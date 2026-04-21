2026 城鄉穀雨 傳承行

「大灣區經貿協會」及「香港傳承基金」致力弘揚傳承文化，每年舉辦大灣區「傳承・行」活動，結合體育、旅遊及傳統文化的精粹，凝聚灣區，綠道同行，與慈善公益事業一體化發展，引導年輕一代積極回應氣候變化，擁抱綠色低碳生活，鼓勵他們勇於承擔社會永續的使命，多參與健康步行運動，為環保出力。 “城鄉穀雨”作為今年「傳承・行」主題，配合國家推進鄉村振興，香港城鄉共融與北部都會區的發展。香港站活動於4月19日於香港新界沙頭角旁的谷埔村作為活動地點，谷埔是一個有三百多年歷史的客家村，先民築堤圍灣，製造禾田，修築水閘等水利設施。清末時人口超過五百人。此地不僅是沙頭角內海和船灣東北海岸線的交通要站，也是和沙頭角墟渡船最近的村落，曾有自己的學校。

活動亦榮幸邀請到下列主禮嘉賓主持儀式及頒授感謝狀，活動亦為「香港傳承基金」籌款作慈善用途 : 1) 趙芝勝博士 - 香港傳承基金總理團主席

2) 施家殷先生，MH - 大灣區經貿協會榮譽會長及召集人及大灣區文體旅大聯盟榮譽顧問

3) 鄭文聰教授，BBS，MH，JP - 大灣區經貿協會榮譽會長

4) 黃錦星先生，GBS，JP - 大灣區經貿協會榮譽顧問及原香港待區政府環境局局長

5) 張慧玲博士 - 香港傳承基金總理團副主席

6) 葉廣勤博士 - 香港傳承基金總理 主辦機構繼續聯同內地城市群各協辦機構，在各城市組織參與者一起步行，活動除了彰顯大灣區的團結，更特顯大灣區每個城市的特色及活力。

主辦機構： 「香港傳承基金」是根據《稅務條例》第 88 條獲豁免繳稅而成立的慈善機構，願景及使命是推動傳承文化，在全球組織及推動具慈善性質而有益於社會的教育、文化、藝術、體育、康樂、扶貧、醫療及人道救援等活動；與及為有需要社群提供各類社會福利服務。 「大灣區經貿協會」是由社會精英倡導創立的經濟貿易及融資配對平台，願景及使命是配合國家政策，協助大灣區的經濟發展，提供多元化政策研究、分析和建議，運用區內各地域不同優勢及資源，加強經貿合作，打通四流：人才流、貨物流、資金流和資訊流，加快打造灣區成為全球領先的經濟體。

「大灣區文體旅大聯盟」是由「大灣區經貿協會」仝人創辦，宗旨進一步落實《十四五規劃綱要》下將香港定為中外文化藝術交流中心的目標，展現中華文化的深厚底藴，以及國家的軟實力，說好中國故事、香港故事。透過舉辦不同文化、體育活動，促進大灣區旅遊及創意產業發展。 大灣區可持續發展經貿智庫是由大灣區經貿協會及大灣區學院暨研究院聯同協會領導、榮譽顧問、學院榮譽院士及榮譽博士，為推動大灣區經濟發展而成立，智庫就不同議題，包括：政府政策、商業、科技、金融、醫療、教育、建築、房屋、體育、藝術及文化等不同領域，蒐集意見，將建議總結輯錄，透過全國人大、政協兩會、香港特區政府不同溝通渠道，包括：行政會議、各政策局、特首政策組及立法會等，以至灣區地方政府，將意見反映，履行社會智庫的責任。