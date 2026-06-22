獅子會第八屆「香港十大優質社會服務計劃選舉 2026」頒獎典禮 表彰優質服務 凝聚向善力量

國際獅子會中國港澳303區主辦的第八屆「香港十大優質社會服務計劃選舉2026」頒獎典禮暨可持續服務激勵交流會，於6月20日假香港海洋公園萬豪酒店隆重舉行。活動匯聚政、商、官、民及社福界翹楚，共同見證本屆十大優質社會服務計劃誕生，表彰傑出服務團隊的卓越貢獻。
本屆選舉以「表彰優質服務，凝聚向善力量」為主題，反應熱烈，所收到約百間的報名團體，參選申請數目創新高，而且項目服務範圍之廣，涵蓋多元化社會需要，充分展現香港社福機構的服務精神與創新思維。
為確保選舉全面公允，大會採用嚴謹專業評審流程：初選由德勤・關黃陳方會計師行審核，從逾百間參賽機構中甄選出入圍項目，再由各界領袖組成的「星級評審團」逐一面試評分，以確保服務計劃符合評審標準，包括服務的創新性、社會貢獻、香港文化特色、世界視野、共融特色、策劃與執行、資源選用、可持續性，以及義工和公眾參與度。
本屆星級評審團陣容鼎盛，包括：立法會議員鄧家彪先生 BBS JP、香港行政會議成員林正財醫生 GBS JP、香港青年交流促進聯會創會主席龍子明先生 SBS MH JP、香港中文大學醫學院院長趙偉仁教授 JP、達人傳訊董事總經理張樹槐先生、香港中華出入口商會會長貝均奇先生 SBS MH、東區學校聯絡委員會主席方仲倫校長、香港吸煙與健康委員會主席湯修齊先生 BBS MH JP、香港專業教育學院（沙田）何潔宜院長、香港旅遊業議會名譽顧問徐王美倫女士，以及香港零售科技商會榮譽會長蘇增慰先生。
國際獅子會中國港澳 303 區總監梁鳳華獅姐致辭表示：「是次選舉的評審團橫跨立法、醫療、教育、商界、專業服務等多個界別，確保評審視角多元全面，涵蓋社會服務的不同層面。最終脫穎而出的得獎計劃，均經過跨界別專業審視，全都實至名歸。獅子會一直秉持『愛心無界限，服務成習慣』的精神，與各社福機構無間合作，同心服務社會有需要的人士。未來，我們仍會和社福夥伴攜手並進，提供更多服務以滿足社會不斷轉變的需要。」
第八屆選舉籌備委員會主席林婉雯獅姐表示：「這項選舉延續八年公益初心，已成為本港社會服務領域的重要標誌。我們希望透過表揚傑出服務團隊，凝聚向善力量，傳遞正向價值，讓香港的愛心與服務精神發光發熱。獅子會感謝所有參選團隊及各界支持，期望未來繼續與社會各界合作，共推香港社服發展。」
典禮當日除頒發十大優質社會服務計劃獎項外，同場舉辦「可持續服務激勵交流會」，邀請業界代表探討社服發展趨勢，以推動社會服務的持續進步與深度融合。另外，亦安排多間受眾機構做出精彩表演，讓服務對象能夠參與其中，特別有意義，場面溫馨充滿正能量。
獅子會第八屆「香港十大優質社會服務計劃選舉 2026」得獎名單如下: