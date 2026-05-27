打破考試焦慮 告別傳統測考 新界婦孺福利會梁省德學校以多元評估看見孩子成長 從波波池字卡到《屁屁偵探》破案任務 讓評估不止於分數

小一學生剛由幼稚園升上小學，面對新校園、新課堂節奏和新的學習要求，評估方式是否可以更貼近孩子的成長需要？位於大埔大元邨的新界婦孺福利會梁省德學校，於2025/26學年在小學一年級推行「小一多元評估」計劃，取消傳統紙筆考試，改以遊戲化多元評估方式了解學生學習進展，將評估重心從靜態的知識記憶，擴展至動態的解難與應用能力，回應教育局《小學教育課程指引》（2024）中「減少低年級紙筆測考」的課程發展方向。 「取消的不是評估，而是讓評估變得更適合小一孩子」

該校以「評估促進學習」（Assessment for Learning）為理念，將原本以試卷為主的考試週，轉化為結合攤位遊戲、跨學科小組任務、教師即時觀察及學習重點記錄的「遊戲化的多元評估週」。學生在愉快、真實的情境中展示認讀、表達、解難、專注、合作與應用知識的能力；教師則透過觀察和記錄，更立體地了解每一位孩子的學習表現。

由教師團隊親手設計 把「成就每一個孩子」落實在評估之中 學校秉持「成就每一個孩子 Let's Shine Together」的教學理念，專業教學團隊以多元評估全面了解學生能力為目標，設計「小一多元評估」計劃，並以校本方式推行。計劃不是單純把考試變成活動，而是先從各科課程學習重點出發，再設計適合小一學生年齡和能力的遊戲任務，讓學生在自然情境中展現學習成果。 該校認為低年級評估不應只是一張試卷或一個分數，而應幫助教師、學生和家長看見孩子已掌握甚麼、仍需要甚麼支援，或在各項能力上的相對強弱與發展方向。計劃推行以來，學生普遍表現投入，態度正面；教師之間亦建立更緊密的跨科協作文化，評估與課程銜接更加清晰。

波波池、海綿彈槍、翻翻樂 小一生在遊戲中展示學習能力 在第一及第二學期，學校各設三天「多元評估攤位」，涵蓋中文、英文、數學、科學、人文、音樂等科目。該校亦很重視「幼小銜接」，學生不再坐在試場中埋首答卷，而是穿梭不同攤位，完成一個又一個緊扣課程重點的學習任務。 以中文科為例，學生會在「波波池」中尋找並配對部首與部件字卡；用「海綿彈槍」射擊正確答案；又會透過「翻翻樂」配對心情詞語與情境圖片。這些活動看似遊戲，背後其實對應學生的認讀、理解、表達、解難和專注表現。教師從旁即時觀察，並以四等級制——「已掌握、大致掌握、部分掌握、有待改善」——記錄學生學習進展。

對小一學生而言，遊戲化的多元評估讓他們能以更自然、更投入的方式展示能力；對教師而言，這種方式亦能看見學生完成任務的過程，包括是否理解指示、如何作出判斷、遇到困難時如何嘗試解決，而不只是單次紙筆答案的對錯。

《屁屁偵探》跨科破案 把中文、英文、數學、音樂與電腦學習連起來 第二學期，新增一天「跨學科小組任務」，以著名兒童繪本《屁屁偵探》中的「博物館失竊事件」為故事主線，讓小一學生化身小偵探，分組協作破案。任務橫跨中文、英文、數學、音樂、電腦等學科，學生需要完成拼句、認讀、敲擊樂演奏、QR解密、圖書分類等多元挑戰，集齊線索後推斷犯人身份。 這個跨學科任務的重點，不只是讓學生完成一連串關卡，更在於讓他們在同一個故事情境中，整合及應用不同學科的知識與能力。評估重點亦由個人單項表現，延伸至合作溝通、策略思維及小組分工等共通能力。學生在搜尋線索中學習，在合作中思考，在任務中展示能力，讓評估不再只是「紙上文章」，而是「看見孩子如何運用所學」。

不用傳統分數報告 家長透過「學習重點勾選表」看見具體進展 取消傳統紙筆考試後，家長最關心的問題往往是：沒有分數，怎樣知道孩子學得如何？該校的做法，是以「學習重點勾選表」取代傳統分數報告。各科在每個學期的勾選表中，分別涵蓋6至12個學科核心學習重點，並以「已掌握、大致掌握、部分掌握、有待改善」四個等級記錄。 相比單一分數，勾選表讓家長更清楚了解孩子在哪些範疇已經掌握，哪些仍需努力。例如孩子是否能認讀指定字詞、理解情境、完成任務、表達想法、與同學合作等，都能透過具體學習重點呈現。推行計劃後，家長回饋正面，認為勾選表比分數更容易理解孩子的具體學習狀況，亦有助家校在日常支援上有更清晰的溝通。

從「知識傳授者」到「學習設計者、啟迪者、促進者及陪行者」 教師專業協作同步提升 「小一多元評估」不只改變學生的評估經驗，也改變了教師團隊的協作方式。教師需要共同設計任務、討論學習重點、觀察學生表現，並把評估結果與日後教學銜接。透過這個過程，校內跨科協作文化得以建立，教師角色亦由傳統的知識傳授者，逐步轉向學習設計者、啟迪者、促進者及陪行者。 學校表示，是次計劃已於不同學習社群中作經驗分享，期望透過校本實踐，為低年級多元評估提供一個具體、可觀察、可借鏡的案例。

梁省德學校的溫度與創新 讓每個孩子都有發光的機會 在我們不斷強調幼小銜接、學習動機和全人發展的今天，學校以「小一多元評估」展示一種更貼近孩子、更能看見學習全貌的評估模式：評估可以有標準，也可以有溫度；可以重視學習成果，也可以看見學習過程；可以讓教師掌握學生需要，也可以讓家長更具體了解孩子成長。 該校亦希望逐步將多元評估概念發展到其他級別，學生的表現不再是單一由一份的紙筆測考決定。學校相信只要注入不同策略的評核模式就會出現更多被肯定，被欣賞的學生，並一直堅持提供多元的展示平台，發掘學生不同範疇的潛能，成就每個孩子。