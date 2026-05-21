中國電力慈善義工項目——「愛心探訪活動」圓滿舉行 秉持「不僅有電，更要有情」初心　與港人攜手迎接新希望

中國電力副總裁林杰先生（左六）、中國電力副總裁楊茜女士（左五）在仁愛堂董事局主席程俊華先生（右四）及行政總裁趙文堅先生（左四）的陪同下，義工團隊與現場 70 位長者齊聚一堂，進行了親切交流與溫馨互動。

引領綠色能源發展的領先企業—— 中國電力國際發展有限公司 （「中國電力」，股份代號：2380.HK）於屯門仁愛堂圓滿舉行慈善義工探訪活動——「中國電力愛心探訪活動」。作為中國電力在本年度深耕本港社區的重點項目之一，本次活動充分展現了中資企業在港積極履行社會責任的擔當；中國電力不忘初心回饋社會，與香港市民一同迎接新希望。 領導帶領義工團 深度連結基層社區 活動當日，中國電力副總裁林杰先生及楊茜女士帶領由26名員工組成的義工團隊，前往仁愛堂胡忠長者地區中心。在仁愛堂董事局主席程俊華先生及行政總裁趙文堅先生的陪同下，義工團隊與現場70位長者進行了親切交流與溫馨互動。

致辭強調崇敬感恩 實踐企業公益使命 中國電力副總裁林杰先生在致辭時表示，長者是家庭與社會的寶貴財富，他們建設了繁榮的香港並為下一代開拓了美好生活，中國電力懷著崇敬之心與感恩之情來到社區，期望為長者送上誠摯心意 。副總裁在致辭中特別強調，作為電力企業，「不僅要有電，更要有情」。中國電力將繼續秉持這份初心，不僅提供光與熱，更將積極參與各類公益慈善活動，履行社會責任，為香港的和諧與穩定貢獻力量。 仁愛堂董事局主席程俊華先生在致辭時表示，衷心感謝中國電力領導及義工團隊的蒞臨，並指出此次合作不僅為長者帶來物質上的支援，更是一場體現社會尊重與人文關懷的深層交流。他特別強調，仁愛堂高度認同中國電力服務大眾的宗旨，未來期望能夠有更多雙方合作的機會，共同傳承愛心與奉獻精神。