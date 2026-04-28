航運業穩居全球第四 Z世代視作古老行業零認知 —— 青少年發展企業聯盟（CDIA）助業界填補人才缺口，擴大海運人才庫

【昔日航運業熱門 今青少年零認知】 曾幾何時，「行船」是香港的熱門行業，身邊總有親戚朋友甚至父親當海員。到了Z世代，青少年對航海業竟是「零認知」。 【全球第四航運中心 人手斷層成隱憂】 航運業已經式微了嗎？絕對不是！相反，根據最新一份海運及海港發展策略報告，航運業佔香港生產總值4.1%（近1,200億港元），吸納7.8萬人就業（約佔總就業人口2.1%），是本港四大支柱產業之一，穩居全球第四大國際航運中心。然而，行業正面對嚴峻的人手短缺及老化問題：本地船長平均年齡超過60歲，船舶操作、管理、港口等全鏈條均出現明顯人才斷層。加上難招聘海運服務業人手缺乏加入行業新血。

【 CDIA 民間推動 業界快速響應】 青少年發展企業聯盟（CDIA）一向扮演高中學生與商界的橋樑，以幫助他們建立職業志向為服務宗旨，有見行業需求和經濟發展需要，過去數月，CDIA主動與業界合作，締結策略夥伴，共同設計出海事專項課程。合作機構包括海運學會、香港航業海員合併工會、港九小輪、新渡輪等十多家船務公司，以及維修保養工程等全條產業鏈相關機構，專門針對高中生的海事專項體驗學習，讓同學深入了解行業實況和發展機會，並獲得業界提供實戰基地作沉浸式體驗，為基層青少年搭建通往航運領域的職業橋樑。

【理論實踐並重 沉浸式體驗】 這個專項課程篩選了20多名有志投身航運業的高中學生，當中包括不少來自政府青少年發展計劃「共創明Teen」的學生參與，由業界資深人士有系統的講解船舶管理、船舶融資、海事法律、海事保險、科技應用、海事安全，乘客安全，對海洋和不同船種的認識，海事從業員的受訓過程和考牌過程，船隻維修保養，海上及岸上的多元崗位，以及一些高增值服務等全方位知識。除理論課外，更設有模擬駕駛及實地登船體驗，全面了解行業生態，讓學生親身感受真實工作環境，徹底打破對航運業的刻板印象。

【青年對海運認知空白 從未考慮相關選科】 人才資源專家張碧儀指，香港年輕一代對海運業認知近乎空白。理工大學物流及航運學系盧君宇教授亦表示，學生選科前缺乏行業職業資訊，難以作出合適選擇，加劇人才供給短缺，突顯及早在高中階段職志培訓的重要性。 【學生改觀萌生興趣 軟實力成關鍵】 參與課程的同學紛紛表示，平日極少接觸航運資訊，身邊亦無親友從業。黃同學說：「以前從未想過投身航運，今次徹底改變了我的認知，更萌生了入行的想法。」海運學會主席任梓晧指出，香港作為全球航運中心，高增值航運業發展蓬勃；隨着綠色能源與智慧港口建設加速推進，行業正迎來新一輪轉型升級，人才軟實力則是香港作為國際航運中心持續領先的關鍵。目前香港航運業硬件配套持續完善，包括機管局公佈的「遊艇灣」項目及智慧港口建設；硬件實力提升的同時，人才軟實力才是行業勝負的關鍵。

【 CDIA 呼籲業界加速打破行業認知壁壘，快速應變為行業培育人才】 青少年發展企業聯盟主席陳龔偉瑩表示，這次針對基層高中生的海事人才培育項目，只是聯盟助力航運業人才儲備的第一步。未來將持續有系統地發掘及培養更多有志投身海事行業的基層青年。 她強調，聯盟具備高度機動性，能快速因應各行業需求，靈活開辦課程培訓人手。現在經濟發展迅速，競爭激烈，各行各業因應科技的顛覆需要重新思考如何部署，發掘新一代的潛力，香港八大中心的「國際航運中心」發展定位清𥇦，她呼籲業界把握機會，綜合能力，伴隨國家發展規劃全面推進，及早幫助青少年建立職業志向，打破行業認知壁壘，更為行業升級，開拓新領域，給予年青人更多機會，為行業注入新動力和活力，為航運業完成新老交替，共贏發展，鞏固國際航運中心地位，源源不絕輸送青年新生力量。