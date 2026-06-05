心間絮語（十一）｜青年心聲：離開屏幕，於林間與心間尋求連繫

賽馬會平行心間致力透過「社區 · 學校 · 網絡」的綜合服務模式，為青少年提供一站式、青年為本的全天候身心靈支援，亦透過創造多元的平台和機會，確保青年的聲音、想法和創意能真正影響計劃的發展方向。本系列之十二篇網誌，由計劃持份者分享他們在賽馬會平行心間的參與經驗、工作體會與成長故事。 撰文：賽馬會平行心間（校園版）第二屆青年諮詢委員會成員岑沛宜 本屆賽馬會平行心間（校園版）青年諮詢委員會 由12位本地高中生組成，從青年的第一身視角出發，就精神健康議題持續提供意見、共同倡議與策劃活動，讓青年真實的需要與聲音被看見、被聽見。

觀察到當代青少年長期處於數碼焦慮與學業壓力中，我希望透過賽馬會平行心間（校園版）青年諮詢委員會的平台，提倡離開屏幕、回歸自我。無論是透過「Touch grass」走進大自然，還是踏入賽馬會平行心間為青年而建的放空空間，我們都想邀請大家暫時按下「離線鍵」，重新找回那些被屏幕磨平的感官。 Touch grass是什麼？ 「Touch grass」字面意思為「摸草」，原是一句帶點調侃的網路流行語，提醒過度沉迷網絡世畀、與現實漸行漸遠的人放下手機，走到戶外，重新連結真實世界。雖然這句話多數以玩笑的語氣出現，但其背後傳遞了一個重要訊息——親近大自然，回到內心，是讓身心靈重新「回血」的簡單方式。

在數位浪潮下，我愈來愈覺得，偶爾抽離一下、走進大自然、回到內在，才能重新找回方向，聽清內心的聲音，重拾那份久違而平靜的力量。 一個meme，竟然有科學根據？ 科學研究早已證實：大自然本身，就是一位療癒師。接觸自然越多，人的幸福感與健康狀態都會顯著提升。一篇2019年發表於《科學報告》（Scientific Reports）的研究更明確指出：每週接觸大自然至少120分鐘的人，其健康與幸福感顯著高於完全不接觸自然的人（White et al., 2019）。 為什麼會這樣？或許是因為，戶外才是人類真正的「主場」。

● 在心理層面，自然光和樹木所釋放的物質有助紓緩壓力，促進血清素這種「快樂荷爾蒙」的分泌，甚至能改善睡眠質素。 ● 在認知層面，大自然自帶一種被稱為「柔和的魅力」（Soft Fascination）的特質，讓大腦從長時間的精神疲勞慢慢恢復。處於這種放鬆狀態下，我們更容易專注、更有創意，連讀書和思考也變得更得心應手。 ● 在身體層面，到戶外走動、曬太陽，補充維他命D，提升免疫力，同時降低肥胖和及心血管疾病的風險。 原來一句看似玩笑的 meme，其實正提醒我們：和大自然重新連結，也是和自己重新連結。

戶外，才是人類真正的「主場」 其實親近大自然，不用遠赴野外靜修營，從生活中的微小習慣開始，慢慢找回自己的「主場」。 1. 從小地方開始

每天留5至10分鐘「自然時間」。可以下樓散散步，坐在公園曬曬太陽都可以。重點不是時間長短，而在於是否願意持之以恆，把它變成習慣。 2. 打開五感

單單「身處戶外」並不足夠，真正關鍵的是留心與覺察，讓自己活在當下，用五感感受當下： 看——抬頭觀察雲朵的變化，細看樹葉不同深淺的綠。

摸——觸摸樹皮粗糙的質感，感受微風輕拂皮膚。

聽——靜下心來，聽聽樹葉沙沙作響，鳥兒輕聲鳴唱。

聞——深呼吸，聞一聞花香，或雨後那股清新的泥土氣息。

嚐——慢慢喝一口茶，細細品嚐食物在口中的滋味。

當你開始用五感去感受，世界便不再只是背景，而是一個可以連結的存在。 3. 放下手機

與大自然連結，也意味着暫時與屏幕斷。把注意力從手機抽離，重新放回周圍環境，已經可以為自己留出一個喘息空間，讓身心慢慢回到當下。 讓我們一起在真實中找尋連繫 我已經把「Touch grass」變成日常。每個星期幾次在社區散步，每次大概10分鐘。散步時，我刻意放慢步伐，主動觀察身邊的一切——車流的節奏、熟悉的大樓輪廓、以及讓人感到安心的自然景色。簡單一走，不僅讓思緒變清晰，也讓我學會欣賞生活中那些容易被忽略的細微美好。