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出版：2026-Jun-22 16:30
更新：2026-Jun-22 16:30

獅子會第八屆「香港十大優質社會服務計劃選舉 2026」頒獎典禮 表彰優質服務 凝聚向善力量

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獅子會舉辦的香港十大優質社會服務計劃選舉今年已進入第八年，並錄得破紀錄的提名項目，成為社福界的年度盛事。

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國際獅子會中國港澳303區主辦的第八屆「香港十大優質社會服務計劃選舉2026」頒獎典禮暨可持續服務激勵交流會，於6月20日假香港海洋公園萬豪酒店隆重舉行。活動匯聚政、商、官、民及社福界翹楚，共同見證本屆十大優質社會服務計劃誕生，表彰傑出服務團隊的卓越貢獻。

本屆選舉以「表彰優質服務，凝聚向善力量」為主題，反應熱烈，所收到約百間的報名團體，參選申請數目創新高，而且項目服務範圍之廣，涵蓋多元化社會需要，充分展現香港社福機構的服務精神與創新思維。

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為確保選舉全面公允，大會採用嚴謹專業評審流程：初選由德勤・關黃陳方會計師行審核，從逾百間參賽機構中甄選出入圍項目，再由各界領袖組成的「星級評審團」逐一面試評分，以確保服務計劃符合評審標準，包括服務的創新性、社會貢獻、香港文化特色、世界視野、共融特色、策劃與執行、資源選用、可持續性，以及義工和公眾參與度。

本屆星級評審團陣容鼎盛，包括：立法會議員鄧家彪先生 BBS JP、香港行政會議成員林正財醫生 GBS JP、香港青年交流促進聯會創會主席龍子明先生 SBS MH JP、香港中文大學醫學院院長趙偉仁教授 JP、達人傳訊董事總經理張樹槐先生、香港中華出入口商會會長貝均奇先生 SBS MH、東區學校聯絡委員會主席方仲倫校長、香港吸煙與健康委員會主席湯修齊先生 BBS MH JP、香港專業教育學院（沙田）何潔宜院長、香港旅遊業議會名譽顧問徐王美倫女士，以及香港零售科技商會榮譽會長蘇增慰先生。

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獅子會總監梁鳳華獅姐指今年所收到的提名項目涵蓋的服務對象非常之廣，包羅萬有，完全契合獅子會「愛心無界限」的服務宗旨。

國際獅子會中國港澳 303 區總監梁鳳華獅姐致辭表示：「是次選舉的評審團橫跨立法、醫療、教育、商界、專業服務等多個界別，確保評審視角多元全面，涵蓋社會服務的不同層面。最終脫穎而出的得獎計劃，均經過跨界別專業審視，全都實至名歸。獅子會一直秉持『愛心無界限，服務成習慣』的精神，與各社福機構無間合作，同心服務社會有需要的人士。未來，我們仍會和社福夥伴攜手並進，提供更多服務以滿足社會不斷轉變的需要。」

第八屆選舉籌備委員會主席林婉雯獅姐表示：「這項選舉延續八年公益初心，已成為本港社會服務領域的重要標誌。我們希望透過表揚傑出服務團隊，凝聚向善力量，傳遞正向價值，讓香港的愛心與服務精神發光發熱。獅子會感謝所有參選團隊及各界支持，期望未來繼續與社會各界合作，共推香港社服發展。」 

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典禮當日除頒發十大優質社會服務計劃獎項外，同場舉辦「可持續服務激勵交流會」，邀請業界代表探討社服發展趨勢，以推動社會服務的持續進步與深度融合。另外，亦安排多間受眾機構做出精彩表演，讓服務對象能夠參與其中，特別有意義，場面溫馨充滿正能量。

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籌委會主席林婉雯獅姐指今年的評審標準新增了全球可持續發展的元素，反映得獎項目都具有一定的國際視野。

獅子會第八屆「香港十大優質社會服務計劃選舉 2026」得獎名單如下:

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