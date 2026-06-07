潮總主辦第五屆「香港潮州節」

2026年6月5日至9日，由香港潮屬社團總會（「潮總」）主辦，香港特區政府文化體育及旅遊局、民政及青年事務局，廣東海外聯誼會、國際潮團總會為支持機構，粵東四市海外聯誼會、潮州市公共外交協會合辦，潮總各屬會協辦的第五屆「香港潮州節」，一連五天在香港會議展覽中心舊翼3G舉行。 6月5日，潮總舉行隆重而熱烈的開幕禮，香港特區政府、香港中聯辦、廣東省及潮汕四市等相關部門領導蒞臨主禮，對「香港潮州節」的舉辦十分重視和關懷。

第五屆「香港潮州節」以「潮味薈萃」為主題，場區佈局精巧，內容豐富，活動規模與精彩程度打破歷屆紀錄，並透過「有得食、有得睇、有得玩」的親民路線，將粵東僑鄉的千年文化底蘊，轉化為適合全港市民男女老少共同參與的嘉年華，全方位立體呈現潮汕人文風采。 亮點一：美食攤位歷屆最多，一站式吃遍潮汕百年老字號。我們請來了潮汕當地百年老店及非物質文化遺產（非遺）傳統手工藝傳承大師參展，讓市民無需外遊，即可一站式品嚐最正宗的潮州風味。現場焦點美食包括：必吃傳統手工拍製的牛肉丸、墨魚丸、鮮肉滑、鮮蝦滑，近年風靡大眾、名茶入味的「鴨屎香牛肉丸」；傳統節慶必備的紅桃粿、配料豐富的雙拼粽、創新口味的黑松露燒賣。還有醇香入味的招牌非遺滷水鵝、清潤解膩的特調橄欖汁，以及地道風味點心、私房秘製小菜等齊聚現場。

亮點二：五大主題逾70場節目輪番上演，大牌明星親臨助陣。連續五天的活動天天有主題，分為開幕式、青年日、家庭日、潮劇日及閉幕式。現場準備了超過 70 場精彩節目，涵蓋國家級非遺青獅、英歌舞，還有潮劇戲曲、歌舞表演、名人訪談、文化講座、托米賽事、劇組分享等多元內容，全面照顧老中青全齡層觀眾的喜好。更邀請到星級名人黃宗澤、鄭希怡、連詩雅、霍汶希、陳煒、黃祥興、高鈞賢、劉洋、海兒、吳大強以及《給阿嬤的情書》劇組成員等親臨現場助陣。

亮點三：重磅打造文化互動專區，動靜皆宜親手體驗傳統工藝。除了美食與表演，文化展區更強調「沉浸式體驗」，讓歷史文化活起來。展區陳列潮州鐵枝木偶、精緻抽紗工藝、僑批文史展品，詳細介紹香港潮州菜系、潮人盂蘭勝會民俗淵源；同步設有盆供堆疊、潮汕燈謎、紮作摺紙、工夫茶習藝等多項互動工作坊，以及《給阿嬤的情書》劇情拍照打卡專區。參觀市民既可靜賞千年潮韻珍萃，又能親手體驗傳統技藝，感受厚重的潮州文化。 香港特區政府政務司司長陳國基，中聯辦社團聯絡部部長蘇玉軍，香港特區行政會議召集人葉劉淑儀，廣東省委統戰部副部長黃育振，香港特區入境事務處處長郭俊峯，中央統戰部三局五處處長李耿魏，香港創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘，商務及經濟發展局副局長陳百里，政制及內地事務局副局長胡健民，民政及青年事務局副局長梁宏正，國際潮團總會執行主席陳幼南，汕頭市委常委、統戰部部長蔡永明，潮州市委常委、統戰部部長莊宋太，揭陽市委常委、統戰部部長姚麗璇，汕尾市委常委、統戰部部長吳偉達等出席主禮。

潮總出席的首長有：主席胡定旭，監事會主席陳振彬，監事會副主席林建岳，永遠名譽主席許學之，首席會長兼常務副主席高佩璇、首席會長兼常務副主席張浩暉，名譽會長黃書銳、陳強、胡劍江、管楚彬，會長王建瑜，常務副主席馬介欽、莊學海、高永文、陳愛菁、莊健成、胡炎松，副主席兼第五屆香港潮州節籌委會主席楊玳詩，副主席蘇振聲、張仲哲、陳欣耀、李志強、陳誠傑、林國良、黃家豪、謝曉東、黃詠霖、孫淑強、張敬川、陳香蓮等。

主席胡定旭院士致辭

主席胡定旭院士致辭熱烈歡迎特區政府官員、中聯辦領導、各界首長及海內外鄉親光臨這場年度盛事，並對各方的支持致以衷心感謝。他指出，潮總作為全港逾百萬潮籍鄉親的代表團體，是愛國愛港愛鄉的重要力量，一直以來積極團結46個屬會，發揮連結香港、家鄉及全球潮人的橋樑作用，致力於推動香港與世界各地的交流與合作。本屆香港潮州節不僅是一場展示潮汕優秀傳統文化的盛會，更是凝聚鄉情、助力香港文旅與盛事經濟發展的重要平台。他盛情邀請全港市民共享舌尖盛宴與文化魅力，藉此提振香港本地消費，攜手為香港的繁榮穩定注入新活力。

