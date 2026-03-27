心間絮語（六）｜青年心聲：放下問卷，擲個彩虹！以遊戲推動校園身心靈

賽馬會平行心間致力透過「社區 · 學校 · 網絡」的綜合服務模式，為青少年提供一站式、青年為本的全天候身心靈支援，亦透過創造多元的平台和機會，確保青年的聲音、想法和創意能真正影響計劃的發展方向。本系列之十二篇網誌，由計劃持份者分享他們在賽馬會平行心間的參與經驗、工作體會與成長故事。 撰文：「賽馬會平行心間（校園版）」平行心間學會「尋。光」幹事Jordy（聖保羅男女中學） 誰說精神健康只能透過聽講座、填問卷般嚴肅沉悶？我們偏偏要讓它好玩、有溫度，而且——由我們自己設計！這不只是我們的想法，更是「平行心間學會」正在校園實踐的事。賽馬會平行心間於2024年起逐步於 130 所中學設立由學生共創及帶動的「賽馬會平行心間站」和「平行心間學會」，同時為青年及老師提供「身心健康自我管理課程」，讓青年力量在校園中真正發光。

而這道光，在我們學校化作了「尋。光」。 由內而發的光芒：「尋。光」的誕生 還記得剛升上高中時，我常看見身邊的同學埋首於學業與人際之間，卻少有人談及心底的感受與壓力。那時我總在想：如果校園裡有一個地方，能讓我們彼此扶持，安靜地照顧自己的內心，該有多好？ 這個念頭，點亮了「尋。光」的誕生。我們幾位志同道合的夥伴加入了「平行心間學會」，並為它取了這個對我們意義深遠的名字。「光」的靈感，源自「光環」的意象——那種從內而外自然煥發的自信與能量。我們相信，每個人心中都藏著屬於自己的光芒，只是有時被忙碌與壓力暫時遮蔽。

「尋。光」的使命，正是陪伴每位同學在日常中培養正念與正向思維，學習表達自我、接納自己，重新點亮那抹內在的光彩。 難忘一刻：由我們一手包辦的「擲彩虹」遊戲 在學校舉辦精神健康活動，好玩是必須的。平日大家玩「擲彩虹」，總是全力將那枚硬幣擲在顏色格內，純粹博一搏運氣；但這次由我們從無到有、一手包辦，卻多了一份獨有的心意與意義。我們將精神健康知識轉化成有趣的選擇題，讓同學們擲出答案，在挑戰中學習如何自我關懷，更可贏取小食或飲品作獎勵。攤位四周貼滿了我們親手設計的海報，介紹不同的精神健康資源與求助渠道，我們希望在歡樂的氣氛中，悄悄把關顧身心靈健康的種子撒進每一位同學的心。

活動當天的氣氛非常熱烈，約有400名同學參與。大家一邊玩遊戲，一邊隨著播放的音樂歡唱，場面熱鬧非凡。雖然攤位偶爾變得擁擠，加上當天風勢強勁，我們的裝飾也被吹走了幾次，但這些小意外反而成了大家輕鬆說笑的話題，完全沒有影響整體活動的氛圍。 好玩背後，更是「自我關顧」與幹事團隊的悄悄成長 在這個特別的活動中，我們特意強調「自我關顧」及「自愛」的重要性。因此，我們在遊戲中設計了關於自我認同、情緒覺察與個人界線的互動問題，例如：「感到孤獨時，怎樣應對才最健康？」，或者「當你訂下一個遠大的目標時，第一步應該做什麼？」引導大家停下腳步，聆聽內心真實的感受與需要。這個活動旨在提醒大家思考自己的價值，欣賞自身的獨特 —— 無論是那份總是願意傾聽的溫柔、面對困難時仍不放棄的韌性，還是能為他人帶來歡笑的幽默感，每一個特質都值得被看見與珍視。我們希望透過這些問題，鼓勵同學能夠培養積極的心態，建立更健康的自我連結，從而提升整體身心靈健康。

在籌備和舉辦活動的過程中，我們學會幹事之間也默默地建立了深厚的友誼，並收穫了許多課堂上學不到的寶貴經驗。面對突發狀況時，大家學會了靈活應變和團隊合作。例如當人潮過於擁擠、現場指示失靈時，我們沒有慌亂，反而迅速商討對策，巧妙地利用手邊物品設置引導標誌，讓大家「有效率地」排隊。這看似微不足道，但在突發情況下能夠冷靜解決問題的滿足感，是書本無法給予的成長。 朋輩支援的力量：由我們出發 最令我感動的是，這些活動讓我們親身體驗到朋輩支援的真正力量。當我們並肩作戰、共同創造，不僅能夠更準確地了解彼此的需要，更能用最貼近、最真誠的方式傳遞關懷。這種由我們自發為同學設計活動的模式，重新定義精神健康——它不再只是抽象的概念，而是可以在校園裡自在聊、具體做、每天實踐的正經事。

從擲彩虹開始，讓身心靈健康綻放 這次的「擲彩虹」活動，不僅為我們累積了寶貴的經驗，也讓我們更清楚同學們真正喜歡和需要的活動類型。展望未來，我們計劃舉辦更多元化的活動，甚至將推廣活動恆常化，幫助同學們在忙碌的學習生活中找到平衡，學會關愛自己的身心靈。 作為「平行心間學會」的一員，我深信每一個由同學們共同策劃的活動，都能在校園內播下身心靈健康的種子。當同學們開始關注自己的身心靈需要，學會愛護自己，他們就能更好地面對生活中的各種挑戰，散發屬於自己的獨特光芒。