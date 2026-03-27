全港首個聚焦香港基建實力大型宣傳活動「基建世一」正式啟動 探索讓香港市民深感自豪的本地「世一」基建創舉

根據國際管理發展學院發布的《2025年世界競爭力年報》，香港在「基礎建設」的全球排名上升至第七位，反映本地基建實力備受國際肯定。為進一步加強市民對香港基建的認識，發展局聯同建造業議會攜手推出大型宣傳企劃 《基建世一》，透過多元平台的宣傳方式，展示香港基建在技術、規模及營運效率方面的卓越表現，以及基建如何改善生活、推動未來發展。作為企劃重點項目之一，《基建遊一萱》短片系列於去年12月率先啟播。首集以中九龍繞道（油麻地段）為主題，介紹項目為市民帶來的交通便利，影片錄得超過200萬觀看次數。以將軍澳跨灣大橋、青馬大橋及港珠澳大橋為主題的第二集今天上線。

香港基建多個「第一」 宣萱走訪多項工程貼地趣味短片介紹基建

由藝人宣萱主持的《基建遊一萱》全系列共六集，以輕鬆貼地及具趣味性的方式，走訪多項與市民生活息息相關的基建設施，讓觀眾從全新角度認識香港基建的多面向。她將於每集完成不同任務，實地了解各項目特色，並發掘沿途靚景與拍攝熱點，讓觀眾跟隨她的腳步，探索基建中的「打卡位」與「世一」背後的驚人技術。 香港世一基建：青馬大橋、將軍澳跨灣大橋、港珠澳大橋 宣萱於首集與藝人張繼聰一同試行2025年底開通的中九龍繞道（油麻地段），體驗這條嶄新主幹道的暢順便捷。影片錄得超過200萬觀看次數。不少網民表示，節目以較輕鬆方式介紹基建工程運作及理念，有助加深理解。今集二人將飛上天際，透過航拍機「即時影像傳送」功能，帶領觀眾以「第一人視覺」(First Person View)遨翔天際，俯瞰青馬大橋、將軍澳跨灣大橋及港珠澳大橋，期間鏡頭更罕有地飛越比滙豐總行大廈還高的青馬大橋H 形橋塔，從嶄新且鮮為人見的角度捕捉大橋宏偉一面。另外，觀眾亦可以由俯瞰視角全面欣賞港珠澳大橋，了解這條全球最長橋隧組合跨海通道如何巧妙融入「中國結」設計。

除了從視覺展現「三橋」的壯觀外，短片還以幽默方式帶出其建造過程的卓越表現及創舉。將軍澳跨灣大橋為本港首條採用「浮托法」建造的橋樑，配合潮汐漲退，逾萬公噸組件在五小時內完成精準定位，展現本地工程界的效率與精準管理能力。大橋同時是香港首個採用 S690 高強鋼的基建項目，其強度是坊間常用的S355 鋼近兩倍，不但減低用鋼量及優化焊接處理，令橋身外型更輕巧，還有助加強施工效率與安全性。 發展局及建造業議會認為，香港的基建一直以尖端技術、高效專業和安全可靠見稱，在國際間享有盛譽。近年多個大型項目相繼落成，標誌著本港邁向新階段，值得與市民回顧成果，共享自豪。透過「基建世一」這項大型宣傳企劃，發展局及建造業議會期望引領市民重溫香港基建的發展歷程，了解背後應用的創新技術與建築匠人的專業精神，並展望未來的項目進一步提升城市效率與生活質素，展現建造業在推動城市進步和塑造未來生活中的多元角色與潛力。

整個宣傳企劃亦將陸續推出一系列相關活動。其中，「基建世一」專屬網站展示更多基建項目特備資訊，並提供業界相關的國際會議時間表及活動詳情，讓公眾及專業人士一站式掌握行業最新動向，了解發展脈搏。此外，獲得熱烈迴響的《基建遊一萱》系列短片將繼續推出，從不同角度深入介紹香港的標誌性的「世一」基建項目，帶領觀眾探索城市背後的建設故事。另一焦點項目——「基建 x 教育」巡迴展覽首站預計將於今年4月7日登場，屆時將展出全港首個融入STEAM教育概念的基建互動地圖，以創新形式呈現基建與科技、工程、藝術等領域的結合，加深公眾對香港世一基建的認識。