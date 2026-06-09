《中年好聲音》張與辰及顏志恒獲博愛醫院委任為「博愛愛心大使」 從舞台走到社區 攜手推動公益 傳播愛心

博愛醫院委任曾參與《中年好聲音》的藝人張與辰先生及顏志恒先生擔任本年度「博愛愛心大使」，攜手為博愛的慈善工作注入新力量。為隆重見證這份愛心的承諾，博愛於2026年6月9日舉行「博愛愛心大使」委任儀式。兩位藝人將由舞台走進社區，親身推動博愛各項慈善及籌募活動，讓愛心不只是口號，而是實際行動，與今年博愛醫院的年度使命「弘善為國 · 以愛為基」不謀而合，將愛心化作行動，惠及有需要的市民。
張與辰先生與顏志恒先生過去多次參與博愛醫院的慈善演出，包括「名廚薈萃為博愛慈善晚宴」、「博愛月晚宴」等，憑藉真摯歌聲與正面形象，成功帶動觀眾踴躍捐輸，為博愛醫院籌得可觀善款，惠澤社群。今次獲委任為「博愛愛心大使」，象徵二人正式晉身博愛「公益夥伴」的行列，有助提升社會大眾對弱勢社群的關注，共同為社區注入更多正能量。
博愛醫院董事局主席陳國基博士, MH, JP在委任儀式上表示：「張與辰先生及顏志恒先生不僅在演藝事業上表現出色，更積極投身公益，為社會樹立了良好的典範，與博愛醫院『博施濟眾．慈善仁愛』的宗旨不謀而合。憑藉兩位『博愛愛心大使』的廣泛影響力，定能更有效地將愛心傳遞至社會各界，鼓勵更多人參與博愛的慈善活動。」
隨後，陳國基主席向張與辰先生及顏志恒先生頒發委任狀。張與辰先生於接受委任時表示：「非常榮幸能擔任博愛醫院的『博愛愛心大使』，期望能運用自己的力量，為更多有需要的人帶來幫助，也呼籲大家多關心社會，讓社區變得更溫暖。」顏志恒先生亦補充：「感謝博愛醫院的信任，我將會履行大使的職責，與博愛攜手將這份愛心傳播開去，讓更多人受惠。」
未來一年，兩位「博愛愛心大使」將參與多場社區探訪、慈善演出及籌募活動，並透過社交平台，擴大公益影響力。博愛醫院深信，在張與辰先生與顏志恒先生的支持下，博愛的慈善項目將獲得更廣泛的迴響，凝聚更多社會力量，共同支援弱勢社群，建設更美好、更和諧的社會。
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