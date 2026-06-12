「賽馬會探索科學嘉年華2026」6月20至21日於香港科學館舉行 展開探究式科學之旅　走進「未來實驗室」構想未來城市

由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助，並與香港科學館聯合主辦的「賽馬會探索科學嘉年華2026」，將於2026年6月20日至21日，一連兩日於香港科學館舉行。歡迎學校、家庭及公眾人士參與，透過多元互動體驗，探索科學與未來生活的連繫。 今屆嘉年華以「Future City Lab（未來城市實驗室）」為主題，設有6場科學劇場表演、5個「動手做」科學攤位及12項科學示範，鼓勵小學生透過觀察、實驗及探索，了解科學與創新如何塑造未來城市，從中培養創意思維及解難能力。

活動延續「賽馬會探索科學」計劃以探究式學習為核心的理念，並與英國著名科學機構The Royal Institution of Great Britain合作，設計一系列互動科學活動。其中科學劇場以兩大主題貫穿：「未來能源大挑戰」帶領小朋友探索能源轉換及可再生能源的應用；「動力設計大考驗」則透過實驗示範，讓小朋友了解車輛在不同環境下如何保持穩定與效能。 除舞台節目外，現場亦設有多個富趣味性的互動科學攤位，讓小朋友親手操作實驗，感受風力、雲層、地震等自然現象的變化。透過「動手做」體驗，小朋友可從觀察與實踐中理解科學原理。

嘉年華透過結合趣味與學習的活動，將探究式學習融入生活，培養小朋友的好奇心及求知慾，激發對科學的興趣，並鼓勵他們化身「未來創建者」，探索科學在解決現實問題及建構未來城市中的應用。 自2025年首次舉辦以來，「賽馬會探索科學嘉年華」作為「賽馬會探索科學」計劃的重要公眾參與項目之一，一直致力推動全民科學參與，讓科學學習不局限於課堂，而是融入日常生活，促進社會大眾對科學的理解與興趣。

「小學科學先鋒挑戰賽2026」決賽揭開嘉年華序幕 勝出隊伍將赴內地科研探索 「賽馬會探索科學 — 小學科學先鋒挑戰賽2026」決賽將於嘉年華首日在香港理工大學舉行。屆時，從全港103支參賽隊伍中脫穎而出的30支入圍隊伍將同場競逐，角逐最終殊榮。大會將於香港科學館舉行頒獎典禮，並設展覽展示部分優秀作品。 當日典禮亦包括向「賽馬會探索科學」計劃先鋒教師頒發感謝狀，以表揚他們積極推動探究式學與教，並持續促進本地科學教育發展。 歡迎公眾參與

「賽馬會探索科學嘉年華 2026」部分活動設有名額限制，建議提早到場。詳情可參閱活動網站及現場指示。 活動詳情： · 日期： 2026年6月20日至21日（星期六及日）

· 時間： 上午10時至下午6時

· 地點： 香港科學館（地下展覽廳及一樓演講廳）

· 對象： 5至11歲小學生及其家長

· 語言： 粵語及英語（科學劇場設粵語即時傳譯）

· 費用： 香港科學館常設展覽廳參觀人士免費參加 誠邀公眾屆時蒞臨參與，帶同親朋好友一起走進香港科學館，親身體驗這場結合想像、創意與科學探究的難忘旅程，共同建設你心目中的未來城市！