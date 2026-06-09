守護呼吸健康：及早行動 關注肺癌 香港癌症基金會 誠邀市民參加7月15日舉辦的免費「關注肺癌講座」

對不少香港人來說，「肺癌」一詞承載著沉重的負擔。近年來，肺癌近年穩坐本港常見癌症第一位，2023年新增確診個案更衝破6,000宗1，即平均每日約有17位港人需要面對這項突如其來的挑戰，當中超過一半的患者確診時已是第四期1。然而，若能在第一期發現並接受適當治療，肺癌患者的五年存活率可高達七成2。因此應對肺癌的關鍵在於提高早期確診的機會，倘若能於早期確診，不僅有更多治療方案可供選擇，亦可相對提升存活率。及早發現，生機再現，早期檢測有助改寫患者的生命。

香港癌症基金會一直透過公眾教育活動，教導市民如何降低癌症風險，以及適時進行身體檢查和保持健康生活，藉此建構健康城市，醒目防癌。7月15日（星期三），癌症基金會將舉辦免費的「關注肺癌講座」，期望提升市民對肺癌的關注，並深入了解相關資訊。 香港癌症基金會創辦人及總幹事羅莎莉女士表示，「患上肺癌固然帶來重大打擊，但這並不代表絕望。透過提高大眾關注、加強警覺、及時篩查及就醫，我們可以改變肺癌防治的現狀 - 從晚期發現令治療選擇變得有限，轉為勇敢面對、康復有望和重獲新生。」

「關注肺癌講座」榮幸邀請到香港中文大學腫瘤學系主任莫樹錦教授主講，主題為「肺癌：早期發現與嶄新療法」。莫教授將分享肺癌診斷和治療的最新發展，並重點講解早期發現對提升肺癌治療效果的重要影響。此外，浸會大學中醫臨床助理教授朱源興中醫會現身說法，講解如何將中醫智慧與西醫治療相輔相成，增強療效並幫助患者緩解治療所帶來的副作用。 「關注肺癌講座」舉辦目的，旨在為公眾人士、肺癌患者及其家人提供實用易懂的癌症知識，幫助大家守護肺部健康。

歡迎公眾人士參加，額滿即止。報名: https://shorturl.at/DIF1F 香港癌症基金會 免費肺癌支援服務 癌症不單影響身體，更為患者的自信心、人際關係及心理健康帶來挑戰。癌症基金會致力陪伴患者及其家人走過每一個癌症階段，由確診至治療及康復，提供度身訂造的免費實際及情緒支援服務，全方位關顧他們的身心需要。 香港癌症基金會服務中心為受肺癌影響的人舉辦了不同課程活動，如專為新確診患者及其照顧者而設的「適應小組 - 肺癌患者」、「肺癌治療的新趨勢」，以及為正在治療期患者及其照顧者舉辦的「與醫生對談 - 肺癌」和「飲食交流會」等。除了實體課程活動，亦備有便利的網上資源，如癌症教育影片「肺癌患者之呼吸運動」及關注身心靈健康的網上課程「呼吸和瑜伽大休息」等，讓患者及其家人即使安坐家中也能獲得實用指引，重拾掌控感。

認識肺癌及其風險因素 肺癌主要分為小細胞肺癌（SCLC）及非小細胞肺癌（NSCLC）兩大類，以後者佔大部分個案。值得注意的是，現時不少肺癌與基因突變有關，尤其在非吸煙人士之中。而在香港，約有四成肺癌患者為非吸煙者3。 雖然吸煙仍是肺癌的主要風險因素，但其他如家族病史、二手煙、空氣污染、氡氣及石棉等亦會增加患癌風險。這反映出，肺癌已不再是吸煙人士的「專利」。年齡較大、具吸煙習慣、有肺癌家族史或患有慢性呼吸道疾病的人，應格外留意身體狀況，有需要時及早向醫生查詢。

早期肺癌往往沒有明顯症狀，如出現以下情況，請提高警覺，切勿輕視： 持續咳嗽或咳血

氣促

反覆胸部感染

聲音沙啞

體重無故下降

容易感到疲倦 若出現以上症狀，宜儘快諮詢醫護人員。請注意，這些症狀也可能由其他疾病引起。及早發現，生機再現。 隨著治療技術不斷進步，以及社會越來越多人重視早期檢測，患者在面對肺癌時也將有更大的希望。透過提高大眾對肺癌的關注、公眾教育和支援受肺癌影響的人，癌症基金會希望更多人能勇敢面對肺癌，在抗癌路上懷抱愛與希望，安穩前行。