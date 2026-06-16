國際眼科發展組織及慈善機構護瞳行動 《2026同燃希望獎》 頒獎禮圓滿結束 表彰33位傑出學童 延續助人自助精神 千名學童以善行傳遞溫暖 瞳行善意 點亮希望

由國際眼科發展組織及慈善機構護瞳行動主辦的《2026同燃希望獎》已圓滿結束，頒獎禮於2026年6月13日假中環大館順利舉行，本屆活動參與人數再創歷史新高，匯聚全港 104 間本地及國際學校、逾千名小三至小六學童熱情參與，累計徵集參選作品超 300 份。參賽學童的善行涵蓋眼健康推廣、身心關懷、跨代共融，傳承霍洛教授「助人自助」的理念。 本屆《同燃希望獎》以誠信、協同、行動、睿智、活力及眼健康，以及其自發性、整體構思、創新元素及對社區的影響力，甄選出6名「同燃希望大使」、6名「同燃希望優異獎」及1間「最積極參與學校」。

頒獎禮星光熠熠，澳洲駐香港及澳門總領事韋嘉鋒先生、星級同燃希望大使王菀之小姐及眼科專科醫生兼護瞳行動香港顧問委員會成員林傑人醫生，親臨現場擔任頒獎嘉賓，為一眾傑出學童及獲獎學校送上鼓勵與祝賀。嘉賓讚許一眾學童純粹的善心與堅持的行動，以微小善舉連結人心，不僅為身邊同儕樹立典範，更為社會傳遞正能量。

澳洲駐香港及澳門總領事韋嘉鋒先

澳洲駐香港及澳門總領事韋嘉鋒先生表示：「得獎同學證明了改變世界不在於年齡，而在是否願意踏出第一步。 明年就是香港《同燃希望獎》十週年，期待有更多年輕人一齊為社區帶來更多正面改變。」

林傑人醫生與王菀之小姐在台上分享護眼貼

本次邀請林傑人醫生與王菀之小姐，圍繞《同燃希望獎》、眼健康及護瞳行動展開交流。林醫生見證參賽學童從被動轉為主動關懷社群，善行愈趨多元，此外亦探討本港學童近視低齡化問題，及帶出護瞳行動致力在世界各地消除可避免失明。 王菀之小姐深受學童的善舉感動，認為活動重在肯定善意與行動，也分享了日常護眼習慣，並有感全球多地眼科資源匱乏，更加認同機構公益價值。 為表彰一眾學童的熱誠與付出，大會準備了豐富獎品，亦獲得多個本地品牌贊助精美禮品，「同燃希望大使」及「同燃希望優異獎」得獎者獲頒香港迪士尼樂園和香港海洋公園入場門券、KAGS人體工學超輕護脊書包、LocoBike 三個月通行證及ModuLab art design watch；所有「同燃希望大使」所屬學校，將獲安排「瞳見光明」眼健康專題講座，普及眼科保健知識。全體參與學童亦獲頒參與證書，以茲鼓勵。

護瞳行動香港及澳門總幹事鮑守正先生