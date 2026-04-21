香港賽馬會社區資助計劃: 義地領袖學院 - 特義公民 2026 青年實踐式學習計劃啟航日圓滿舉行

由香港賽馬會慈善信託基金捐助、義遊主辦的「香港賽馬會社區資助計劃 - 義地領袖學院：特義公民 2026」青年實踐式學習計劃(“計劃”)於2026年4月18日順利啟航。 活動匯聚了超過150位來賓到場出席，當中包括前香港天文台台長及香港鄉郊基金顧問林超英先生、香港賽馬會慈善信託基金慈善事務副總經理區淑玲女士及義遊行政總監馬藹誼女士，以及來自環境保育及社區教育界人士、合作機構代表和青年人，共同見證計劃啟航。 計劃聚集了600名青年人，他們將走入南丫島、沙頭角、梅子林及西貢糧船灣等真實社區場景，透過遊戲化及任務導向的「社區定向探索」，培育青年成為具備同理心與行動力的社區創變者。前香港天文台台長及香港鄉郊基金顧問林超英先生在會上與現場青年深入探討香港村落與城市發展的「連結與共生」，為接下來一系列的村落探索奠下基礎。他表示香港鄉郊是香港的起源，亦即是香港的核心文化，並鼓勵年青人放下在城市的成見和既定的生活方法，享受鄉村的靈活，學會欣賞，才是真正接觸生活。

計劃設有清晰的三階段成長歷程：第一階段「好奇心與同理心」，參加者透過實地服務與口述歷史訓練，走進村落記錄在地人情；第二階段「團隊社區項目」，他們需與隊友共同創作《村落共生圖鑑》，將搜集到的故事轉化為影像、小誌等可向公眾展示 的作品；第三階段「延續與分享」，表現優異的隊伍可免費參與義遊海外工作營，前往斯里蘭卡、印尼、冰島等地，與國際夥伴交流鄉村發展經驗。 適逢義遊成立17週年，義遊更於4月17至19日於灣仔茂蘿街M7舉辦一系列「義遊模式・連結中」特別企劃活動；其中在「特義公民2026」啟航日邀請到幾位鄉郊保育香港賽馬會社區資助計劃代表及過往參加者的分享，今屆參加者亦隨即出發接受任務挑戰，親身體驗義遊所連結的人與行動。重新探索本地與全球社區的意義，為踏足下一站旅程與行動做好準備 。

關於義遊 VolTra

義遊成立於2009年，註冊為慈善機構，旨在鼓勵每一個人積極參與全球與地方行動。透過策劃多元化的本地及海外義工項目，擴闊參加者的全球在地視野，啟發他們化想法為行動。「世界，隨著我們的世界觀而改變；我們的世界觀，反過來影響我們做的 事。」義遊希望把義工變成大眾市民的志業，讓參加者從義遊活動中建立友誼、多元的團隊和社區，並好好樂在其中。 關於「香港賽馬會社區資助計劃: 義地領袖學院」

「香港賽馬會社區資助計劃：義地領袖學院」旨在透過訓練課程、互動任務、工作坊、本地及海外義工服務等不同項目，培育一群青年創變者。項目以義遊核心理念 — 三心兩意 (好奇心、同理心、求變心、本地意識及全球意識) 出發，探索世界，推動社區共 融，創造更美好的社區。