善寧會「登山善行」2026圓滿舉行 逾300名參加者齊集大潭支持寧養服務 籌款額突破100萬港元

由善寧會主辦的年度重點籌款盛事第33屆「登山善行」，已於2026年4月26日假香港島大潭郊野公園圓滿舉行。本屆活動吸引了超過300名參加者熱烈響應，透過汗水與行動為晚期病人及其家庭籌集善款。截至活動當日，籌得款項已突破100萬港元，善款將全數用於資助基層家庭獲得優質的寧養照護及善別輔導服務。

主禮嘉賓譚贛蘭教授在致辭時表示，感謝各界對寧養服務的關心與愛護，讓活動更具意義。她指出，政府的角色主要是提供基本需求，而NGO自發舉辦這類活動，正好補足社會服務上的缺口；同時透過走入社區，讓更多市民認同並支持醫療工作，這對社會是一個非常正面的訊息。

善寧會主席汪國成教授亦向所有贊助商、義工及參加者致以誠摯謝忱，強調每一分善款都代表著社會對晚期病人的愛與溫暖。汪教授補充，善寧會近年積極探索適合香港人的寧養模式，包括推行居家安寧服務，讓病人在家中由摯親陪伴下安詳離世；他亦重申服務原則：「我們永遠不會因為病人沒有經濟能力而拒絕提供服務。」