善寧會「登山善行」2026圓滿舉行 逾300名參加者齊集大潭支持寧養服務 籌款額突破100萬港元

由善寧會主辦的年度重點籌款盛事第33屆「登山善行」，已於2026年4月26日假香港島大潭郊野公園圓滿舉行。本屆活動吸引了超過300名參加者熱烈響應，透過汗水與行動為晚期病人及其家庭籌集善款。截至活動當日，籌得款項已突破100萬港元，善款將全數用於資助基層家庭獲得優質的寧養照護及善別輔導服務。
主禮嘉賓齊聚揭幕 傳遞「紓己寧人」精神
開幕典禮於早上8時45分舉行，主禮嘉賓心連心大行動副主席譚贛蘭教授帶領其他嘉賓、善寧會名譽會長梁智鴻醫生，GBM，GBS，OBE，JP、善寧會主席汪國成教授，以及「登山善行」籌備委員會主席艾禮士先生(Mr. Edward Naylor)帶領一眾參加者揭開活動序幕。
主禮嘉賓譚贛蘭教授在致辭時表示，感謝各界對寧養服務的關心與愛護，讓活動更具意義。她指出，政府的角色主要是提供基本需求，而NGO自發舉辦這類活動，正好補足社會服務上的缺口；同時透過走入社區，讓更多市民認同並支持醫療工作，這對社會是一個非常正面的訊息。
善寧會主席汪國成教授亦向所有贊助商、義工及參加者致以誠摯謝忱，強調每一分善款都代表著社會對晚期病人的愛與溫暖。汪教授補充，善寧會近年積極探索適合香港人的寧養模式，包括推行居家安寧服務，讓病人在家中由摯親陪伴下安詳離世；他亦重申服務原則：「我們永遠不會因為病人沒有經濟能力而拒絕提供服務。」
善寧會名譽會長梁智鴻醫生於席間分享指，末期病人最需要的並非「治療」，而是止痛以及「身、心、社、靈」的全人照顧，讓病人與家人能坦誠溝通、減少遺憾。他語重心長地表示：「死亡是我們無法避免的，但每個人都應該有尊嚴地走完人生最後一程。」
增設4公里悠閒路線 共享大自然美景與咖哩午餐
「登山善行」自1992年首辦以來，象徵著人生旅程中的挑戰與堅持。今年除了保留傳統的13公里及20公里專業路線，以及7公里挑戰路線外，更特別增設4公里悠閒路線，旨在鼓勵一家大小及初次接觸登山的市民參與，在大自然中放鬆身心，推廣身心靈健康。
活動於上午9時10分起分批出發，參加者在完成善舉後回到終點，更享用了大會悉心準備的招牌咖哩午餐，共享愉快的午後時光。
善款撥歸基層寧養支援
善寧會一直倡議「關愛同行晚晴路」的理想。是次活動籌得的逾百萬元款項，將直接資助有經濟困難的基層家庭，確保晚期病人在摯親陪伴下，能有尊嚴、安詳地走完人生最後一程，並獲得全面的紓緩治療及善別支援。
關於善寧會
善寧會成立於1986年，作為沒受政府資助的香港註冊慈善機構，一直致力為晚期病人及其家屬提供涵蓋「身、心、社、靈」的全人紓緩治療。透過沙田「賽馬會善寧之家」的寧養住院服務、家居照護、日間護理及善別輔導，讓病人在親友陪伴下，安舒及有尊嚴地完成人生最後一程。另外，善寧會亦在長沙灣設立「譚雅士杜佩珍安家舍服務中心」，作為社區善別輔導及資源中心，支援喪親者。
為實踐「寧養服務普及化」的理念，善寧會特別設立基層資助計劃，為合資格的基層家庭提供大幅減免甚至豁免收費。同時，善寧會也透過推廣晚期照顧安排和生死教育課題，提升大眾對紓緩治療的認識，讓晚期病人也可過有質素的生活，圓滿生命。