監事會主席陳振彬博士致辭

監事會主席陳振彬博士致辭指出，潮總向來致力傳承弘揚中華優秀文化，尤其是推廣潮州特色文化。除了打造「香港潮州節」品牌，亦每年舉辦「盂蘭文化節」「出花園成人禮」等活動，並聯動各中小學開展文化講座、深入社區，培養青年對傳統文化的認識，增強民族自豪感。今屆潮州節為歷來最多美食攤位，現場氣氛熱烈，更呈獻青獅、英歌舞、鐵枝木偶等國家級非遺項目，以及獲聯合國教科文組織列入「人類非物質文化遺產」的崑曲、傳統潮劇與現代潮語說唱等，融古今、匯中西，必定為全港市民與遊客帶來一場跨越時空的文化狂歡。

主禮嘉賓政務司陳國基司長致辭

政務司司長陳國基致辭讚揚潮州地靈人傑，城中翹楚對香港貢獻卓越，潮繡、潮劇、工夫茶等文化更是國家級非物質文化遺產及中華文化財富。香港潮州節作為弘揚潮州文化的亮點活動，今年以「潮味薈萃」為主題，內容一如既往豐富。陳國基司長指出，國家《十五五規劃綱要》提出加快發展文化產業並提升中華文明影響力。香港作為中外文化藝術交流中心，正肩負向世界推廣優秀中華文化與提升國家文化軟實力的使命。香港潮州節不但是文化傳承平台，更能對接「十五五」戰略，創造機遇並推動潮港文化產業互動。他期望潮總繼續與特區政府攜手，助力國家建設文化強國，推動中華文化走向世界。

籌委會主席楊玳詩女士致謝辭

籌委會主席楊玳詩致辭感謝特區政府文體旅局、民青局、中聯辦、廣東海外聯誼會、國際潮團總會、粵東四市海外聯誼會、潮州市公共外交協會及 46 個屬會鼎力支持，感謝各界嘉賓、傳媒、參展商、演出團隊與贊助商的傾力參與，並讚揚籌委會與秘書處的辛勤付出。她指出，本屆潮州節的順利舉行，全港逾百萬潮籍鄉親深受鼓勵，衷心期待全港市民親臨現場，一起品嚐潮汕琳瑯滿目的地道美食，感受與眾不同的文化特色。

監事會副主席林建岳隨後宣佈重磅喜訊：由香港潮屬社團總會主辦、南洋商業銀行獨家冠名贊助的電影《給阿嬤的情書》香港首映禮，將於6月12日晚在尖沙咀K11 Art House舉行，並於6月18日正式公映。林建岳監事會副主席分享其觀影體會時指出，該片深刻講述了潮州人的故事，高度展現潮州社群的團結精神，且具備強烈的現實感。他表示，引進這部優秀作品的初衷，正是希望為潮州鄉親及廣大香港觀眾提供觀賞機會，共同感受其展現的文化與精神面貌。

開幕式現場還安排了國家級非物質文化遺產青獅表演、英歌舞表演、頒發感謝狀、啟動儀式等環節。隨後潮總首長陪同嘉賓巡遊及推廣潮汕文化。

開幕式後，隨即舉辦首場《名人Chill Time 下午茶》訪談節目，以及《給阿嬤的情書》劇組分享等精彩活動，吸引了數十名媒體記者到場採訪。 出席開幕儀式的重要嘉賓還有：中聯辦港島工作部副部長尤斌，中聯辦九龍工作部副部長李文彬，中聯辦新界工作部副部長王卉，海關署理副關長黃蕙荃，深水埗民政事務專員王浩宇；特邀嘉賓：金源集團成員金源米業行政總裁王芷琪，葉樹林慈善基金會葉振國，大文集團總編輯張國義，紫荊雜誌總編輯袁建，電視廣播總經理蕭世和，香港01行政總裁蘇曉婷，am730副總監李相雄，星島新聞集團廣告及業務發展部副總監羅嘉琪，澳門潮州同鄉會會長陳維熾，新西蘭潮屬總會董事局主席許少波，加拿大潮屬社團總會會長吳海冰，正大集團資深副董事長羅家順，汕頭進出口商會會長邱志宏，潮人之家服務中心理事長楊經偉，第五屆香港潮州節宣傳大使黃宗澤、鄭希怡、連詩雅，潮賢雅薈名譽委員周美鳳，著名藝人吳大強等，多位香港特區政府官員、立法會議員、海內外社團首長、高等院校及學術機構學者、傳媒高層、演藝界知名人士及媒體記者蒞臨開幕式，為本次活動增添了熱烈、溫馨的氣氛。