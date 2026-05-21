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出版：2026-May-21 18:45
更新：2026-May-21 18:45

中國電力慈善義工項目——「愛心探訪活動」圓滿舉行 秉持「不僅有電，更要有情」初心　與港人攜手迎接新希望

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中國電力副總裁林杰先生（左六）、中國電力副總裁楊茜女士（左五）在仁愛堂董事局主席程俊華先生（右四）及行政總裁趙文堅先生（左四）的陪同下，義工團隊與現場 70 位長者齊聚一堂，進行了親切交流與溫馨互動

中國電力副總裁林杰先生（左六）、中國電力副總裁楊茜女士（左五）在仁愛堂董事局主席程俊華先生（右四）及行政總裁趙文堅先生（左四）的陪同下，義工團隊與現場 70 位長者齊聚一堂，進行了親切交流與溫馨互動。

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引領綠色能源發展的領先企業—— 中國電力國際發展有限公司 （「中國電力」，股份代號：2380.HK）於屯門仁愛堂圓滿舉行慈善義工探訪活動——「中國電力愛心探訪活動」。作為中國電力在本年度深耕本港社區的重點項目之一，本次活動充分展現了中資企業在港積極履行社會責任的擔當；中國電力不忘初心回饋社會，與香港市民一同迎接新希望。

領導帶領義工團　深度連結基層社區

活動當日，中國電力副總裁林杰先生及楊茜女士帶領由26名員工組成的義工團隊，前往仁愛堂胡忠長者地區中心。在仁愛堂董事局主席程俊華先生及行政總裁趙文堅先生的陪同下，義工團隊與現場70位長者進行了親切交流與溫馨互動。

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致辭強調崇敬感恩　實踐企業公益使命

中國電力副總裁林杰先生在致辭時表示，長者是家庭與社會的寶貴財富，他們建設了繁榮的香港並為下一代開拓了美好生活，中國電力懷著崇敬之心與感恩之情來到社區，期望為長者送上誠摯心意 。副總裁在致辭中特別強調，作為電力企業，「不僅要有電，更要有情」。中國電力將繼續秉持這份初心，不僅提供光與熱，更將積極參與各類公益慈善活動，履行社會責任，為香港的和諧與穩定貢獻力量。

仁愛堂董事局主席程俊華先生在致辭時表示，衷心感謝中國電力領導及義工團隊的蒞臨，並指出此次合作不僅為長者帶來物質上的支援，更是一場體現社會尊重與人文關懷的深層交流。他特別強調，仁愛堂高度認同中國電力服務大眾的宗旨，未來期望能夠有更多雙方合作的機會，共同傳承愛心與奉獻精神。

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義工與長者互動　親手傳遞真摯問候 

中國電力義工與長者一同參與了健腦手指操及音樂遊戲，全場更在長者領唱下合唱經典歌曲《朋友》，場面和諧溫馨。活動亮點之一為「愛心福袋」派發環節，義工團隊親手將滿載日常食品及祝福的福袋送至長者手中，以實際行動關懷長者健康，傳遞溫馨與祝福。

作為電力企業，中國電力秉持「不僅有電，更要有情」的初心。本次活動不僅是一次愛心的傳遞，更是企業與本地社區深度連結、講好「香港故事」的重要實踐 。未來，中國電力將繼續投入各類公益慈善活動，為香港社區注入更多正能量。

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中國電力向長者派發100個福袋，內附香米及養生湯包等健康食物，為長者送上滿滿祝福 中國電力副總裁林杰先生和中國電力副總裁楊茜女士與長者傾談，以實際行動關懷長者健康 中國電力副總裁林杰先生（中）與義工團隊親手為長者送上福袋，內附香米及養生湯包等健康食物，以行動傳遞真摯關懷 中國電力副總裁林杰先生在致辭時強調，企業一直秉持「不僅有電，更有情」的初心。他承諾公司會繼續貫徹回饋社會的初心，為建構和諧繁榮的香港注入更多正能量 中國電力義工團隊與長者們進行健腦手指操，鍛鍊身心健康 中國電力義工團與仁愛堂團隊拍大合照，慶祝本次愛心探訪圓滿成功 仁愛堂董事局主席程俊華先生特別感謝中國電力領導及義工團隊的蒞臨 仁愛堂管理層帶領中國電力義工團隊參觀仁愛堂的總部設施

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