主禮嘉賓九龍城民政事務專員蔣志豪太平紳士(左七)、樂善堂温文蕙主席(右六)、黃影影副主席 MH (左六)、劉敏儀副主席(右五)、李培埡司庫(左五)、陳健平副稽核BBS太平紳士(右四)、彭志 宏常務總理MH(左四)、陳婉儀常務總理(右三)、關嘉游常務總理(左三)、陳美燕常務總理 (右 二)、張浩威常務總理(左二)、王志榮常務總理(右一)及劉愛詩總幹事MH(左一)為「慶祝香港回歸 祖國29周年：樂善之友 - 樂善端午糭有情」活動進行啟動儀式。

適逢香港回歸祖國29周年及端午將至，九龍樂善堂義工組織「樂善之友」舉辦「慶祝香港回歸祖國29周年：樂善之友 - 樂善端午糭有情」活動，招募超過400位義工於全港各區包括九龍城、黃大仙、荃灣、大埔、深水埗、觀塘及灣仔區，為逾2,560戶長者及基層家庭送上端午禮物。活動於6月13日(六)早上假樂善堂王仲銘中學禮堂舉行啟動禮，主禮嘉賓九龍城民政事務專員蔣志豪太平紳士與樂善堂主席温文蕙女士、常務總理、總幹事及來自不同界別的「樂善之友」義工一同進行誓師儀式。儀式後，一眾義工上門到啟德世運道(第一期)「簡約公屋」及黃大仙東頭邨等探訪及派發端午禮物包。

樂善堂温文蕙主席於典禮上致辭表示，樂善堂服務大眾已經超過146年，希望藉今次義工活動，以行動關懷社區，傳遞關愛。活動亦延伸到樂善堂各區轄屬敬老鄰舍中心、長者日間護理中心、社區客廳及過渡性房屋「樂屋」，讓受惠者一同感受回歸及端午節慶的喜悅！ 樂善堂秉承「救災紓困、贈醫施藥、興學育才、安老培幼」服務宗旨，持續推動各項服務。安老服務方面，樂善堂除於香港設有安老院舍外，更與椿萱茂於2024年起合作參與由社署資助的「廣東院舍照顧服務計劃」，於番禺及天河安老院舍為老友記提供優質的安老住宿服務，包括腦退化篩查及持續照顧服務等。房屋亦是本堂關注項目之一，樂善堂除營運過渡性房屋「樂屋」外，去年獲房屋局支持，成為第一期啟德世運道「簡約公屋」的營運機構，項目提供超過2,970個單位。樂善堂社企開設「啟德社區廚房」，提供價格相宜的營養膳食予居民。樂善堂亦定期聯同政府、社福機構、轄屬單位等，為居民提供不同資訊，推行各類社區共融活動，包括舉辦嘉年華及節慶活動等，提升生活水平，共建關愛和諧社會。