世界冠軍黃金寶聯手教育專家：結合單車及BRMT 踩單車不只練平衡！ 賽馬會「騎動生命」親子BRMT單車訓練先導計劃同樂日暨開幕禮 開發大腦執行功能 結合神經科學與專業單車技術 提升學童專注力與學習表現

孩子在學習單車的過程中，往往面對平衡力不足或恐懼感的挑戰。由香港賽馬會贊助、國際自然智能健康基金會 (INIH) 主辦及同榮單車協辦的「賽馬會騎動生命親子BRMT單車訓練先導計劃」，將於2026年5月23日（星期六）舉辦「同樂日暨開幕禮」。活動由亞太區 BRMT 教育總監陳欣蔚博士及「亞洲車神」黃金寶先生親臨擔任主禮嘉賓，兩位更會兼任活動導師，聯手將職業單車技巧與尖端神經科學結合，為家長及孩子帶來一場重塑生命潛能的體驗。
踩單車與大腦執行功能的關鍵聯繫
是次計劃的核心特色在於「底層神經開發」與「科學動能」。踩單車本質上是一項極度依賴前庭覺 (Vestibular System) 的平衡運動。透過踩單車及韻律運動雙結合，可有效優化大腦的神經系統連接，進而提升「大腦執行功能」 (Executive Function)，改善專注力及讀寫能力。
活動核心價值與原理：
•名師親傳： 由世界冠軍黃金寶先生親自指導孩子掌握平衡技巧，啟發運動興趣並建立成就感與自信。
•神經優化： 引入瑞典 BRMT 韻律運動，協助大腦與神經系統建立更佳連接，為複雜的學習任務打下生
提升表現： 當底層神經系統獲得優化，能直接反映在孩子的學習表現上，特別是提升專注力、自控力、肢體協調及情緒穩定性。
•親子同行： 透過克服騎行恐懼，家長與孩子共同見證成長，增強兒童的自我價值感。
暑期延伸預告：騎動生命親子BRMT單車訓練夏令營
為延續同樂日的豐碩成果，由賽馬會贊助，INIH主辦，同榮單車協辦，將於暑假隆重推出「騎動生命親子BRMT單車訓練夏令營」。夏令營為期十天，每日進行3小時的密集式與系統化訓練，透過更深度的單車應用場景與神經科學介入，全方位鞏固兒童的前庭覺發展，幫助孩子在黃金期內突破學習瓶頸，大幅提升專注力與學業表現！詳情將於同樂日當天正式公佈並開放預先登記
活動詳情
活動名稱: 賽馬會騎動生命親子BRMT單車訓練先導計劃同樂日暨開幕禮
主辦單位: 國際自然智能健康基金會 (INIH)
協辦單位: 同榮單車
日期: 2026年5月23日（星期六） 時間 上午 10:00 – 下午 1:00
地點: 同榮單車門市（荃灣沙咀道 1-9 號環貿廣場 1 樓 G&L 店）
主禮嘉賓: 陳欣蔚博士（亞太區 BRMT 教育總監 / 活動導師）黃金寶先生（世界冠軍 / 活動導師） \
關於賽馬會騎動生命親子BRMT單車訓練先導計劃：
本計劃獲香港賽馬會贊助，致力透過創新的單車運動與神經發展科學，協助香港兒童提升身體機能與心理質素。透過專業訓練優化神經系統，讓孩子在享受運動的同時，提升專注力與大腦執行功能，實現全人成長。