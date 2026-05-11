應科院北京成果轉化中心正式揭幕 同步啟動「港京科技成果轉化創新生態」 打造港京創科協同新樞紐

由香港應用科技研究院(應科院)、港京科技研究院合作的「香港應科院—北京成果轉化中心」2026年5月11日在北京通州紫光科技園正式揭幕，並同步啟動「港京科技成果轉化創新生態」。此次揭幕是深化「兩業融合」、打通國內國際創新資源循環、培育新質生產力的關鍵務實舉措，標誌着港京科創協同邁進全鏈條、產業化、常態化的全新階段。

北京市政協黨組副書記、副主席崔述強在講話中指出：「港京科技研究院暨『香港應科院-北京成果轉化中心』的成立，是港澳委員學習貫徹習近平總書記重要講話精神和市委決策部署的生動實踐，也是政協組織圍繞中心、服務大局，助力首都國際科技創新中心建設的具體成果。」

通州區委常委、常務副區長李先俠在致辭中表示，作為首都副中心，通州區始終以開闊胸襟集聚高端科創資源、匯聚頂尖人才團隊，為各類科研平台、創新機構佈局落地、深耕發展，提供了堅實支撐和一流生態。此次揭牌，是前沿科研力量紮根副中心沃土、賦能區域創新發展的嶄新起點，必將為本地科創發展、科技成果就地轉化積蓄新勢能、開啟新的篇章。

他說：「北京擁有雄厚的科技實力與產業集群，更是央企和國企的集聚地；而香港則具備一國兩制下『背靠祖國、聯通世界』的獨特優勢。兩者互補協力下，可推動科技產業化與產業科技化的發展；同時，助力科研成果『走出去』開拓國際市場，為國家發展新質生產力貢獻力量。」

應科院董事局主席李惠光教授工程師表示，「香港應科院—北京成果轉化中心」致力推動關鍵核心技術成果轉化，是促進京港兩地科技創新合作的重要平台，並實現「從研發創新、中試孵化到產業落地」的完整服務，加速更多科技成果從實驗室走向市場應用，為區域高質量發展增添新動力。

港京科技研究院理事長于迅博士在致辭中表示：「港京院的使命是充分發揮香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，全面依託北京作為國際科技創新中心的戰略縱深與產業承載力，貫通基礎研究、技術轉化與產業應用全鏈條，助力國家構建具有全球競爭力的科技創新體系。」

創新生態同步啟動 構建場景牽引、需求前置的科創新範式

同場，「港京科技成果轉化創新生態」正式啟動。該生態以「需求牽引、協同轉化」為核心，打破傳統科技成果轉化「先研發、後應用」的模式，突出以場景為牽引組織創新資源，依託央國企在行業場景和產業資源方面的優勢，將真實市場需求、產業痛點前置到科創研發全過程，推動形成「科技賦能產業、產業反哺創新」的良性循環。