心間絮語（七）｜ 數碼療癒新時代——隨時隨地做你嘅情緒後盾

賽馬會平行心間心理e療站 (JC LevelMind eClinic) 為受抑鬱及焦慮情緒困擾青少年提供高密度和實證為本的心理治療，更將網上心理治療連結至社區，與各平行心間機構合作，共同推動青少年心理健康服務，打造全天候線上線下無縫銜接的青少年精神健康服務，讓青少年得到貼合及適時的協助。上方圖片為服務示範，並非服務使用者，下方則為賽馬會平行心間心理e療站臨床心理學家。

賽馬會平行心間致力透過「社區 · 學校 · 網絡」的綜合服務模式，為青少年提供一站式、青年為本的全天候身心靈支援，亦透過創造多元的平台和機會，確保青年的聲音、想法和創意能真正影響計劃的發展方向。本系列之十二篇網誌，由計劃持份者分享他們在賽馬會平行心間的參與經驗、工作體會與成長故事。 撰文：賽馬會平行心間心理e療站治療師*Sandy

*治療師團隊包括臨床心理學家和輔導員，全部經過專業培訓及定期督導。治療師每星期與配對的服務使用者進行網上互動，並因應不同情緒狀況安排治療方案，沿途協助學習管理情緒技巧。

「原來有人願意聽我講。」這是許多使用者完成第一次會談後，最常說的一句話。簡單的一句話，背後承載的往往是一段漫長的孤單旅程——那些失眠的夜晚、那些說不出口的壓抑、那些被誤解或被忽略的情緒，終於在這一刻，找到了一個可以被接住的出口。 我是Sandy，賽馬會平行心間心理e療站(下稱「計劃」)的治療師。計劃(前名「賽馬會心理e療站」)由香港賽馬會慈善信託基金於2021年4月捐助成立，計劃持續為受抑鬱及焦慮情緒困擾的15至29歲青年，提供為期14星期、高密度和實證為本的心理治療。課程採用「整全情緒治療」（Unified Protocol, UP）—— 一種具臨床實證的認知行為心理治療，能有效改善抑鬱及焦慮情緒。

在這裡，只需一個可上網的裝置，就能打破時間與地域的限制，隨時隨地上網閱讀教材和進行治療練習，足不出戶也能學習管理情緒技巧，踏出求助的第一步。自成立以來，截至2026年1月，已有超過2,000人透過計劃接受專業評估，當中近1,300人參與為期大約8至14周的網上心理治療，累計完成超過17,000節臨床會談。 打破時空限制，為隱蔽需求者打開一扇窗 對於身處抑鬱低谷、難以跨出家門，或受廣場焦慮困擾的青年人來說，線上服務可能是他們觸及外界的「唯一出口」。透過螢幕，他們能待在自己最感到安全的空間，用最放鬆的狀態，表達真實感受。我們的服務提供文字、視訊等多種模式，讓青年人選擇最舒服的溝通方式——文字適合不善於即時表達的人，讓他們有時間組織語言；視訊則能建立更直接的連結，讓互動更自然。

有些人擔心面對面見治療師會緊張，或介意私隱、怕被標籤化。隔着螢幕，那份微妙的距離反而讓他們感到安全，更容易打開心扉。而當他們願意踏出這一步，迎接他們的不是冷冰冰的教材，而是一位專屬治療師。在14星期的療程期間，我們每星期與他們互動，陪伴完成治療練習，因應他們的情緒狀況調整治療方案。 對於生活忙碌、難以抽空外出，或擔心被標籤的年輕人來說，網上治療不只是方便——它讓尋求幫助變得不再沉重。 「情緒受害者」到「情緒管理者」

一位女生的經歷，反映很多人在面對情緒時的困境。她從小沒人教過她如何管理情緒，每當不開心時，身邊人只會說「不要想太多」，這句話反而讓她更感孤單、更無助。她的情緒爆發點源於雙重打擊：剛轉換新工作，卻被男朋友分手。工作壓力與失戀的痛楚交織，令她的情緒像雪崩般爆發。她開始用瘋狂購物來換取短暫的舒緩，甚至害怕見到同事，一見人就想逃開，害怕暴露自己的脆弱。 起初，她以為來賽馬會平行心間心理e療站是要「消滅」情緒；後來才明白，真正的目標是要「認識」情緒，並改變「無效的應對方法」。計劃採用實證為本的治療方法，配合系統化情緒管理工具：情緒追蹤記錄讓她看清進展；多元教材培養日常覺察；自訂練習由治療師度身設計，沿途助她學習管理情緒技巧，令她成為自己的心理治療師。完成課程之後，治療師會提供3個月的跟進服務，確保她在課程的所學所得，能夠應用於日常生活中。

為了應對她內心那句「別人不喜歡我」的聲音，我們共同策劃了一場「心理實驗」。當她因同事沒邀約午餐而低落時，我們化身偵探，一起羅列各種可能：可能同事只是忘記了？或許她剛好不在？透過持續的觀察與記錄，她漸漸發現，同事平日其實會主動跟她打招呼，慢慢打破偏激想法。後來，她鼓起勇氣主動邀請同事吃飯，驚喜地發現，只要開口，身邊不乏友善回應。隨著互動增加，她開始感受到被關心，也慢慢學會欣賞自己。 她後來分享：「情緒是人之常情，因為是人，才會有情緒。最重要的是，從被情緒折磨的『受害者』，變成主動照顧情緒的『管理者』。以前我覺得情緒是敵人，現在我明白，它只需要一個合適的方法去照顧。」

同行：線上服務的挑戰與應對 線上服務雖然便利，但也存在一些挑戰，例如網絡不穩定、鏡頭固定難以捕捉非語言訊息、環境干擾等，都會影響會談質素。我們在首次會談時會先測試設備，並與個案共建立「斷線共識」——如果斷線，我們會立即重連或改用文字繼續。同時，我們會鼓勵他們選擇安靜、私密的空間，並透過主動提問補足非語言的缺失，例如：「剛才說到這裡，你的身體有甚麼感覺？」 有趣的是，有些個案後來分享，正是因為隔着螢幕的那份距離，他們反而更能自在、誠實地表達內心深處的想法，沒有面對面時的尷尬或壓力。

你從來不是孤單一人 有位年輕使用者曾分享：「透過計劃，我學會了在焦慮來臨時如何安頓自己。這種隨時可及的支援，讓我知道自己不是孤單一人。」 這正是賽馬會平行心間心理e療站存在的意義——不止提供專業治療，更重要的是傳遞一個溫暖的訊息：尋求心理幫助是自我照顧的表現，是勇氣的象徵。無論你正在經歷什麼，都請記住：情緒風暴來襲時，你不必獨自面對。在螢幕的另一端，有人願意陪伴你，一起慢慢走過。 感覺情緒受困擾，或想了解更多關於青少年精神健康的資源？ 歡迎立即按此瀏覽更多