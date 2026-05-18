熱門搜尋:
特朗普 網上熱話 伊朗局勢 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商社熱話
出版：2026-May-18 18:30
更新：2026-May-18 18:30

第五屆「香港潮州節」 6月5日至9日灣仔會展舉行

分享：
E8A4208

潮總於5月15日舉行發佈會，嘉賓大合照。

adblk4

由香港潮屬社團總會（「潮總」）主辦，香港特區政府文化體育及旅遊局、民政及青年事務局，廣東海外聯誼會、國際潮團總會為支持機構，汕頭、潮州、揭陽、汕尾四市海外聯誼會、潮州市公共外交協會合辦，潮總轄下包括香港潮州商會在內的46個屬會協辦的第五屆「香港潮州節」，定於2026年6月5日至9日一連五天，假香港會議展覽中心 Hall 3G展館舉行。

於5月15日潮總舉行新聞發佈會，正式公布第五屆「香港潮州節」的活動籌備情況，並向海內外媒體介紹本屆潮州節的精彩內容。發佈會主禮嘉賓香港特區政府入境事務處處長郭俊峯先生、民政事務總署副署長王婉蓉女士；潮總主席胡定旭，監事會主席陳振彬，永遠名譽主席許學之、陳幼南，名譽會長陳強、管楚彬，常務副主席陳愛菁、胡炎松，副主席兼今屆「香港潮州節」籌委會主席楊玳詩，副主席陳欣耀、李志強、陳誠傑、黃家豪、謝曉東、黃詠霖、陳香蓮等，以及特別嘉賓、第五屆「香港潮州節」宣傳大使馬德鐘，星級嘉賓、TVB《中年好聲音3》季軍獲得者劉洋，嘉賓加拿大溫哥華潮州同鄉會會長馮汝潔等出席新聞發佈會。

adblk5
E8A3935

第五屆「香港潮州節」發布會，公布活動詳情。

胡定旭主席在致辭中指出，潮總作為全港一百多萬潮籍鄉親的「領頭羊」，一直秉持「團結潮人、扎根香港、凝聚力量、攜手並進」的理念辦會。舉辦「香港潮州節」不僅是為了弘揚與傳承中華優秀傳統文化，亦是契合香港「由治及興」發展大局，助力提振本地消費、繁榮盛事經濟與文旅產業。他介紹，第五屆「香港潮州節」以「潮味薈萃」為主題，將匯聚地道潮汕美食與展現中西融合特色的本港商戶，打造一場舌尖上的尋根與創新盛宴。同時設有潮汕文化展、節目表演等環節，讓全港市民及遊客從味覺、視覺、聽覺等多維度，沉浸式領略潮汕文化的獨特魅力。胡定旭主席正式盛情邀請社會各界、全港市民及遊客屆時親臨現場，共同體驗這場充滿「潮味」的繽紛盛會。

adblk6
E8A3609

香港潮屬社團總會主席胡定旭

陳振彬監事會主席指出，「香港潮州節」自2015年首屆以來，規模不斷擴大、口碑深入民心，讓潮州文化在香港這座國際大都市中展現璀璨生命力。他表示，文化是最好的橋樑。潮總致力於弘揚與傳承中華優秀傳統文化，「香港潮州節」是潮總的品牌活動之一，此外，潮總每年亦會舉辦「盂蘭文化節」「出花園成人禮」等特色活動。透過在傳統文化保育中融入時代創新元素，吸引年輕一代積極參與，藉此增進青年對國家優秀傳統文化的認識與認同，培養民族自豪感。陳振彬主席亦誠邀全港市民及遊客，於六月共赴這場色香味俱全的潮州盛會。

