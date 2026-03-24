周漢寧低調參加首屆「補天慈善跑2026」與麥兜重逢 為慈善機構「陳校長免費補習天地」籌款 與基層學生站在同一起跑線上

陳校長免費補習天地（「補天」）為慶祝成立15週年主辦的「補天慈善跑2026」，以「往前跑，向上飛」為主題，已於2026年3月1日取址沙田運動場順利舉行，為補天的營運及服務籌募善款，向基層學童免費提供一對一補習服務、學前教育及才藝訓練班等學習支援，實踐「教育平等」理念。活動邀得深受香港人喜愛的麥嘜及麥兜擔任慈善大使，麥兜本尊更親自到場為跑手打氣，為參賽的大人及小朋友帶來無比驚喜，紛紛與麥兜打卡合照，氣氛樂也融融。
「補天慈善跑2026」的起跑線上，出現「極洋蔥」場面，演員周漢寧低調參加10公里男子公開組，成功完成整個賽事後，馬上衝向鳴槍嘉賓之一的慈善大使「麥兜」，兩人相擁，感動表示：「當年讀小二，七歲時曾獲『麥兜』的創作人麥家碧邀請，主唱電影《麥兜菠蘿油王子》的歌曲《教我如何去小便》，可以講係因「麥兜」而開啟了我加入演藝界之路，自己本身亦十分喜歡『麥兜』！」
除了較早前免費為「補天慈善跑2026」拍攝宣傳片外，還親身參與10公里男子公開組賽事，與基層學生站在同一起跑線上，一邊享受運動樂趣，一邊投入支持「補天」推廣「教育平等」的工作！
關於陳校長免費補習天地
「陳校長免費補習天地」於2011年由陳葒校長創立，是香港政府認可的非牟利慈善機構（註冊編號：91/11019），為有經濟困難的弱勢學童免費提供一對一補習服務及學習支援。創辦人陳葒校長原為直資中學校長，卻有感現時的教育制度未能為弱勢兒童及青少年提供公平接受教育的機會，遂於2009年辭去校長一職並創辦「陳校長免費補習天地」，招募義師，免費為弱勢學童提供一對一補習服務及學習支援。成立至今，已成功招募接近25,000名義師，獲成功配對的學生超過24,000名。2013年，陳校長為基層兒童增設免費學前教育及才藝訓練班，以進一步實現「教育平等」的理念，至今共有超過6,000名基層青少年及幼童參加。陳校長堅持「有教無類」的教育理念，致力改善當前的教育風氣，獲得廣大市民認同，2017年獲香港教育大學頒授榮譽院士銜，以表彰他多年的貢獻。