第五屆「香港潮州節」 6月5日至9日灣仔會展舉行

由香港潮屬社團總會（「潮總」）主辦，香港特區政府文化體育及旅遊局、民政及青年事務局，廣東海外聯誼會、國際潮團總會為支持機構，汕頭、潮州、揭陽、汕尾四市海外聯誼會、潮州市公共外交協會合辦，潮總轄下包括香港潮州商會在內的46個屬會協辦的第五屆「香港潮州節」，定於2026年6月5日至9日一連五天，假香港會議展覽中心 Hall 3G展館舉行。 於5月15日潮總舉行新聞發佈會，正式公布第五屆「香港潮州節」的活動籌備情況，並向海內外媒體介紹本屆潮州節的精彩內容。發佈會主禮嘉賓香港特區政府入境事務處處長郭俊峯先生、民政事務總署副署長王婉蓉女士；潮總主席胡定旭，監事會主席陳振彬，永遠名譽主席許學之、陳幼南，名譽會長陳強、管楚彬，常務副主席陳愛菁、胡炎松，副主席兼今屆「香港潮州節」籌委會主席楊玳詩，副主席陳欣耀、李志強、陳誠傑、黃家豪、謝曉東、黃詠霖、陳香蓮等，以及特別嘉賓、第五屆「香港潮州節」宣傳大使馬德鐘，星級嘉賓、TVB《中年好聲音3》季軍獲得者劉洋，嘉賓加拿大溫哥華潮州同鄉會會長馮汝潔等出席新聞發佈會。

胡定旭主席在致辭中指出，潮總作為全港一百多萬潮籍鄉親的「領頭羊」，一直秉持「團結潮人、扎根香港、凝聚力量、攜手並進」的理念辦會。舉辦「香港潮州節」不僅是為了弘揚與傳承中華優秀傳統文化，亦是契合香港「由治及興」發展大局，助力提振本地消費、繁榮盛事經濟與文旅產業。他介紹，第五屆「香港潮州節」以「潮味薈萃」為主題，將匯聚地道潮汕美食與展現中西融合特色的本港商戶，打造一場舌尖上的尋根與創新盛宴。同時設有潮汕文化展、節目表演等環節，讓全港市民及遊客從味覺、視覺、聽覺等多維度，沉浸式領略潮汕文化的獨特魅力。胡定旭主席正式盛情邀請社會各界、全港市民及遊客屆時親臨現場，共同體驗這場充滿「潮味」的繽紛盛會。

香港潮屬社團總會主席胡定旭

陳振彬監事會主席指出，「香港潮州節」自2015年首屆以來，規模不斷擴大、口碑深入民心，讓潮州文化在香港這座國際大都市中展現璀璨生命力。他表示，文化是最好的橋樑。潮總致力於弘揚與傳承中華優秀傳統文化，「香港潮州節」是潮總的品牌活動之一，此外，潮總每年亦會舉辦「盂蘭文化節」「出花園成人禮」等特色活動。透過在傳統文化保育中融入時代創新元素，吸引年輕一代積極參與，藉此增進青年對國家優秀傳統文化的認識與認同，培養民族自豪感。陳振彬主席亦誠邀全港市民及遊客，於六月共赴這場色香味俱全的潮州盛會。

香港潮屬社團總會監事會主席陳振彬

入境事務處處長郭俊峯在致辭中，高度肯定香港潮屬社團總會凝聚鄉親、弘揚傳統文化的卓越貢獻，認為本屆「香港潮州節」不僅是一場文化盛會，更是慶祝香港特區成立29周年的重要獻禮。郭俊峯處長分享個人濃厚鄉情，父母籍屬潮州，自己雖在港土生土長，但自幼深受潮汕飲食文化薰陶，對潮汕經典美食懷有深厚情懷。他指出，潮汕文化博大精深，潮州木雕、潮劇、潮州工夫茶等國家級非物質文化遺產，以及各式地道美食，盡顯潮人對生活品質的追求與對藝術的執著。本屆活動透過展示汕頭、潮州、揭陽、汕尾等地文化精髓，融傳統底蘊與現代創意於一體，讓廣大市民於會展中心一站式領略「潮文化」古今風貌。他熱切呼籲廣大鄉親市民屆時踴躍蒞臨「香港潮州節」參與盛事。

入境事務處處長郭俊峯

楊玳詩副主席兼籌委會主席在致辭中通報了第五屆「香港潮州節」整體籌備情況。她特別介紹，本屆潮州節演藝內容豐富且極具吸引力，每日均有不同主題，包括青年日、家庭日、潮劇日等主題場次，彙聚英歌舞、潮劇、鐵枝木偶等非遺展演，還特設托米接力賽事，讓青年體驗先輩在三角碼頭的奮鬥歷程。本屆邀甘比攜鉤織藝術品參展並參與訪談，多位明星亦將現身會場互動。楊玳詩主席透露，潮總將於5月23日（星期六）在銅鑼灣、深水埗、旺角、油麻地、尖沙咀多個街區舉辦英歌快閃展演，廣邀市民駐足觀賞、沉浸式感受潮汕非遗風采。

胡炎松常務副主席兼總統籌，詳細介紹第五屆「香港潮州節」的主題佈局、板塊設置及每日節目流程等。本屆場館科學劃分功能區域，設粵東四市文化展區、潮人行業產品展銷與品牌推廣區、香港潮人文化展示及體驗工作坊，同步開展潮人美食分享、潮菜名師對談、文化座談，以及潮劇、潮樂演奏與文藝展演等多元活動。籌委會將對各環節做最後的細節打磨，確保能夠給所有前來參與的市民及遊客帶來一場兼具文化底蘊、鄉情溫度與青春活力的精彩盛會。