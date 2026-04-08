潮總隆重舉行第十三屆會董就職典禮

2026年3月30日（星期一），香港潮屬社團總會第十三屆會董就職典禮假座香港會議展覽中心新翼三樓大會堂隆重舉行。香港特別行政區行政長官李家超，中聯辦副主任劉光源，全國僑聯副主席，廣東省歸國華僑聯合會黨組書記、主席李豐，香港特別行政區政府政務司署理司長卓永興，香港特別行政區行政會議非官守議員召集人葉劉淑儀，保安局局長鄧炳強，醫務衛生局局長盧寵茂，中聯辦社團聯絡部部長蘇玉軍，國際潮團總會主席吳木興，廣東省委統戰部二級巡視員吳曉生，汕頭市委常委、統戰部部長蔡永明，揭陽市委常委、統戰部部長姚麗璇，潮州市副市長周茹茵，汕尾市委統戰部副部長周金城等為主禮嘉賓。李家超行政長官、陳國基司長、陳茂波司長、林定國司長、李慧琼立法會主席、葉劉淑儀行政會議非官守議員召集人、卓永興副司長、張國鈞副司長、李嘉誠首席榮譽會長、中華全國歸國華僑聯合會、廣東海外聯誼會、廣東省僑聯等題辭及發賀函勉勵。

出席的重要嘉賓有：全國政協常委龔俊龍，全國政協常委施榮懷，行政長官辦公室主任葉文娟，民政事務總署署長杜潔麗，中聯辦九龍工作部副部長郭長勇，中聯辦新界工作部副部長孫學偉，中西區民政事務專員鄭建瑩，深水埗民政事務專員王浩宇。廣東省歸國華僑聯合會副主席邵瑾。國際潮團總會及各常務理事單位、會員單位之首長林少毅、張乙坤、林少華、林輝勇、黃智緒、陳維熾、吳南祥、方帆、李永喜、吳海冰、吳開松、周南、佘桂錫、許少丹、詹表、劉榮海、姚文琛、蔡克、林少華（深圳）、陳綠頌、王承忠、謝俊波、邱志宏、黃錫堅、郭建偉、葉漢成、蘇攢淘等。以及各友好社團首長，教育界、新聞界高層等。

香港潮屬社團總會成立於2001年，二十多年來，潮總秉持「團結潮人、扎根香港、凝聚力量、攜手並進」的理念，支持特區政府依法施政，為香港社會和諧安定，經濟繁榮做貢獻，促進香港與外地的交往合作，配合和支持家鄉潮汕地區的發展。 出席嘉賓歡聚一堂，共賀第十三屆會董就職，共祝潮總會務更上層樓。主席胡定旭，監事會主席陳振彬，監事會副主席林建岳，永遠名譽主席莊學山、許學之、陳幼南，首席會長楊受成、劉鑾鴻、朱鼎健、張利鈿，名譽會長黃書銳、趙利生、陳瑞鑫、陳強、胡劍江、管楚彬，會長周厚立、王建瑜，常務副主席莊學海、高永文、陳愛菁、莊健成、馬鴻銘、胡炎松、張浩暉，副主席楊育城、張仲哲、陳欣耀、李志強、陳誠傑、楊玳詩、林國良、黃家豪、謝曉東、黃詠霖、孫淑強、張敬川、陳香蓮等熱烈迎候嘉賓。

香港潮屬社團總會第十三屆會董自2026年1月正式視事以來，吸納更多各界潮籍精英，凝聚各階層力量，團結聯繫各屬會，加強地區基層工作，帶領四十六個屬會特別是三市同鄉總會和五個地區聯會，大力支持特區政府依法施政，為香港經濟發展共同努力。未來，潮總將以嶄新面貌和更大力度推動香港社會安定，經濟繁榮。

香港潮屬社團總會主席胡定旭

香港潮屬社團總會主席胡定旭在致辭中，明確潮總未來將聚焦青年、婦女與文化傳承三大發展方向，凝聚全港百餘萬潮籍鄉親力量，全力支持特區政府施政，助力香港社會安定、經濟繁榮。一是青年委員會引領青年了解國際形勢、深入認識祖國、主動融入國家發展大局；二是婦女委員會將從專業、慈善、婦女自強、跨領域合作等方面，推動女士多方位參與社會工作與國家建設；三是弘揚潮州文化，保育國家級非物質文化遺產「香港潮人盂蘭勝會」，傳承中華傳統美德。同時，依托潮總作為國際潮團總會常務理事單位的優勢，搭建內地與香港、中國與世界的溝通橋梁，講好中國故事、香港故事、潮人故事。他感謝陳偉南創會主席、歷屆主席及全體會董的無私奉獻，感謝各屬會的鼎力支持與同仁的信任，並呼籲大家傳承潮人優良傳統，推進會務發展，積極服務社會、回饋國家。

