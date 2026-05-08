心間絮語（九）｜ 青年心聲：在學校建造一個「發吽哣」的角落

賽馬會平行心間致力透過「社區 · 學校 · 網絡」的綜合服務模式，為青少年提供一站式、青年為本的全天候身心靈支援，亦透過創造多元的平台和機會，確保青年的聲音、想法和創意能真正影響計劃的發展方向。本系列之十二篇網誌，由計劃持份者分享他們在賽馬會平行心間的參與經驗、工作體會與成長故事。 撰文：賽馬會平行心間計劃參與學校、仁濟醫院羅陳楚思中學「平行心間學會 (顧名思義)」領袖李曉瞳



有沒有想過，學校裡面可以有一個角落，不是用來上課、不是用來溫習，而只是用來——「發吽哣」？



由2024年起，賽馬會平行心間（下稱「計劃」）走入校園，於 130 所中學設立由學生共創及帶動的「平行心間學會」、為學生及老師提供「身心健康自我管理課程」，同時透過環境營造工作坊 (下稱「工作坊」)，讓師生均可一同攜手設計校內的「賽馬會平行心間站」，共同營造關顧身心靈健康的校園環境。



「賽馬會平行心間站」的核心理念，是希望師生共同參與「環境營造」的構想空間過程，透過深入對話、親身參與設計，真實表達自身需要，並對空間產生歸屬感與認同感。截止2026年3月，一共84間學校參與了「工作坊」，當中有超過2,290名學生及570位老師參與。



「賽馬會平行心間站」落成後，大致分為兩類空間。第一類像個溫柔的避風港，由「平行心間學會」在此定期舉辦與身心靈推廣活動，幫助同學在忙碌的學習生活中，找到屬於自己的平衡點。另一類空間則像校園裡的小客廳，同學們可邀約朋友一起來玩桌上遊戲，邊玩邊聊，在笑聲與互動中慢慢放下壓力，成為相聚的據點。這樣的時光，不只讓心情放鬆，也讓彼此的關係更靠近，連結更深。

起點：我們想要的，不只是一個「休息室」 我們學校「賽馬會平行心間站」的起點，始於計劃團隊到校舉辦工作坊。開始時，主持人問：「如果由你們設計一個校園空間，你們覺得同學最需要的是什麼？」那一刻我們才認真思考這個問題。



學校願意撥出空間讓我們參與設計「賽馬會平行心間站」，本身就是一份信任。然而，作為學生，我們習慣了接受安排，卻甚少有機會停下來，梳理自己內心真正的需要。於是，我們開始回想那些高壓的時刻——午膳時間想休息卻無處可去、自修堂在刺眼的在白色燈光下愈坐愈累。如果有一個空間能讓人真正放鬆，它應該是甚麼模樣？



我們圍坐成一圈，你一言、我一語討論起來。有人希望有一張可以躺平的梳化，有人想要一盞溫暖的黃色燈，也有人希望擺放幾個可以抱著的公仔。討論的過程中，我們把每一個想法仔細記下，並透過投票選出最受歡迎的幾個構想。最後，我們嘗試把這些想法，透過積木一點一點地「砌出嚟」，讓心中的理想空間逐漸成形。

共創，從一張吊床開始的想像 我們的設計，從一張吊床開始。



「吊床」聽起來或許有點天馬行空，但我們仍然想把它放進提案之中，因為同學需要一個可以安心「放空」的角落，例如發呆、冥想——允許自己甚麼都不做。對我們來說，「甚麼都不做」往往是最奢侈、也最難得的休息。



接着，是燈光的想像。課室的白色光管，總是不斷提醒你「要溫書」。而我們想要的，是一盞像太陽的燈——黃黃的、暖暖的，讓人慢慢放鬆下來。公仔、沙包、粉色牆壁等——每一個細節，都是對「放鬆」的具體想像。沙包不是用來發洩暴力，而是讓壓力有一個溫柔的出口；粉色牆壁是希望打破「白色＝課室＝緊張」的條件反射，重新定義校園空間的感覺。

可以「慢落嚟」的校園角落 我們希望「賽馬會平行心間站」帶來的感覺是：輕鬆、舒適、能讓人慢下來。



香港學生的壓力，我們每天都在親身經歷：測驗、默書、功課、準備香港中學文憑試。我們習慣了追趕進度，習慣了犧牲休息換取成績，彷彿只要停下來，就會被拋在後頭。然而，人並不是機器，不可能一直長時間高速運轉而不休息。



所以，我們希望創造一個空間，讓同學暫時放下「學生」的身份，可以在吊床上放空，抱著公仔發呆，對沙包打幾拳，甚麼都不用做。這裡燈光是溫暖的，牆壁是柔和的，連空氣也彷彿慢了下來。沒有人會問你「溫咗幾多書」，也不需要交代你的表現。這個空間，是對香港急速節奏的一次溫柔抵抗。我們想告訴每一位走進來的同學：你值得休息，你值得被善待。