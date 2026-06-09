《中年好聲音》張與辰及顏志恒獲博愛醫院委任為「博愛愛心大使」 從舞台走到社區 攜手推動公益 傳播愛心

博愛醫院委任曾參與《中年好聲音》的藝人張與辰先生及顏志恒先生擔任本年度「博愛愛心大使」，攜手為博愛的慈善工作注入新力量。為隆重見證這份愛心的承諾，博愛於2026年6月9日舉行「博愛愛心大使」委任儀式。兩位藝人將由舞台走進社區，親身推動博愛各項慈善及籌募活動，讓愛心不只是口號，而是實際行動，與今年博愛醫院的年度使命「弘善為國 · 以愛為基」不謀而合，將愛心化作行動，惠及有需要的市民。

張與辰先生與顏志恒先生過去多次參與博愛醫院的慈善演出，包括「名廚薈萃為博愛慈善晚宴」、「博愛月晚宴」等，憑藉真摯歌聲與正面形象，成功帶動觀眾踴躍捐輸，為博愛醫院籌得可觀善款，惠澤社群。今次獲委任為「博愛愛心大使」，象徵二人正式晉身博愛「公益夥伴」的行列，有助提升社會大眾對弱勢社群的關注，共同為社區注入更多正能量。