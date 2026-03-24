天主教慈幼會伍少梅中學榮獲2026年度大灣區教育卓越獎「校園健康生態獎」

以發展幸福及健康校園為理念的天主教慈幼會伍少梅中學，榮獲2026年度大灣區教育卓越獎之「校園健康生態獎」，以表揚學校在提升學生的全人健康及建設幸福校園的不懈努力及成果。

李建文校長與學生合照

全人健康學習經歷 發揮學生潛能 天主教慈幼會伍少梅中學一直致力建設充滿愛和幸福感的校園環境，並積極推行多元化教育項目，促進學生的身心靈社健康及個人成長。學校自2020年起推行全人健康學習經歷（Whole-Person Well-being Learning Experience, WLE），學生每逢周五最後兩節課堂會體驗不同的WLE課程，全年共完成四個課程。WLE採用學生主導及師生同樂的模式，鼓勵學生發揮潛能，自主設計活動內容及社區健康方案，提升參與度，促進個人成長及深化對健康的重視。學校至今已為WLE累計推出28項跨領域活動，包括泰拳減壓、木工製作、形象設計、音樂靜觀、健康烹飪及塗鴉藝術等，全面照顧學生身體、心靈和社交健康的不同需要。

實踐社區提案 以行動回饋社區 為進一步拓展WLE框架，學校亦推行「全人幸福啟夢者：從幸福經歷到社區創新」計劃，並舉辦「夢想提案日」，鼓勵學生提交心目中的社區健康方案，最終實踐了「長者智能手機圖解指南」、「校園情緒燈箱巡展」、「長者數位導師」和「跨代健康日」等多個提案，讓學生有機會將所學知識及技能應用於社區建設，回饋社會。於2022至25年期間，學生累計服務時數超過4,000小時，見證WLE讓學生既能透過分享興趣來推廣身心社健康，更能幫助他們培育共通技能和建立正面價值觀，提升幸福感。此外，學校亦設有「長者學苑」，讓學生有機會跟區內長者互動交流，除了向長者傳授數碼知識及生活技能，實踐為他人服務的精神，同時亦可從長者身上汲取生活經驗和智慧。

「心臨」空間及多元化活動 促進全人健康 為了提升學生的校園幸福感，學校亦於2022年增設「心臨」（Soul Suite），包括「心動」貓舍、「心寧」靜觀室和「心程」竹林，提供讓學生淨化心靈和休息的空間。「心動」貓舍收養了一對貓姊弟，讓學生們學習照顧和愛護動物，從中學懂尊重和珍惜生命，同時培養責任感及願意照顧他人的心態，更可提升整體情緒健康。

另一方面，學校亦在「幸福校園周」期間進行感恩影片分享、許願卡互動及各種輕鬆有趣的午間活動，營造溫馨幸福的校園氛圍，有助紓減學生壓力。同時，學校亦定期舉行晨跑等促進身心健康的活動，鼓勵學生鍛鍊強健體魄、建立良好品格及培養正向價值觀，進一步實踐幸福校園的理念。

李建文校長表示：「十分榮幸能夠獲得2026年度大灣區教育卓越獎『校園健康生態獎』，這獎項進一步肯定學校團隊在促進學生健康及幸福感方面的努力，見證我們在邁向建設幸福及健康校園的路途上再創新里程。我們深信，學生的全人健康及內在幸福是優質教學的基礎。多年來，我和全校師長們致力營造充滿愛與活力的學習環境，促進學生在身心靈社方面健康成長，建立正向價值觀。展望未來，我們將繼續與學生堅定同行，培育出心靈豐盛、內心強大，並且勇於接受挑戰的年青一代。」