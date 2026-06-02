剛果民主共和國伊波拉疫情：無國界醫生擴大救援行動應對疫情迅速發展

剛果民主共和國宣布爆發伊波拉疫情逾兩周，短時間內已錄得大量個案，情況非常令人憂慮。無國界醫生正與當地衞生部合作，致力遏止疫情蔓延並加強病人護理。然而，疫情的實際規模及嚴重程度目前仍無法估算，組織留意到其擴散速度超越現有的應對能力，呼籲各方迅速擴大整體的應對規模及檢測能力，並確保救援人員及物資順暢進入受影響地區，這對於控制疫情至為關鍵。 剛果民主共和國東部為是次疫情爆發的中心，民眾多年來一直生活在動盪局勢中，且當地醫療系統資源匱乏。由本迪布焦病毒（Bundibugyo virus）引發的伊波拉疫情，目前尚無獲批的疫苗或特定治療方法，這為應對伊波拉病帶來另一項重大挑戰。

無國界醫生行動副總監岡薩雷斯（Alan Gonzalez）醫生表示：「我們正在極為艱難的環境中工作。過去兩周，航空和陸路交通的限制，阻礙運送物資和救援人員至受疫情影響的地區。目前檢測能力依然不足，數以百計的樣本在實驗室等待處理，同時缺乏隔離及護理的能力。以上因素均阻礙迅速擴大應對工作的規模，並在社區中引發了合理的焦慮與恐懼。」

個案數目攀升 截至5月28日，伊圖里省（Ituri）、北基伍省（North Kivu）及南基伍省（South Kivu）共正式呈報125宗確診個案、906宗疑似個案及223宗死亡個案。由於檢測能力極為有限，且部分地區難以進入，因此須謹慎解讀有關數據。作為疫情爆發中心的伊圖里，佔已呈報疑似個案總數的九成以上，而蒙布瓦盧（Mongbwalu）和魯瓦姆帕拉（Rwampara）衞生區的個案數目正在攀升。目前只有少數專門應對伊波拉病的組織在伊圖里展開工作，其中包括無國界醫生，但當地民眾的需求遠超現有的應對能力。

無國界醫生擴大救援行動 在伊圖里，無國界醫生已開始興建一間設有65張病床的伊波拉病治療中心，用以接收確診及疑似個案。組織同時協助衞生部在蒙布瓦盧綜合轉介醫院及法塔基（Fataki）綜合轉介醫院，向疑似個案提供護理與隔離。在伊圖里省首府布尼亞（Bunia），組織在薩拉馬（Salama）醫院設立病人隔離系統， 並支援市內及周邊的多間醫療設施，加強對疑似及確診個案的安全治療；團隊亦正加強感染防控措施，這對預防院內感染至關重要，尤其在醫療服務目前極為受壓的情況下。

在北基伍，無國界醫生依據近年該省經歷過的多宗流行病疫情（包括伊波拉病、猴痘及霍亂）所建立的既有系統展開應對工作，其中在該省首府戈馬（Goma），組織已設立一間設有80張病床的伊波拉治療中心，並已接收首批病人。在無國界醫生支援的多間醫療設施內，包括在瓦利卡萊 （Walikale）、姆韋蘇（Mweso）、魯丘魯（Rutshuru）的設施以及凱塞洛（Kyeshero）醫院，也已為疑似個案的病人設立隔離病房。在該省另一城市布滕博（Butembo），組織已調派一支醫療及後勤團隊，與當地衞生部合作評估民眾需求並識別重點應對地區。

在已有數宗確診個案的南基伍，無國界醫生開始在布卡武（Bukavu）和路維洛（Lwiro）設立兩間伊波拉病治療中心，並分別向醫護人員提供有關感染防控措施的培訓。 除了伊波拉疫情本身，無國界醫生也留意到患有其他疾病的民眾，因是次疫情更難獲取醫療護理。在多個地區，有其他健康問題的病人因害怕伊波拉病或隔離措施，不再前往醫療設施求診，這或引發其他醫療緊急狀況悄然加劇的隱憂。由於民眾的憂慮、恐懼以及謠言散播令許多地區的應對工作變得複雜，並可能延誤民眾及時就醫，組織的醫療、後勤及健康推廣團隊正協助流行病學監測和社區宣傳活動，與社區的緊密合作對救援行動至關重要。

疫情重創位處動盪局勢的脆弱地區 無國界醫生在剛果民主共和國的代表斯塔爾斯（Ewald Stals）表示：「疫情正影響那些因多年持續衝突和大規模流離失所而受重創的脆弱地區。在伊圖里、北基伍和南基伍，動盪局勢已迫使數百萬人逃離家園以尋求安全，脆弱且缺乏資金的醫療系統加劇人口流徙。目前，部分醫療設施的收治與隔離能力已逼近極限，快速識別個案、追蹤接觸者及病人隔離因而變得格外困難，繼而增加疫情進一步擴散的風險。」 無國界醫生正致力支援伊波拉疫情的應對工作。儘管面對邊境封鎖、航班取消等安全與通行限制，組織團隊仍日以繼夜，確保重要物資持續運抵受影響地區。目前，已有數百噸醫療及後勤物資運抵伊圖里和北基伍。隨着個案持續增加，而應對工作的規模正在擴大，未來數周對於加強醫療護理能力、加快檢測，以及維持受影響地區基本醫療服務的可及性而言，將是至關重要的時期。