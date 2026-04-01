亞太法律協會主辦「國家十五五規劃：法律界的角色、機遇與挑戰」座談會 講者均籲法律界應把握國家發展機遇，融入及服務國家發展大局

亞太法律協會（Asia Pacific Law Association）「國家十五五規劃：法律界的角色、機遇與挑戰」座談會暨「新一屆理事會就職典禮」，於2026年3月21日下午，假香港大學法學院鄭裕彤教學樓2樓黃乾亨講堂舉行，有近百位分別來自內地、香港、澳門及台灣之法律業界專業人士出席。由香港特別行政區政府律政司法律政策專員梅基發先生 JP、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室法律部副部長張玉梅女士出席主禮。 亞太法律協會會長鄺家賢律師稱：「2026年為《十五五規劃》開局之年；是次活動亦為本會成立25周年揭開序幕。亞太法律協會於2001年在香港註冊成立， 立足香港，聯通亞太、走向世界、服務國家。自成立以來，一直致力推動區域法律界的交流與合作，搭建互動平台，凝聚專業力量。我們矢志打造以中國香港為總部之亞太區國際性法律專業組織，匯四方之力，融區內優勢，築法律交流之橋樑，拓專業發展之新局。」

由三大方向貢獻本地法律界力量 香港特別行政區政府律政司法律政策專員梅基發先生 JP於主旨演講「香港法律專業服務如何主動對接國家《十五五規劃》」中指出，在《十五五規劃》的發展藍圖下，應問：「香港法律專業如何為國家戰略出一分力？」而香港的法律業界，可繼續善用自身優勢，在三個方向，主動對接國家「十五五」規劃。 第一，貢獻國家涉外法治建設。《十五五規劃》明確提出加快涉外法治體系和能力建設，健全國際商事調解、仲裁、訴訟等機制，支持國際調解院更好發揮作用。

第二，助力國家高水平對外開放，協助企業「走出去」。由律政司推動發起、商務及經濟發展局支持的「香港專業服務出海平台」去年12月正式啟動，支援內地企業「借港出海」的需求, 實現「成功出海，首選香港」的目標。 第三，參與粵港澳大灣區高質量發展，促進國家區域協調發展。粵港澳大灣區具有「一國、兩制、三法域」的獨特優勢，律政司一直積極推進三地之間機制對接、規則銜接和人才連接，助力國家在大灣區打造市場化、法治化、國際化的營商環境。

中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室法律部副部長張玉梅女士致辭時，肯定了亞太法律協會在促進亞太區法律專業人士交流合作、開展學術研討、捍衛香港法治、支持特區政府依法施政方面取得的成就。並分享了香港法律專業服務如何主動對接國家《十五五規劃》的三點體會: 一是堅守法治初心，在支持良政善治中展現新擔當。二是發揮專業優勢，在融入和服務國家發展大局中實現新作為。三是拓展國際視野，在助力涉外法治體系和能力建設中做出新貢獻。

於座談會環節，先由亞太法律協會榮譽顧問、全國人大代表、立法會議員陳曉峰律師進行「十五五規劃」與「兩會」的精神分享，並闡述其於「兩會」期間所提出的建議，包括規範律師行業跨區域協作，破解同質化內卷；打造國際企業拯救與債務重組中心；加快建立全面人工智能法律框架，護航產業長遠發展；深化空域改革與區域協同，加快低空經濟高質量發展；在河套合作區先行先試，統一生物樣本標準並暢通跨境流通機制；支持香港發展高端海事保險，鞏固國際航運中心地位；支持香港打造國際知識產權交易與融資中心，便利內地知識產權出海；以及支持香港建設「國際網絡安全樞紐」，打造國家參與全球網絡空間治理「橋頭堡」等。

不同背景不同角度探討機遇 各座談會分享嘉賓，亦分別就不同背景與角度進行探討《十五五規劃》為法律界所帶來的機遇，包括： 亞太法律協會副會長、海峽兩岸交流基金會諮詢律師、高雄律師公會兩岸事務委員會主委鄭瑞崙律師：「《十五五規劃》發布後，對台灣法律界帶來的機遇」；

亞太法律協會榮譽顧問、立法會議員、海南省政協常委、海南國際仲裁院院長范凱傑大律師：「《十五五》下，海南貿易自由港的最新發展及為法律界帶來的機遇」

亞太法律協會副會長、雲南省律師協會副會長、中國南亞東南亞（昆明）研究院特約研究員周文曙律師：「《十五五》期間，助力中國企業和中國律師走入南亞東南亞」

亞太法律協會副會長、全國青聯委員、香港律政司粵港澳大灣區專責小組非官守成員、澳門法律交流協會會長黃景禧律師：「《十五五規劃》對粵港澳大灣區法律界的機遇與挑戰」 鄭瑞崙律師認為，台灣法律業界可以在配合《十五五規劃》下，由三個範圍協助台商拓展內地粵港澳大灣區、長三角經濟圈、海南自由貿易港等市場，包括跨法域合規：協助台資企業跨境合規與轉型；台商出海：進行境外投資法律對接與全球佈局；以及爭議解決：代理涉台民商事案件，參與仲裁與調解機制。當中，台灣律師可扮演三個主要角色，包括台商投資法律顧問、供應鏈法律服務，以及科技法律服務等。

范凱傑大律師則介紹海南自由貿易港的十二字發展真言：「一線放開，二線管住，島內自由」。今年全國「兩會」明確扎實推進海南自貿港建設，為瓊港聯動發展指明方向。在封關運作後，十二字真言的制度全面落地，零關稅、加工增值免關稅等政策持續釋放，入境旅遊實現爆發式增長；海南政府期待與香港攜手打造瓊港澳黃金旅遊圈，共建跨境金融合作平台，為本港法律界帶來發展新機遇。 周文曙律師則以中國西南重點城市昆明為例子，講述《十五五規劃》為法律界開拓東盟市場帶來的機遇。周律師稱：「法律界的交流是民心相通的高級形式。我們應借助亞太法律協會的平台，主動參與區域法律對話，在跨境破產、司法協助、律師執業互認等議題上增進理解、探索合作路徑。在跨境業務中，要求我們必須提升國際視野和本土化服務能力。」

黃景禧律師則指出，澳門法律界可以由四大方向，主動為對接《十五五規劃》作出貢獻，包括深化琴澳一體化、強化中葡法律交流、優化青年人才培養，以及服務重點項目建設例如琴澳國際教育（大學）城、澳門國際機場横琴前置貨站等重點項目。 鄺家賢律師總結時指出：「本人相信，在各位同業的支持下，亞太法律協會必將在促進國家和地區的法治建設、法律專業服務的交流和合作，攜手推動區域繁榮與社會進步，貢獻更多專業智慧，發揮更積極作用。」