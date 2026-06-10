第五屆「香港潮州節」圓滿成功

2026年6月5日至9日，以「潮味薈萃」為主題的第五屆「香港潮州節」順利舉行，有效帶動香港市民消費氣氛。本屆活動美食攤位數量為歷屆之最，節目安排貼近大眾，內容豐富多樣。活動現場人山人海，不少市民扶老攜幼前來遊玩品嘗，各攤位前摩肩接踵，滿載歡樂氣息。據不完全統計，本屆活動總人流量較上一屆增幅超過20%。 香港特區政府、香港中聯辦、廣東省及潮汕四市等相關部門領導蒞臨開幕式、閉幕式擔任主禮嘉賓，對「香港潮州節」的舉辦表示高度重視與支持，盛讚潮汕文化底蘊深厚、潮汕美食風味獨特。此外，還有數十家媒體機構的近百位記者對活動進行了全方位的宣傳報道，點讚數量超過百萬人次。

6月9日下午，香港潮屬社團總會（潮總）舉行了隆重的閉幕儀式，文化體育及旅遊局局長羅淑佩、民政事務總署署長杜潔麗等出席主禮。 潮總主席胡定旭，監事會副主席林建岳，永遠名譽主席許學之、陳幼南，首席會長高佩璇，名譽會長陳強、鄭錦鐘，常務副主席莊學海、陳愛菁、胡炎松，副主席兼第五屆「香港潮州節」籌委會主席楊玳詩，副主席陳欣耀、李志強、陳誠傑、黃家豪、謝曉東、黃詠霖、孫淑強、張敬川、陳香蓮，名譽副主席吳哲歆、鄭敬凱，榮譽顧問紀明寶、周小松，名譽顧問胡池，常務會董史立德、余秋偉、吳茂松、張少鵬、章曼琪、陳蕙婷，會董史佩加、杜之克、林月萍、許平川、連馨莉、蔡德理、劉藝冰、謝燕娜、羅偉武，總幹事林梅，主任羅思彬以及籌委會全體成員等出席。

港潮屬社團總會胡定旭主席致辭

胡定旭主席在閉幕致辭中全面總結了本屆潮州節的豐碩成果。他指出，第五屆「香港潮州節」廣受歡迎和讚賞，點讚率不斷刷新紀錄，極大鼓舞了潮總全體同仁乃至廣大香港潮籍鄉親。大家為潮州節受到如此熱烈的歡迎感到由衷高興。胡定旭主席感謝香港特區政府、廣東省和潮汕四市相關部門以及各大媒體機構的大力支持，亦感謝46個屬會、籌委會全體成員的齊心協力，以及各參展單位和廣大市民的共同參與。他介紹，潮州節後，潮總亦將舉辦《給阿嬤的情書》香港首映禮、盂蘭文化節等活動，繼續凝聚廣大潮籍鄉親力量，傳承弘揚中華優秀傳統文化，向社會傳遞正能量。

文化體育及旅遊局羅淑佩局長致辭

羅淑佩局長在致辭中首先肯定第五屆「香港潮州節」為期五日所取得的成效，亦肯定潮州節活化傳統文化、凝聚潮汕鄉親、促進交流合作、弘揚中華文化的多元價值。她介紹，香港特區政府的文化政策其中一個重點正是弘揚中華傳統優秀文化，當中包括推廣嶺南文化特色，推動非遺保護和傳承工作。今次「香港潮州節」帶著豐碩成果順利完結，體現出香港作為「中外文化藝術交流中心」的獨特角色，以及民間團體的參與在弘揚中華文化上的重要性。同時，她結合「香港非遺月」「中華文化節」系列文旅活動，誠邀大家積極參與，繼續感受中華文化歷久彌新的魅力。

香港潮屬社團總會副主席兼籌委會主席楊玳詩宣佈大會閉幕

楊玳詩副主席兼籌委會主席宣佈閉幕，她首先衷心感謝潮總胡定旭主席及一眾首長的信任與支持，感謝香港特區政府及家鄉各級政府的鼎力扶持，亦感謝各位嘉賓、廣大市民和鄉親，以及參展商的積極參與。她表示，此次潮州節為自己帶來許多寶貴的經歷與美好回憶。最後，她正式宣布，第五屆「香港潮州節」圓滿落幕，並再次向所有參與者致以誠摯謝意。 閉幕式當天，還舉辦了由國際潮團總會執行主席、國際潮籍博士聯合會會長陳幼南博士，國際潮團總會常務理事、香港潮屬社團總會主席胡定旭院士擔任主講嘉賓的「潮商黃頁講座」；潮總常務副主席胡炎松作「潮州節文化知多D」專題講座；潮總青年委員會和婦女委員會成員合唱《明日恩典》歌曲等。

活動期間，保安局局長鄧炳強、房屋局局長何永賢、創新科技及工業局局長孫東等分別蒞臨現場支持。 第五屆「香港潮州節」歷時五日，以主題化、層次化的活動架構，系統性展示潮汕非物質文化遺產與人文底蘊，實現傳統文化傳承與城市文娛盛事的深度融合。本屆活動每日設置特色主題，各有側重、相得益彰：開幕日以青獅、英歌舞等國家級非遺展演、影藝嘉賓互动與多元文藝演出，拉開文化盛事序幕；青年日聚焦青年群體，以潮流演藝搭配傳統樂舞、戲曲展演，賦予潮文化青春活力；家庭日主打沉浸式親子體驗，涵蓋工夫茶、僑批文化、潮菜展示、托米比賽等特色活動，普及潮汕民俗文化；潮劇日集中呈現經典潮劇劇目，深耕傳統戲曲文化傳承；閉幕日通過文化講座、致敬頒獎及儀式活動，總結成果、圓滿收官。整體活動兼容傳統與創新、儀式與大眾、文化與科普，有效凝聚鄉情、傳播中華優秀傳統文化，豐富香港文旅內涵。