心間絮語（八）｜「行走的平行心間」——那些青年教會我的事

賽馬會平行心間致力透過「社區 · 學校 · 網絡」的綜合服務模式，為青少年提供一站式、青年為本的全天候身心靈支援，亦透過創造多元的平台和機會，確保青年的聲音、想法和創意能真正影響計劃的發展方向。本系列之十二篇網誌，由計劃持份者分享他們在賽馬會平行心間的參與經驗、工作體會與成長故事。 撰文：賽馬會平行心間朋輩工作員 (Youth Mental Wellness Fellow) Gigi

*在賽馬會平行心間，朋輩工作員與青年建立夥伴關係，強調合作、信任和分享，實踐以青年為本。

我是Gigi， 一位賽馬會平行心間的朋輩工作員 (Youth Mental Wellness Fellow) 。 「平行心間是什麼？」每當有人這樣問，我的答案是：它是個讓你可以隨時走進來歇口氣的落腳點。我常常對青年說：「幾忙都好，都要留返啲時間空間俾自己。」這不是命令，而是邀請：邀請他們在追趕未來的路上，偶爾停下來，感受當下的呼吸。 賽馬會平行心間在全港18區設立了45個「平行心間」，有些就在學校附近，有些可能就在你家的樓下。我的服務點位於屯門富泰邨救世軍屯門東青少年綜合服務中心的「平行心間」。無論青年想找個舒適的空間放鬆一下、聊聊天，還是想嘗試各種減壓活動，這裡都為他們而開放。在「平行心間」，青年不只是服務的接收者，更是共同創造者。他們透過一齊動手參與、分享生活，共同創造屬於自己的意義。

賽馬會平行心間的「三層支援模式」 賽馬會平行心間以一個清晰而貼近青少年需要的「三層支援模式」作為基礎，陪伴青年循序漸進照顧自己的身心靈健康。 第一層，是「讓青年願意走進來」: 只要是對身心靈健康有興趣的青年，「平行心間」會為他們提供減壓活動、一個讓人放鬆的空間、一句簡單的關心——「你今日點呀？」——又或是深度交談的機會。目標只有一個：讓青年先有一個可以落腳點，願意踏出第一步，接觸服務、放鬆身心。 第二層，是「讓青年開始講多一點」: 對於正面對受輕微至中度情緒困擾的青年，可接受由計劃受訓社工（「計劃社工」）提供以實證為本的低密度治療介入 (Evidence-based Low-intensity Therapeutic Interventions)，例如基於敘事治療方式舒緩情緒的小組。在這個過程中，青年可以整理情緒，學習聆聽自己，逐步建立照顧身心靈的能力。

第三層，是「讓青年獲得適切的專業支援」: 當青年出現較嚴重的情緒困擾時，受專業培訓的計劃社工會提供更深入的個案支援，並在有需要時作出專業轉介，確保青年能夠獲得最合適、最到位的幫助。 而我作為朋輩工作員，很多時候就是那個站在第一層的人——讓年青人願意踏出第一步。 陪伴青年及早關注身心靈健康 很多人以為，支援青年必須等到問題浮現，甚至變得嚴重時，才開始介入。但在「平行心間」，我們嘗試做一件不同的事：在狀況尚未惡化之前，先陪他們停一停、歇一歇。我們相信，及早關注與陪伴，本身已是一種重要的預防。讓青年有空間慢下來、覺察自己，往往能減低壓力，亦讓他們在需要時，更願意主動尋求支援。

在這個過程中，計劃社工與朋輩工作員各自扮演着不可或缺、又相互配合的角色。我作為朋輩工作員，就像一個「守門員」，透過低門檻的放鬆活動與青年建立關係，在自然、沒有壓力的互動中，及早辨識他們的需要，並透過活動或小組凝聚青年，協助他們減壓及放鬆；而計劃社工則專責回應個別青年的需要，包括為有情緒需要的青年提供低密度治療介入，協助他們梳理生命故事，並按意願陪伴他們轉介至其他所需的服務。 讓青年被看見，令他們相信美好

作為一名朋輩工作員，我常發現，當與青年談起「未來生活」時，話題往往圍繞生涯規劃與對前路的不安。許多青年的想像，往往不自覺地被社會對「好工作」與「成功人生」的刻板定義所框限，個人的興趣與獨特性，也在過程中被慢慢壓縮。 曾有一位參與賽馬會平行心間的青年熱愛設計，卻對自己缺乏信心，身邊的人不斷提醒他「讀設計未必有出路」。在與他談未來時，我們嘗試把「好出路」從單純賺錢拉開一步：即使將來從事的工作與設計無直接關係，設計思維是否仍可成為理解世界、回應需要、創造價值的一種方式？作為賽馬會平行心間的朋輩工作員，我希望能與青年同行，一起探索未來的可能性，尋找最適合自己的路。

過去修讀社會設計的經驗，也成為我與青年工作的養分。我嘗試把設計轉化為關係與照顧——例如為青年設計「應援物」，以心靈磅重機分數小卡，接住他們的情緒；又邀請他們共同決定「平行心間」的擺設與活動體驗流程。每一次與青年人的互動，都留給我一點發現，提醒我仍可以做多一步，讓青年感到被看見，並重新相信，美好的未來仍然存在。

看見青年的轉化 由他們成為「行走的平行心間」 在「平行心間」工作的這一年，我最深刻的感受，是看見青年如何一步一步成長和轉變，由「被看見」，走向「看見他人」。

某天晚上，「平行心間」快將關門，幾位常來的青年還在沙發上賴著不走。他們聊起第一次踏進「平行心間」的情景，是為了準備去年的香港中學文憑試 (Hong Kong Diploma of Secondary Education Examination (“DSE”))。他們分享，當時因為我的熱情招待與陪伴，緊繃的壓力緩和不少。聽到這裡，旁邊的同事都笑說，我是「行走的平行心間」。 到現在，這些青年從最初走進「平行心間」時，背負的是應考DSE的壓力、對前路的迷惘，以及對自己的懷疑。慢慢地，他們開始主動跟新的參加者聊天，會留意「今日仲未見阿邊個嚟」，也會在活動完結後自發幫忙執拾物資。他們正悄然地，從「被支援者」轉變為「支援者」——這樣的轉化，不也是「行走的平行心間」嗎？這份轉變從來不是戲劇性的，沒有頒獎台，沒有感謝狀，甚至未必會被很多人察覺。它是在一次次次日常對話中、在共創與討論的過程裡，在彼此真誠的回應中，悄然發生。