶如「重啟人生」，他們的角色更從「受助者」轉化為「助人者」，重新走進社會，推廣傷建共融。

椎間盤退化病友張榮貴：香港復康會讓我從每天「倒數生命」到懂得「享受生命」

過往熱愛長跑運動的張榮貴（Ben），自確診「椎間盤退化」後因劇烈無比的腰痛徹底改寫人生。多年來，他均盡量避免坐下，保持脊骨挺直，除了要站着吃飯，有時甚至要跪在電腦桌前工作，後來因病情嚴重而被迫辭職。加上Ben視為傾訴對象的愛犬Yen Yen離世，令他頓時跌進人生低谷，深感失敗及無助，因而變得沉默寡言，拒絕與人接觸。 在朋友介紹下，Ben參加了香港復康會的水療運動班，腰痛開始有所改善，讓他看見康復的曙光，然而心靈的創傷依然需時撫平。香港復康會的社工黎姑娘察覺到Ben內心滿載鬱結，於是邀請他參加「心靈啟動」課程和「心靈深化指導」輔導課程，透過一對一輔導和靜觀練習，教導Ben學習與生命中的痛苦經驗、負面想法及情緒和平共存。

香港復康會職員的專業精神、真摯關懷與陪伴，終於讓Ben敞開心扉，變得積極擁抱生命，透過參加提升身體機能的課程，實踐「與痛症共存」的新生活。自此，年屆60多歲的Ben重新找回對運動的熱愛，除了相約好友切磋羽毛球，有時亦會踏單車到元朗大棠郊野公園進行靜觀練習，實踐「先動後靜」的智慧。Ben表示：「雖然腰痛每天依然存在，『痛』多少是我無法控制的，但我卻可以控制生命裡有多少『苦』！以前的我每天『倒數生命』，現在的我則是『享受生命』！」

Ben亦十分熱愛攝影，早前更應香港復康會高級心理健康主任Jessica邀請，擔任「『相』講你知：『病』•太美」相片展覽策展人。起初Ben有點害怕自己無法勝任，後來在Jessica及其他同路人互相鼓勵和支持下，全心投入參與籌備工作。Ben現在不時向其他病友分享學習與病患共存的心得，鼓勵他們保持正向心態，一同面對逆境。 強直性脊椎炎病友李淑芬：香港復康會讓我從「受助者」變成「助人者」

對長期病患者而言，身體障礙不只奪走行動力，更在無形中侵蝕尊嚴與意志。強直性脊椎炎患者李淑芬（Ah Lee），脊椎、髖關節及膝關節長出現劇烈疼痛和僵硬情況，加上因缺乏病情知識及誤診而耽誤了治療，多年來飽受肉體和精神折磨。Ah Lee表示，「晨僵」令她痛得每天早上至少要花半小時甚至一小時才可以勉強下床，亦無法自行洗澡，至於進食、穿衣以及走路等基本生活習慣亦受到莫大影響，也對康復的機會感到渺茫。然而，Ah Lee十分希望陪伴兩個年紀尚輕的兒子成長，成為了繼續活下去的動力。

Ah Lee回想自己在發病初期因缺乏相關醫療資訊，耽誤了治療及康復時間。她表示：「我白白痛苦了三年多，實在不忍心見到其他同路人跟我一樣踏上這條冤枉路。我曾經許下諾言，倘若日後生活稍為回復正常，定必抽出時間為同路人服務。」後來當她得知香港復康會為不少病友提供服務時，便立即聯絡職員，不但獲得豐富的病情資訊，更不時得到鼓勵和支持。

Ah Lee在香港復康會的連繫和支援下認識了強直性脊椎炎患者互助組織「B27協進會」，現在更積極參與其義務工作，亦會跟同路人分享自身經歷，交換康復心得，同時積極為病友發聲。回想獲邀擔任「『相』講你知：『病』•太美」相片展覽的策展人時，Ah Lee表示：「其實我不懂攝影！最初社工邀請我擔任策展人時，雖然感到有點猶豫，但她不斷鼓勵我，並陪伴每位策展人處理困難，讓我們知道自己有能力去處理整個展覽，令我深受感動，希望透過展覽，向公眾分享我們作為長期痛症患者的心聲。」