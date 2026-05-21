以科技潤澤心靈 攜夢遠赴海外｜救恩書院揚帆赴美出戰 OM 國際賽

救恩書院積極推動創新科技融合生命教育，師生憑藉創意與解難能力，成功脫穎而出，將代表香港，遠赴海外參與國際知名的創意思維解難大賽（Odyssey of the Mind，簡稱 OM）。學校近年積極深耕 STEAM 科技教育，師生屢次參與各項大型創科比賽，斬獲多項亮眼佳績。

STEAM 教育的核心：愛心與全人發展

救恩書院資訊科技學習領域統籌劉劭鋒老師表示，學校科技教育方針緊扣「正向人生與自我管理」培育目標，同時貫徹 STEAM 教育以愛心為本、重視全人發展的核心理念。

劉老師分享道：「我最感欣慰的，並非看見學生習得多少工程技術，而是見證他們在研發實踐中，學會關懷同伴、勇於直面失敗，縱使身心疲累仍堅持不懈。我始終堅信，不論是人工智能還是機械人技術，終極意義皆在服務大眾。帶領學生衝擊國際賽事外，我更注重引導學生實現身心靈均衡發展。今次學生能夠代表香港參與 OM 比賽，正是他們蛻變為自信自立學習者的最佳見證。」