青春不「毒」行！博愛禁毒年度計劃2026/27啟動禮 逾400名師生參與 共建無毒社區防護網

博愛醫院服務香港逾百載，一直以守護社區健康為己任。有見近年毒品透過網絡及同儕圈滲透青少年，情況令人關注，故此博愛今年特以「推廣正向教育，宣導禁毒訊息」為核心，正式展開「博愛禁毒年度計劃」，配合特區政府禁毒政策，並透過學校、家庭及社區等多元渠道，積極宣揚禁毒資訊，構建全面的社區抗毒防護網。為隆重開展計劃，博愛於2026年5月27日舉行「博愛禁毒年度計劃2026/2027啟動禮」，邀請到保安局禁毒處禁毒專員尹曉欣女士、香港警務處乙部門刑事總部毒品調查科吳國章總警司、西貢民政事務助理專員呂芷翹女士、社會福利署黃大仙及西貢區助理福利專員陳綺莉女士、香港戒毒會總幹事譚紫樺女士, JP、西貢及將軍澳區中學校長會主席徐家賢校長、西貢區津貼小學校長會主席韋淑貞校長、博愛醫院董事局主席陳國基博士, MH, JP、一眾博愛醫院董事局成員以及400多名博愛屬下中小學生出席，充分展現各界齊心抗毒的決心。

博愛醫院丙午年董事局主席陳國基博士, MH, JP 於典禮上致辭，呼籲學校、家長及各持份者攜手合作，共同構建強大的社區抗毒保護網。

博愛醫院丙午年董事局主席陳國基博士, MH, JP 致辭時表示：「博愛醫院紮根香港超過一個世紀，一直以守護社區健康為己任，深知健康乃民生之本。因此，今年我與董事局成員特別聚焦『社區健康』，積極籌辦禁毒計劃。我們留意到政府同樣高度關注毒品問題，尤其是新興毒品，以及不法分子利用『免費旅行』、『高薪運毒』等方式引誘年輕人，使毒品罪行更有年輕化的趨勢。正因如此，預防教育工作必須全面、深入社區，絕不能有半點鬆懈。這正是本院推動『禁毒計劃』的初衷——從根源著手，透過教育與關懷，守護下一代免受毒害。」

主禮嘉賓保安局禁毒處禁毒專員尹曉欣女士在啟動儀式上讚揚「博愛禁毒年度計劃」展現對青年的關懷與承擔，與政府多管齊下、全方位打擊毒品的策略不謀而合。她指出，禁毒是特區政府的重點工作，為防範青少年受朋輩影響或追求刺激而接觸毒品，禁毒處自2011/12學年起持續推動「健康校園計劃」以強化學生防毒意識，近期更推出快閃抗毒攤位及「親子抗毒日」，以互動遊戲鼓勵全家總動員參與。未來，政府將繼續攜手慈善機構與社區各界防患未然，為青少年建構健康安全的成長環境。

啟動儀式由主禮嘉賓與博愛醫院董事局副主席一同主持。全體嘉賓將手放於象徵堅定決心的「禁毒盾牌」上，寓意攜手守護健康、對抗毒害，共同為年度計劃揭開序幕。隨後，一眾主禮嘉賓帶領全場高喊年度計劃口號「青春不『毒』行，向毒品Say No！」口號鏗鏘有力，充分展現各界抗毒的堅定意志與共同承擔。

為進一步加強出席同學對毒品危害的認識與警覺，活動特設分享環節。首先由香港警務處毒品調查科情報組張嘉榮總督察以《禁毒資訊與法治教育》為題主講，深入剖析毒品陷阱及相關法律責任，有效提升青少年的法治意識。 隨後，由香港戒毒會邀請成功戒毒人士親身向在場同學分享自身經歷。現職香港戒毒會福利工作員、成功戒毒的過來人恒仔，娓娓道出毒品如何損害身體、影響人生與家庭，以及戒毒至重獲新生的歷程。恒仔於中學時期因公開試成績欠佳，在外地留學期間感到迷失，回港後從事不喜歡的街市工作，後來誤交損友，從吸食第一口「依托咪酯」開始，逐步沉淪大麻、冰毒等毒品。

吸毒令他賠上健康、工作與感情，甚至曾被警方拘捕，但仍未能令他醒覺。直至他決心到香港戒毒會石鼓洲康復院接受戒毒服務，經歷了兩個月難以入睡的艱苦時期，終於在社工、康復社社長及學員的支持下堅決地克服過來。戒毒期間他更重拾打鼓的興趣，在無毒狀態下譜寫新的人生樂章。康復後，他更加入香港戒毒會任職福利工作員，以自身經歷勉勵及幫助其他戒毒康復者，並時刻警惕自己。

活動又安排學生代表介紹「博愛禁毒年度計劃」內容，是次年度計劃將以生活化的形式，配合不同年齡層學生及青少年的需要，從幼稚園、小學、中學及社區中心等多元渠道，舉辦禁毒講座、分享會、社區健康嘉年華、新興運動體驗等活動，全方位向青少年傳遞禁毒訊息。 博愛醫院將持續透過年度禁毒計劃，結合法治教育、正向心理及社區參與，為青少年營造健康成長的環境，並呼籲社會各界同心協力，共建無毒香港。 是次出席之董事局成員包括陳國基主席，MH, JP、吳泰榮第四副主席、蔡卓軒總理、陳耀東總理、許綺芹總理、李俊亨總理、沈詠詩總理、林光政總理。