adblk7
E8A3622

香港潮屬社團總會監事會主席陳振彬

入境事務處處長郭俊峯在致辭中，高度肯定香港潮屬社團總會凝聚鄉親、弘揚傳統文化的卓越貢獻，認為本屆「香港潮州節」不僅是一場文化盛會，更是慶祝香港特區成立29周年的重要獻禮。郭俊峯處長分享個人濃厚鄉情，父母籍屬潮州，自己雖在港土生土長，但自幼深受潮汕飲食文化薰陶，對潮汕經典美食懷有深厚情懷。他指出，潮汕文化博大精深，潮州木雕、潮劇、潮州工夫茶等國家級非物質文化遺產，以及各式地道美食，盡顯潮人對生活品質的追求與對藝術的執著。本屆活動透過展示汕頭、潮州、揭陽、汕尾等地文化精髓，融傳統底蘊與現代創意於一體，讓廣大市民於會展中心一站式領略「潮文化」古今風貌。他熱切呼籲廣大鄉親市民屆時踴躍蒞臨「香港潮州節」參與盛事。

adblk8
E8A3702

入境事務處處長郭俊峯

楊玳詩副主席兼籌委會主席在致辭中通報了第五屆「香港潮州節」整體籌備情況。她特別介紹，本屆潮州節演藝內容豐富且極具吸引力，每日均有不同主題，包括青年日、家庭日、潮劇日等主題場次，彙聚英歌舞、潮劇、鐵枝木偶等非遺展演，還特設托米接力賽事，讓青年體驗先輩在三角碼頭的奮鬥歷程。本屆邀甘比攜鉤織藝術品參展並參與訪談，多位明星亦將現身會場互動。楊玳詩主席透露，潮總將於5月23日（星期六）在銅鑼灣、深水埗、旺角、油麻地、尖沙咀多個街區舉辦英歌快閃展演，廣邀市民駐足觀賞、沉浸式感受潮汕非遗風采。

adblk9
WhatsApp Image 2026 05 15 at 4.05.36 PM

第五屆「香港潮州節」籌委會主席、香港潮屬社團總會副主席楊玳詩

胡炎松常務副主席兼總統籌，詳細介紹第五屆「香港潮州節」的主題佈局、板塊設置及每日節目流程等。本屆場館科學劃分功能區域，設粵東四市文化展區、潮人行業產品展銷與品牌推廣區、香港潮人文化展示及體驗工作坊，同步開展潮人美食分享、潮菜名師對談、文化座談，以及潮劇、潮樂演奏與文藝展演等多元活動。籌委會將對各環節做最後的細節打磨，確保能夠給所有前來參與的市民及遊客帶來一場兼具文化底蘊、鄉情溫度與青春活力的精彩盛會。

adblk10
E8A3806

第五屆「香港潮州節」總統籌、香港潮屬社團總會常務副主席胡炎松

發佈會現場，除了豐富的潮汕美食，還還原三角碼頭搬米情景展演，回望先輩拼搏歲月；同時安排了潮州工夫茶藝表演，並播放第五屆「香港潮州節」官方宣傳片等，氛圍濃厚、別具特色。第五屆「香港潮州節」宣傳大使馬德鐘、星級嘉賓、TVB《中年好聲音3》季軍獲得者劉洋亦親臨會場，與在場嘉賓及媒體記者互動交流，分享自身對香港潮汕文化傳承的體會。

出席新聞發佈會的還有：名譽副主席吳哲歆、鄭敬凱，名譽顧問謝喜武、胡池，常務會董史立德、佘繼標、余秋偉、吳茂松、張少鵬，副秘書長洪綺敏，會董王晨峯、史佩加、林月萍、連馨莉、陳偉泉、賴楚惠、謝燕娜、羅偉武，名譽會董陳漢雄，總幹事林梅、主任羅思彬以及籌委會成員等。

adblk11
WhatsApp Image 2026 05 15 at 3.55.05 PM WhatsApp Image 2026 05 15 at 3.55.02 PM (2) E8A3388 WhatsApp Image 2026 05 15 at 4.05.36 PM (1) E8A3964 WhatsApp Image 2026 05 15 at 3.55.04 PM (4)
AD 2col MK 002
dadblk12 madblk12

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務