以科技潤澤心靈 攜夢遠赴海外｜救恩書院揚帆赴美出戰 OM 國際賽

救恩書院積極推動創新科技融合生命教育，師生憑藉創意與解難能力，成功脫穎而出，將代表香港，遠赴海外參與國際知名的創意思維解難大賽（Odyssey of the Mind，簡稱 OM）。學校近年積極深耕 STEAM 科技教育，師生屢次參與各項大型創科比賽，斬獲多項亮眼佳績。
STEAM 教育的核心：愛心與全人發展
救恩書院資訊科技學習領域統籌劉劭鋒老師表示，學校科技教育方針緊扣「正向人生與自我管理」培育目標，同時貫徹 STEAM 教育以愛心為本、重視全人發展的核心理念。
劉老師分享道：「我最感欣慰的，並非看見學生習得多少工程技術，而是見證他們在研發實踐中，學會關懷同伴、勇於直面失敗，縱使身心疲累仍堅持不懈。我始終堅信，不論是人工智能還是機械人技術，終極意義皆在服務大眾。帶領學生衝擊國際賽事外，我更注重引導學生實現身心靈均衡發展。今次學生能夠代表香港參與 OM 比賽，正是他們蛻變為自信自立學習者的最佳見證。」
創科發展豐收年：立足大埔 放眼世界
除了即將參與的 OM 賽事，救恩書院學生STEAM團隊——KYC Apex AI在今年更先後奪得多個獎項（節錄如下）：
• 獲邀遠赴英國倫敦參與全球最大型教育科技展 BETT Show展出創科成果
• Inno Expo @Tai Po 2026 冠軍
• 『2026 「校園“SYNC” Lv」建築信息模擬大賽 』 「最積極參與獎」、亞軍及優異獎
• Meckup Quest 2026 銅獎
•「‘Train’ 出光輝每一程 2.0」挑戰賽 最具社會影響力獎
救恩書院將繼續營造校園人工智能及科技學習氛圍，讓科技教育成為學生探索世界、踐行善意、施展潛能的重要橋樑。