剛果民主共和國爆伊波拉疫情 無國界醫生準備擴大應對行動

2025 年9月，無國界醫生支援剛果民主共和國開賽省（Kasaï ）應對伊波拉疫情。© MSF

剛果民主共和國衞生部於上周五（5月15日），正式宣布該國爆發伊波拉病毒病，無國界醫生正準備迅速擴大在東北部伊圖里（Ituri）省的醫療應對規模，包括正動員更多具備應對病毒性出血熱經驗的醫療、後勤及支援人員，以及調配必要物資；組織亦致力確保現有項目實施嚴格防疫措施，以保護員工及病人，並確保民眾持續獲得醫療護理。 無國界醫生緊急項目經理紐波特（Trish Newport）表示：「在如此短時間內出現大量個案和死亡人數，加上疫情蔓延多個衞生區，甚至有跨境傳播的情況，令人極為憂慮。在伊圖里，許多民眾本已難獲醫療護理，並長期生活在動盪不安環境中，因此必須迅速採取行動，以防止疫情進一步惡化。」

伊波拉病毒病短時間內蔓延多區 在本月9日至10日的周末，組織接報指位於伊圖里首府布尼亞（Bunia）西北部的蒙布瓦盧（Mongbwalu）衞生區內，因疑似病毒性出血熱導致的死亡人數有所增加。組織與衞生部合作派出團隊前往當地評估，發現自4月初以來已有55人死亡；組織其後再接獲報告，顯示布尼亞及魯瓦姆帕拉（Rwampara）衞生區亦出現相關個案。 根據剛果民主共和國當局的數據，三個衞生區內共錄得246宗疑似個案及超過80宗死亡個案。是次疫情由本迪布焦（Bundibugyo）伊波拉病毒引起，該病毒株與較常見的薩伊（Zaire）病毒株不同，目前尚未有獲批疫苗或治療方法，而本迪布焦病毒株的死亡率估計介乎25%至40%。這是繼2007至2008年在烏干達，以及2012年在剛果民主共和國的疫情後，第三次錄得涉及該病毒株的疫情。

隨後在本月15日，鄰國烏干達的衞生當局亦確認一宗本迪布焦伊波拉病毒病個案。病人為一名59歲來自剛果民主共和國的男子，他已於5月14日離世。無國界醫生已通知烏干達衞生部，組織將隨時準備支援公共衞生當局的應對工作。

2025年10月，無國界醫生支援剛果民主共和國的一所伊波拉治療中心，組織的醫護人員正檢查疑似感染的病人。© MSF

伊波拉病毒病可人傳人 無國界醫生團隊目前在伊圖里受影響地區評估醫療需求，並與剛果民主共和國衞生當局緊密協調。在布尼亞的無國界醫生薩拉馬（Salama）診所內，已出現3宗疑似個案，他們正接受隔離。 無國界醫生曾多次在剛果民主共和國應對伊波拉疫情，此次疫情為該國自1976年首次發現相關個案以來的第17次爆發。伊波拉是一種具傳染性的病毒性出血熱，可透過直接接觸受感染動物的血液、分泌物、器官或其他體液而傳染人類，而人與人之間的傳播則主要透過密切接觸感染者的體液。

有關無國界醫生 無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織，致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。