農夫FAMA快閃旺角大玩「尋根」遊戲 幽默回應演唱會「太短」 化身護齦大使突擊五大零售點 Rap 出護齦秘訣

人氣組合農夫（FAMA）早前（2026年5月19日）現身油尖旺區，聯同雲南白藥牙膏展開【農夫尋「根」快閃之旅】。針對早前演唱會被樂迷笑指「聽唔夠」，C君與陸永今日化身「護齦大使」走入群眾，在5小時內連環突擊五大零售點，與粉絲近距離互動吹水，並透過一系列創意遊戲揭開兩人全晚Rap不停的「護齦」秘密。

落區尋「根」：保住牙齦先可以長做長有 對於粉絲笑指演唱會時間太短，C君在活動現場笑言：「好多人問我哋今日嚟尋咩根?其實係三七根。我哋呢啲中年偶像，最緊要係保住自己啲『牙』！牙齦健康，我哋先可以繼續喺樂壇『RAP』，絕對持久！」 陸永隨即發揮攪笑本色補充：「係呀，C君咁鍾意打邊爐，如果牙齦唔健康，佢Rap嗰陣啲字唔係噴出嚟，係跌出嚟。今日我哋係嚟同雲南白藥牙膏一齊拯救大家嘅牙齦。」

五站連環快閃 三大創意遊戲挑戰粉絲「牙力」 是次快閃之旅橫跨萬寧、屈臣氏、龍豐、惠康及百佳五大零售商。早前透過購買產品並成功登記的幸運粉絲，今日得以在現場與偶像大玩互動遊戲。農夫更將雲南白藥牙膏的核心草本成分「三七根」化身遊戲主角，現場氣氛極度熱鬧： 環節一：「三七尋根」功效大考驗 粉絲需從特製的「田」中抽出雲南三七根，並即場講出其護齦功效。當粉絲讀出「對抗牙肉出血、改善痱滋、從根源保護牙齦」時，C君隨即化身護齦達人：「三七係古時已經用喺口腔護理，抽中佢就係救咗你啲牙齦！掌握咗呢個護齦秘訣，以後生痱滋都唔使驚。」

環節二：「九宮格找三七」眼力挑戰 現場推出巨型牙膏遊戲裝置，要求粉絲在九張極相似的植物圖中找出「三七根」。陸永在旁不斷干擾笑稱：「搵唔到就證明你係機械人！連三七根都唔識，點樣拯救你出血嘅牙齦呀？」成功過關者更獲得農夫準備的小禮物。 環節三：「牙膏幸運輪」 此環節考驗粉絲對雲南白藥牙膏的認知。轉盤上印有多個問題，參加者需答中方可獲獎。農夫在現場不斷「放水」提示，C君笑言：「呢個係智力遊戲，答中證明你唔止有運氣，仲好有『牙力』，絕對係實至名歸！」

傳統品牌結合現代幽默 引發全城搶購熱潮 雲南白藥牙膏香港總代理健倍苗苗消費保健有限公司表示，此次與農夫合作，旨在將「牙齦護理」等嚴肅健康課題，以幽默貼地的方式傳遞給年輕一代。現場觀察所見，雖然天氣炎熱且行程緊湊，但農夫表現極其親民，吸引大量市民圍觀，一度將旺角街頭擠得水泄不通，品牌星級版系列產品更引發搶購熱潮。 隨著最後一站於下午6時在油麻地圓滿結束，農夫表示：「今日行咗咁多站，都係想同大家搵出三七根嘅攻效。記住，護牙齦要三七，要揀中醫都話好嘅雲南白藥牙膏！」