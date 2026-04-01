全港各區工商聯「駿馬躍新春 長者樂滿途」敬老活動圓滿舉行 政商界齊心送暖　逾二百六十位長者共度歡樂週末

由全港各區工商聯社會公益委員會主辦、專業人士委員會協辦的「駿馬躍新春 長者樂滿途」敬老活動，已於日前（3月28日）圓滿落幕。是次活動成功招待逾二百六十位長者，透過文化導賞、豐盛素宴及精彩表演，為老友記帶來充滿歡樂與溫暖的一天，充分展現了香港政商界敬老愛老、熱心公益的精神。 政商界重量級嘉賓雲集 港府官員高度肯定公益貢獻 是次慈善盛會荷蒙多位政商界領袖及政府官員撥冗蒞臨主禮，星光熠熠。出席的重量級主禮嘉賓包括：商務及經濟發展局副局長陳百里博士太平紳士、立法會議員陳穎欣議員、葵青民政事務專員梁乘龍太平紳士、中聯辦新界工作部廖銘華處長及陳煜副處長、荃灣及葵青區福利專員陳倩儀女士、葵青區議員劉興華太平紳士，以及長安婦女會主席譚惠珍女士等。一眾主禮官員在會上均高度肯定及認同全港各區工商聯長期以來致力為香港公益事務作出的無私貢獻與卓越成果。

主辦及協辦機構的核心首長亦全數出席支持，包括全港各區工商聯會長楊凱山博士、執委會主席肖凱教授，以及全港各區工商聯永遠名譽會長兼社會公益委員會主席陳琰華院士，聯同全港各區工商聯常務副秘書長余敏先生，齊心為長者送上誠摯祝福。 動靜皆宜的貼心安排 長者笑逐顏開 活動於早上展開，大會首先安排長者們前往環境清幽的志蓮淨苑進行導賞遊園及祈福打卡。隨後，眾人乘坐專車移師至葵涌星聚軒享用精心準備的敬老素宴。全港各區工商聯永遠名譽會長兼社會公益委員會主席陳琰華院士在致辭時向在場長者送上溫馨的新春祝賀。她特別感謝一眾社會賢達慷慨解囊贊助活動經費、福袋及禮物，並表示看見長者們精神煥發、滿載笑容，便是委員會持續推展社區關懷工作最大的動力。