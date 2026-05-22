世界冠軍黃金寶聯手教育專家：結合單車及BRMT 踩單車不只練平衡！ 賽馬會「騎動生命」親子BRMT單車訓練先導計劃同樂日暨開幕禮 開發大腦執行功能 結合神經科學與專業單車技術 提升學童專注力與學習表現

孩子在學習單車的過程中，往往面對平衡力不足或恐懼感的挑戰。由香港賽馬會贊助、國際自然智能健康基金會 (INIH) 主辦及同榮單車協辦的「賽馬會騎動生命親子BRMT單車訓練先導計劃」，將於2026年5月23日（星期六）舉辦「同樂日暨開幕禮」。活動由亞太區 BRMT 教育總監陳欣蔚博士及「亞洲車神」黃金寶先生親臨擔任主禮嘉賓，兩位更會兼任活動導師，聯手將職業單車技巧與尖端神經科學結合，為家長及孩子帶來一場重塑生命潛能的體驗。

是次計劃的核心特色在於「底層神經開發」與「科學動能」。踩單車本質上是一項極度依賴前庭覺 (Vestibular System) 的平衡運動。透過踩單車及韻律運動雙結合，可有效優化大腦的神經系統連接，進而提升「大腦執行功能」 (Executive Function)，改善專注力及讀寫能力。

活動核心價值與原理：

•名師親傳： 由世界冠軍黃金寶先生親自指導孩子掌握平衡技巧，啟發運動興趣並建立成就感與自信。

•神經優化： 引入瑞典 BRMT 韻律運動，協助大腦與神經系統建立更佳連接，為複雜的學習任務打下生

提升表現： 當底層神經系統獲得優化，能直接反映在孩子的學習表現上，特別是提升專注力、自控力、肢體協調及情緒穩定性。

•親子同行： 透過克服騎行恐懼，家長與孩子共同見證成長，增強兒童的自我價值感。