香港潮屬社團總會監事會主席陳振彬指出，潮總秉持「團結潮人、紮根香港、凝聚力量、攜手並進」理念，聯繫各屬會與地區聯會，助力香港實現「由治及興」。今年適逢潮總成立25周年，將於6月及9月分別舉辦香港潮州節與盂蘭文化節，弘揚中華優秀傳統文化，增進港人國家民族認同感，推動香港建設中外文化藝術交流中心。香港在國家發展佈局中的定位日益重要，從「十一五」到「十五五」規劃不斷提升，體現了中央的重視與期待。潮總亦將持續透過頒發獎助學金、舉辦海內外交流活動等，加強對潮籍青年的培育工作，希望潮籍青年能夠把握機遇、奮發有為，共建香港、報效國家。

香港潮屬社團總會監事會主席陳振彬

香港特別行政區行政長官李家超親臨就職典禮并致辭，對新屆會董表示祝賀。他指出，香港與潮汕淵源深厚，逾120萬潮汕鄉親紮根香港，憑藉敢拼敢闖、勤力誠信的精神，在米業、金融、地產、科技等多領域深耕，成為推動香港工商業蓬勃發展的重要力量。潮汕鄉親不僅事業有成，更熱心公益、心系基層，積極投身文化傳承與青少年發展，貢獻突出。他強調，今年是國家「十五五」規劃開局之年，香港將制定首份五年規劃，主動對接國家戰略，深化改革、全速發展，期望香港潮屬社團總會發揮橋樑作用，依託全球潮汕鄉親商業網絡，助力香港企業開拓新興市場，推動香港更好融入國家發展大局，還用親切的潮汕話「心連心、手牽手」鼓勵全體潮人未來可以大有作為。最後，他祝願潮港兩地欣欣向榮、社團會務蒸蒸日上，各位鄉親工作順利、身體健康。

香港特別行政區行政長官李家超

行政長官李家超向胡定旭頒發主席證書；向陳振彬、林建岳頒發監事會主席和副主席證書；向首席會長張浩暉，名譽會長管楚彬頒發新聘任名譽職首長聘書；中聯辦副主任劉光源向莊學海、高永文、高佩璇、陳愛菁、莊健成、馬鴻銘、胡炎松、張浩暉頒發常務副主席證書；署理政務司司長卓永興向楊育城、張仲哲、陳欣耀、李志強、楊政龍、陳誠傑、楊玳詩、林國良、黃家豪、謝曉東、黃詠霖、孫淑強、張敬川、陳香蓮頒發副主席證書；全國僑聯副主席、廣東省僑聯主席李豐先生向常務會董及會董代表吳茂松常務會董、周卓如常務會董頒發常務會董及會董證書；保安局鄧炳強局長、醫務衛生局盧寵茂局長陳恒鑌榮譽顧問、劉智鵬榮譽顧問、周小松榮譽顧問、陳凱欣榮譽顧問等潮籍立法會議員致送賀狀。

隨後，舉行了隆重的啟動儀式。由胡定旭、陳振彬、林建岳、高永文陪同李家超、劉光源、李豐、卓永興、葉劉淑儀、鄧炳強、盧寵茂、蘇玉軍、吳曉生、吳木興、蔡永明、姚麗璇、周茹茵、周金城等主禮嘉賓共同上台，在全場熱烈的掌聲中，啟動儀式正式開始，燈光璀璨，氣氛莊重而熱烈。 就職典禮召集人、香港潮屬社團總會常務副主席高永文致謝時表示，今夜盛會圓滿舉行，凝聚著各方厚愛與鼎力支持。他代表潮總，向撥冗蒞臨的行政長官李家超、中聯辦副主任劉光源，致以崇高敬意。同時衷心感謝各級領導、海內外社團賢達、廣大鄉親，以及贊助單位、籌備人員和演出團體的全力支持。新一屆會董定當不忘初心，緊扣國家「十五五」與香港首個五年規劃，凝心聚力、服務社會、貢獻家國。

香港潮屬社團總會第十三屆會董就職典禮圓滿成功。此次盛會不僅是一場簡單的就職典禮，更是一次同心同向的深情聚首，是愛國愛港力量的堅實匯聚，是鄉情親情與家國情懷的溫暖交融，充分彰顯了潮人團結一心、根脈相連的強大凝聚力，也為潮總接續奮進、服務香港、貢獻國家注入了強大信心與無窮力量。