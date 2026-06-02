在「離線」之前 —— 那些求助熱線教會我的事

在這個充滿不確定性的城市裡，遺善最樂的前線同事與市民既可以是一起規劃未來的夥伴，也可以是傾聽生命故事的樹洞。我們希望每個人在面對人生終局時，都能像在家中一樣自在與安心。 遺善最樂 ForeverGift.hk 結合專業、慈善與社區網絡，開創香港首個「平安五寶中心」，致力為大眾提供一站式生前身後事規劃支援，確保每個人的生命自主權與心願能真正被看見。本月舉行的《離線以後》展覽，由前線團隊分享他們在服務中的觀察、體會與守護故事。 撰文： 朱婷婷社工 (遺善最樂 - 平安五寶中心經理)

在遺善最樂，前線同事與市民建立夥伴關係，強調尊重、信任和坦誠，實踐以人為本的生命教育。 我是遺善最樂「平安五寶中心」的前線社工。 「平安五寶是什麼？」每當有人這樣問，我的答案是：它是五個讓你和家人在風雨來臨時，能夠安心依靠的避風港。我常常對前來諮詢的市民說：「幾風平浪靜都好，都要留返啲時間空間，為自己同屋企人做打算。」這不是危言聳聽，而是邀請：邀請大家在營營役役的路上，偶爾停下來，為終將到來的「離線」一刻作好準備。

每天，我們的求助熱線都會響起。遺憾的是，不少人打來時，事情其實已經發生： 「媽媽開始不認得家人，現在才立遺囑是不是已經太遲？」 「丈夫突然昏迷，家中資產由他管有，現在連醫療費用也未能即時動用，我該怎麼辦？」 「家姐突然離世，但我們一家均不知道她想以什麼形式告別，我該如何是好？」 那份「如果早一步就好了」的遺憾，往往在電話另一端久久縈繫。這讓我們開始思考：有沒有可能，在事情真正來到之前，讓大家有一個較容易開始談的機會？

平安五寶 —— 五種守護的模式 我們以「平安五寶」作為基礎，陪伴市民循序漸進照顧自己與家人的未來，這五寶包括：遺囑、持久授權書、預設醫療指示、身後事規劃及生命故事。 在推廣這些安排時，我們同樣深信三層的陪伴力量： 第一層，是「讓大眾願意談起」: 舉辦法律講座、公眾展覽，把沉重話題帶入日常，陪大家輕鬆踏出第一步。 第二層，是「讓大眾想多一點」: 透過熱線、工作坊，協助市民整理思緒、規劃未來。 第三層，是「提供專業協助」: 當要落實安排時，我們安排律師、醫生等專業人士提供諮詢及辦理文件，確保每份心願都能合法、清晰地被記錄，成為家人面對風浪時最堅實的後盾。

一場展覽，也是一場與自己內心的對話 作為前線同事，我常發現，許多人之所以一直擱置這些人生安排，不是因為不重視，而是怯於開始。每一次在熱線中接住市民的徬徨，都提醒我們仍可以做多一步。 於是，便有了《離線以後》這個展覽及分享會。 在籌辦展覽時，我們特別與本地著名設計師合作，創作出五組互動展品，從意象與感受出發：如果有一天你無法再替自己作決定，希望誰代你處理財務？如果最後一段醫療旅程充滿痛苦，你願不願意提早說明自己的選擇？

對不少人而言，這些問題未必容易回答。但我們在處理過數千名市民的情況中觀察到一個趨勢：以往被視為長者才需要的安排，近年正逐步走向年輕化。不少人更早於退休前，甚至因應子女移民或不婚不生的社會趨勢，已開始思考相關規劃。 展覽設有導賞團，由前線同事化身導賞員。我們希望能與大眾同行，讓每個人感到被看見，重新相信，及早規劃能帶來直面未來的安心。

陪伴大眾及早關注 減少遺憾 在推動「平安五寶」的路上，我最深刻的感受，是看見市民最在意的，從來不是法例和程序本身，而是當人生走到某些關口時，自己與家人究竟可以如何面對。 因此除了導賞團，我們將舉辦 8 場分享會，邀請律師、專科醫生、社工與禮儀師，一起探討最常遇到、亦最令人困惑的議題，包括：當父母開始記憶衰退，應如何及早部署？聯名戶口是否足以應付突發醫療需要？人生最後階段，如何在維持生命與減少痛苦之間作選擇？當至親生命走向倒數，我們又如何在不捨與尊重之間找到平衡？

有些事，也許值得早一點談 很多市民分享，原以為做這些規劃時心情會很沉重，但到真正完成後，反而鬆了一口氣。原來人生最大的焦慮，很多時候並非死亡本身，而是未知，以及擔心重要的事情未曾說清、未有準備。 或許，我們並不能決定生命何時結束，但我們愈來愈相信，即使身處迷惘之中，仍可以早一步計劃。當自己有一天「離線」時，留下來的是安心，而不是混亂；是讓家人能夠依照你的心意，好好走下去。

《離線以後》一個關於五種守護的展覽 ⁠主辦：遺善最樂 ForeverGift.hk

展覽日期：2026 年 6 月 13–17 日 (10am - 6:30pm)

地點：香港藝術中心包氏畫廊 5 樓 (灣仔)

費用：全免

導賞團 & 分享會報名： fiveblessings.hk/exhibition2026