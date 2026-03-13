心間絮語（五）｜ 從被動到主導：青年如何成為校園身心靈新主場

賽馬會平行心間致力透過「社區 · 學校 · 網絡」的綜合服務模式，為青少年提供一站式、青年為本的全天候身心靈支援，亦透過創造多元的平台和機會，確保青年的聲音、想法和創意能真正影響計劃的發展方向。本系列之十二篇網誌，由計劃持份者分享他們在賽馬會平行心間的參與經驗、工作體會與成長故事。 撰文：賽馬會平行心間（校園版）青年協作主任Rona 作為青年協作主任，我負責統籌賽馬會平行心間（校園版）的推廣工作，與多所中學緊密協作，協助各校成立「平行心間學會」。除了為學會成員提供「活動設計」、「同儕支援」及「青少年心理健康101」三大培訓課程，我更會定期到校與學生交流，聆聽他們的想法，幫助他們策劃屬於他們的校園身心靈健康活動。

我深信：學生是自己身心靈健康的專家 走進校園，我從「計劃同工」的身份逐步轉爲學生的同行者與見證者。在協助中學組成「平行心間學會」的過程中，我與學會幹事們一同完成三門課程：從掌握基礎的青少年心理健康 101，到修煉成為最佳聆聽者的同儕支援課程，再到發揮創意的活動設計課程。 我親眼見證這群年輕領袖從最初的青澀迷惘，蛻變為自信地自主策劃並推廣校園身心靈健康活動。這份「被動學習」到「我能做到」的蛻變，是最珍貴的風景。

體驗與覺察：尊重每人獨特的情緒與應對方式 身心靈健康的學習，始於親身體驗與真誠對話。帶領「想動樂」活動設計課程時，我們將帶同青年從認識精神健康核心概念開始，逐步學習規劃框架，並透過親身體驗實際設計方案。在這個過程中，我們旨在創造一個安全空間，陪伴青年勇敢探索與表達內心。 其中「情緒氣球」活動讓同學們透過音樂連結情緒、寫下感受，並學習回應他人。有同學分享：「當我傷心時，會聽慢歌，讓音樂陪伴度過低潮。」另一位則說：「但我生氣時，聽慢歌反而越想越氣！我需要節奏強的音樂來發洩。」這些對話揭示：每人應對情緒的方式獨一無二，且值得尊重。

我們不會給予標準答案，而是讓青年在交流中自我探索：精神健康是可以公開討論、彼此支持的課題，而不是需要隱藏的秘密。 只有親身感受過「被聆聽」的溫暖，他們才能設計出觸動同儕的活動，創造具共鳴的校園方案。 成長與蛻變：從「跟隨慣例」到「創新實踐」 計劃的第一年，許多同學還未完全掌握自己的角色，活動多採用傳統的廣播和壁報形式，較單向且缺乏創新。 隨著我們定期開會、提供資源，並系統地教授身心靈健康概念與同儕支援技巧，漸漸地出現了變化。同學們的想法越來越豐富：從靜態宣傳，逐步演進到互動遊戲、體驗式攤位，甚至融入五感元素的放鬆空間。

一位學會幹事在學習《4Rs精神健康約章》的四大要素——Rest 休息、Relaxation放鬆、Relationship人際關係、Resilience抗逆力後，主動提出設置「心靈充電站」：準備舒適環境、柔和燈光、療癒音樂，並提供暖飲與香薰，全面照顧同學的五感需要。這從「理解概念」到「落地實踐」的轉化，展現了他們的成長。 角色轉變：從帶領者到協作者 實現青年主導 在這過程中，我的角色從指引轉為支持，將主導權交到青年手中。初期，同學需要較多指引與方向；但隨著他們逐步累積知識、經驗與信心後，我轉變為「協作者」——提供資源、分享建議，但讓他們決定。

例如，考試季期間，有位學會幹事自主設計「靜心溫習區」及手寫鼓勵卡。他們比成人更清楚同儕。他們的洞察，讓活動真正貼近青年人的需要。 我們的工作，從來不是代替青年思考，而是搭建平台、提供工具，讓他們的創意與關懷綻放。 見證與延續：青年互助網絡的誕生與力量 從日常互動中，可見青年互助網絡的萌芽：學生們開始熱烈討論如何改進活動、主動關心同儕，甚至持續分享精神健康資源，形成青年自主的支持生態。 最觸動人心的是，他們能夠將對身心靈健康的關注，轉化為對身邊同儕的真誠關懷。正如有一位學會幹事分享：「支援不需複雜，有時一句『你最近好嗎？』的真心問候，就已足夠。」這種從執行到內化的轉變，正是青年力量的核心。