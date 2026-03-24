周漢寧低調參加首屆「補天慈善跑2026」與麥兜重逢 為慈善機構「陳校長免費補習天地」籌款 與基層學生站在同一起跑線上

陳校長免費補習天地（「補天」）為慶祝成立15週年主辦的「補天慈善跑2026」，以「往前跑，向上飛」為主題，已於2026年3月1日取址沙田運動場順利舉行，為補天的營運及服務籌募善款，向基層學童免費提供一對一補習服務、學前教育及才藝訓練班等學習支援，實踐「教育平等」理念。活動邀得深受香港人喜愛的麥嘜及麥兜擔任慈善大使，麥兜本尊更親自到場為跑手打氣，為參賽的大人及小朋友帶來無比驚喜，紛紛與麥兜打卡合照，氣氛樂也融融。

「補天慈善跑2026」的起跑線上，出現「極洋蔥」場面，演員周漢寧低調參加10公里男子公開組，成功完成整個賽事後，馬上衝向鳴槍嘉賓之一的慈善大使「麥兜」，兩人相擁，感動表示：「當年讀小二，七歲時曾獲『麥兜』的創作人麥家碧邀請，主唱電影《麥兜菠蘿油王子》的歌曲《教我如何去小便》，可以講係因「麥兜」而開啟了我加入演藝界之路，自己本身亦十分喜歡『麥兜』！」

除了較早前免費為「補天慈善跑2026」拍攝宣傳片外，還親身參與10公里男子公開組賽事，與基層學生站在同一起跑線上，一邊享受運動樂趣，一邊投入支持「補天」推廣「教育平等」的工作！