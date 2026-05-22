心間絮語（十）｜ 青年心聲：扭蛋機藏著身心健康百寶袋

賽馬會平行心間致力透過「社區 · 學校 · 網絡」的綜合服務模式，為青少年提供一站式、青年為本的全天候身心靈支援，亦透過創造多元的平台和機會，確保青年的聲音、想法和創意能真正影響計劃的發展方向。本系列之十二篇網誌，由計劃持份者分享他們在賽馬會平行心間的參與經驗、工作體會與成長故事。 撰文： 賽馬會平行心間（校園版）身心健康大使陳奕君 (東華三院李嘉誠中學) 生活在香港這個節奏急速、期望高企的城市，壓力彷彿成了我們的共同語言。身邊的同學承受着沉重的學業和家庭壓力，情緒稍一失衡，便容易跌入低谷。在看似輕鬆的面容背後，或許暗藏著未被察覺掙扎與暗湧。正因如此，我希望能走近一步，多做一點。於是，我參加了賽馬會平行心間（校園版）的「身心健康大使訓練課程」，學習以朋輩角色，與其他同學分享如何製造簡單而實用的身心健康小工具，並把所學帶回校園，陪伴更多同學照顧自己的身心靈健康。

「身心健康自我管理課程」及「身心健康大使訓練課程」由賽馬會平行心間（校園版）聯合策劃機構之一的新生精神康復會帶領，旨在全面提升校園師生的精神健康。前者旨在培養學生的自我關顧意識、壓力應對策略及健康生活習慣；而後者則進一步邀請學生接受為期一天半的培訓，先掌握自我管理的知識與技巧，再以朋輩身份，根據校本需要設計及推行身心健康活動。課程引導學員反思日常的自我管理方式，提升對自身狀態與需要的覺察，學習制訂切合個人需求的身心健康計劃。同時，學員亦會將所學技巧轉化為有趣的活動帶回校園，與同學分享，讓身心健康的概念在校園中逐步擴散。

在遊戲中看見情緒的真實模樣 在眾多課程活動中，我最喜歡的活動是親手製作一部屬於自己的「扭蛋機」。扭蛋機裡藏着一張小紙條，寫下當情緒低落或壓力沉重時，可以為自己做的小事——可能是一直很想做卻總被擱置的活動，也可能是日常中帶來小確幸的瞬間。當情緒跌入低谷，只需隨意抽出一張紙條，跟著提示行動，便能為情緒找到一個出口。這份隨機性，為自我照顧增添了樂趣，也帶來意想不到的小驚喜。 這個為自己而設的小安排，其實蘊含着一個重要的提醒：面對情緒，我們可以為自己準備一套專屬的「身心健康百寶袋」。當負面情緒來襲時，毋須慌張，也不必急於否定自己的感受，而是可以具體而溫柔地告訴自己——此時此刻，我可以做些什麼來好好照顧自己。

情緒不應該被批判 回想參加課程之前，我對情緒好嚴苛，彷彿某些情緒本就「不應該」存在。然而，課程讓我深深體會到一個重要的道理：情緒本身無需被批判。過去，每當因拖延或未完成任務而感到焦慮時，我第一反應就是壓抑自己，甚至否定自己感受。當焦慮湧上心頭，我會不自覺築起心牆，對自己說：「這是我個人的問題，不應該向任何人傾訴。」 更甚的是，我常常站在所謂「理性」的位置責備自己——「為什麼這麼沒用？連這樣的小事也要拖延？」又或冷冷地批判道：「沉溺於負面情緒毫無意義，為什麼不能冷靜一點？」慢慢地，我開始將情緒當成敵人，試圖用理性將它們推走。

那種感覺其實十分孤單——明明內在早已被窒息感包圍，外表卻仍要強裝鎮定。我慢慢明白，情緒越是被壓抑，反而會如滾雪球般不斷累積，內心變得越來越繃緊。 從參加者變成推動者 完成培訓後，我不再只是課程的參加者，而是以身心健康大使的身份，把所學帶回校園，化成實際行動。我希望透過朋輩的力量，讓同學明白每一種情緒都值得被理解與接納。 早前，我們舉辦了「身心健康搖搖樂」工作坊，吸引了約100位中一至中三同學參與。活動中，我們帶領同學親手製作專屬的匙扣，並把象徵個人身心健康小工具的顆粒放進其中，成為一個隨身提醒，陪伴他們在忙碌的校園生活中停一停，留意自己的內在需要。有同學分享說：「整個製作過程好放鬆，每次覺得有壓力時搖一搖匙扣，就好似提醒自己要對自己溫柔一點。」